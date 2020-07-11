Ukrayna'ya İHA ihracatı masada

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Daha önce Türk yapımı İHA’ları satın alan ve görevlerde kullanmaya devam eden Ukrayna, Türkiye’den yeni İHA’lar almak için girişimleri başlattı. T.C. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna devlet yetkilileriyle masaya oturdu.

Geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştiren Bakan Akar, Ukrayna’nın Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka’yla iki ülkenin savunma iş birliklerini konuştu.

Ayrıca Bkz. "Türk IHA’lar Arma 3 modlarında"

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Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Ukrayna’nın daha öncekilerinin dışında yeni insansız hava aracı alma yönünde talebinin olduğu bilgisi alındı. Ukrayna daha önce Bayraktar TB2 satın almıştı. Görünen o ki Bayraktar TB2'den memnun kaldılar ve envanterdeki Türk yapımı İHA sayısını artırmak için kollar sıvandı.

Bayraktar TB2 Türkiye'deki operasyonlarda etkin bir şekilde rol aldı

Bayraktar TB2, Türkiye, Ukrayna ve Katar'da kullanılıyor. Bayraktar TB2 toplam 200 bin uçuş saatini geride bıraktı. TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Özellikle Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda bütün uçuşlarının yüzde 90’ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu. Milli SİHA'lar sayesinde bu operasyonlarda hem daha az kayıp yaşanması sağlandı hem de hem düşük maliyetle uçuş gerçekleştirildi. Pençe ve Kıran operasyonlarında Kırmızı Liste'de aranan terör örgütlerinin bulunmasında rol üstlendi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü doğal kaynak arama çalışmalarında Fatih ve Sondaj gemilerine havadan refakat ediyor. 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara’ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı.

Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ukrayna-ya-yeni-iha-ihracati-gundemde/1906918

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