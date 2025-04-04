Dünyanın ilk çift ekranlı ve dayanıklılık odaklı telefonu duyuruldu

Ulefone Armor 30 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.95 inçlik Full HD+ ekran
- 3.4 inçlik arka ekran
- MediaTek Dimensity 7300X 5G yonga seti
- 16GB LPDDR5 RAM
- 512GB UFS 3.1 depolama
- 50MP OV ana sensör + 64MP kızılötesi kamera
- 12800mAh batarya, 66W hızlı şarj
- 499 Avro
Ulefone Armor 30 Pro alışık olduğumuz dayanıklılık odaklı akıllı telefonlara yeni bir yaklaşım getiriyor. Kullanıcılar zaten oldukça kalın olan bu telefonların ekranını sürekli kullanmak yerine, arkadaki yardımcı ekrana başvurarak işlerini kolaylaştırıyor.
120Hz ekran, askeri standartlarda dayanıklılık, kızılötesi gece görüş kamerası, devasa batarya gibi özellikler telefonu biraz daha üst seviyeye taşıyor. 118 desibel ses çıkışı olan telefonda RGB aydınlatma da bulunuyor.
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