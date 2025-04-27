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    Çift ekran ve gece görüş kameralı Ulefone Armor 28 Pro tanıtıldı

    Ulefone, ikinci bir ekrana ve gece görüş kamerasına sahip yeni telefonunu tanıttı. Ulefone Armor 28 Pro, son derece dayanıklı ve yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip.

    Ulefone Armor 28 Pro tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Ulefone Armor 28 Pro, 6,67 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2200 nit parlaklık sağlayan AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bildirimleri gösterme gibi çeşitli işlevler sunan ikincil bir ekran var. Bu ekran 1.04 inç boyutunda, AMOLED, 600 nit maksimum parlaklık, 60 Hz tazeleme hızı sunuyor.

    Ulefone Armor 28 Pro sağlam telefon neler sunuyor?

    Ulefone Armor 28 Pro ekran, işlemci, batarya, ram özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ulefone’un yeni sağlam telefonu MediaTek’in Dimensity 7300 işlemciyle geliyor. 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı mevcut. microSD kart ile 2TB’a kadar ek alan elde edilebiliyor. Telefon, 120W’a kadar kablolu, 50W’a kadar kablosuz şarjı destekleyen 10600 mAh bataryadan güç alıyor. Bu noktada telefonun kalınlığının 19,4 mm, ağırlığının 450 gr olduğunu belirtelim. Dayanıklılık açısından, 30 dakikaya kadar 2 metre derinlikte dayanıklılık sağlayan IP68 ile birlikte IP69K sertifikasına sahip. Elbette MIL-STD-810H sertifikası da mevcut.

    Ulefone Armor 28 Pro, kamera tarafında da güçlü; 50MP Sony IMX989 sensörlü ana kameraya OV64B sensörlü 64MP gece görüş kamerası, 50MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera 50MP ve Samsung JN1 sensörünü taşıyor.

    Ulefone Armor 28 Pro, 12 Mayıs’ta resmi olarak satışa ancak telefonun fiyatı açıklanmadı.

    Ulefone Armor 28 Pro özellikleri

    Ulefone Armor 28 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ana ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 2200 nit, AMOLED
    • İkinci ekran: 1.04 inç, 340x340, 60Hz, 600 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 512GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 50MP birincil f/1.9 + 64MP gece görüş f/1.79 + 50MP ultra geniş f/2.2
    • Ön kamera: 50MP f/2.45
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Kızılötesi
    • Batarya: 10600 mAh (120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj)
    • İşletim sistemi: Android 14 (Android 15’e güncellenecek)
    • Boyut ve ağırlık: 174.15 x 83.6 x 19.4mm, 450 gr
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