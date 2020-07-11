Türk IHA’lar Arma 3 modlarında

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Oyun dünyasının en popüler FPS yapımlarından Arma 3 bilindiği üzere modifikasyona da açık. Bu bakımdan Arma 3 topluluğu farklı modlarla oyunu daha ilginç hale getirmeye çalışıyor. Mod ekiplerinden en bilineni şüphesiz Turkish Mod Team.

Türk IHA’ları görevde

Uzun süredir Arma 3 oyunu için çeşitli eklenti ve yamalar geliştiren TMT yakın zamanda asker ile polis temalı modlar geliştirmeye başlamıştı. Asker ve polisi genç nesillere sevdirmeyi amaçlayan TMT son olarak dünyaca ünlü İHA’larımıza el attı.

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Ekibin geliştirdiği son yama üzerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir personel ile birlikte çalışıldı. Bu yamada Bayraktar İHA ve SİHA, Anka, Kobra, Akrep, Kirpi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi yerli üretim araç, mühimmat ve silahlar yer alıyor.

Oyunda Türk askeri ya da polisini seçtikten sonra bu silah ve teçhizatları kullanma imkanı buluyor. Ayrıca Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Libya harekat bölgelerinde savaşıyor. Yeni yama Steam topluluk sayfalarında yayınlandı.

TMT topluluğu

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-yerli-silah-ve-techizatlari-dunyaca-unlu-bilgisayar-oyununda-yer-buldu-/1906911#

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