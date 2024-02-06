Uluslararası Uzay İstasyonu'na 130 TB kapasiteli SSD gönderildi

HPE Spaceborne Computer-2'nin çoğunlukla ticari, kullanıma hazır teknolojiye dayandığını belirten Kioxia, bunun uzayda yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) yetenekleri sağlayacağını söylüyor. ISS kendi "yerel" süper bilgisayarını kullanmadan önce, astronotlar tüm deneysel verileri işlenmek üzere Dünya'ya göndermek zorundaydı.
ISS'in kabiliyeti büyük ölçüde arttı
Kioxia, görev süresi boyunca Spaceborne Computer-2'deki flaş belleği günlük olarak izleyecek. Günlük log dosyaları ISS'den yüzeye iletilecek, böylece mühendisler flaş bellek tabanlı depolamanın uzayda gerçekte nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için sürücülerin sağlık verilerini takip ve analiz edebilecekler.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.