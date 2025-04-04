Dünyanın ilk çift ekranlı ve dayanıklılık odaklı telefonu duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Ulefone markası dayanıklılık konusunda en yüksek standartlara sahip, ayrıca arka kısmında minik bir yardımcı ekranı olan akıllı telefonunu duyurdu. Ulefone Armor 30 Pro oldukça iddialı özelliklere sahip.

Ulefone Armor 30 Pro özellikleri ve fiyatı

6.95 inçlik Full HD+ ekran

3.4 inçlik arka ekran

MediaTek Dimensity 7300X 5G yonga seti

16GB LPDDR5 RAM

512GB UFS 3.1 depolama

50MP OV ana sensör + 64MP kızılötesi kamera

12800mAh batarya, 66W hızlı şarj

499 Avro

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Ulefone Armor 30 Pro alışık olduğumuz dayanıklılık odaklı akıllı telefonlara yeni bir yaklaşım getiriyor. Kullanıcılar zaten oldukça kalın olan bu telefonların ekranını sürekli kullanmak yerine, arkadaki yardımcı ekrana başvurarak işlerini kolaylaştırıyor.

120Hz ekran, askeri standartlarda dayanıklılık, kızılötesi gece görüş kamerası, devasa batarya gibi özellikler telefonu biraz daha üst seviyeye taşıyor. 118 desibel ses çıkışı olan telefonda RGB aydınlatma da bulunuyor.



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Ulefone Armor 30 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı