Çift ekran ve gece görüş kameralı Ulefone Armor 28 Pro tanıtıldı

Ulefone Armor 28 Pro sağlam telefon neler sunuyor?
Ulefone Armor 28 Pro, kamera tarafında da güçlü; 50MP Sony IMX989 sensörlü ana kameraya OV64B sensörlü 64MP gece görüş kamerası, 50MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera 50MP ve Samsung JN1 sensörünü taşıyor.
Ulefone Armor 28 Pro, 12 Mayıs’ta resmi olarak satışa ancak telefonun fiyatı açıklanmadı.
Ulefone Armor 28 Pro özellikleri
- Ana ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 2200 nit, AMOLED
- İkinci ekran: 1.04 inç, 340x340, 60Hz, 600 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 512GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 50MP birincil f/1.9 + 64MP gece görüş f/1.79 + 50MP ultra geniş f/2.2
- Ön kamera: 50MP f/2.45
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Kızılötesi
- Batarya: 10600 mAh (120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj)
- İşletim sistemi: Android 14 (Android 15’e güncellenecek)
- Boyut ve ağırlık: 174.15 x 83.6 x 19.4mm, 450 gr
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