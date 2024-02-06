Uluslararası Uzay İstasyonu'na 130 TB kapasiteli SSD gönderildi

Tam Boyutta Gör Hewlett Packard Enterprise (HPE) ile ortak çalışan Kioxia, kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 130 terabayttan fazla SSD tabanlı depolama kapasitesi gönderdi. Japon bellek üreticisi, güncellenmiş bir HPE Spaceborne Computer-2'yi birden fazla katı hal depolama sürücüsü ile donatarak ISS'deki astronotlara sağlam flash depolama ve benzeri görülmemiş bilgi işlem yetenekleri sağladığını duyurdu.

HPE Spaceborne Computer-2'nin çoğunlukla ticari, kullanıma hazır teknolojiye dayandığını belirten Kioxia, bunun uzayda yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) yetenekleri sağlayacağını söylüyor. ISS kendi "yerel" süper bilgisayarını kullanmadan önce, astronotlar tüm deneysel verileri işlenmek üzere Dünya'ya göndermek zorundaydı.

ISS'in kabiliyeti büyük ölçüde arttı

Tam Boyutta Gör Kioxia-HPE ortaklığı sayesinde, ISS sakinleri artık verileri doğrudan yerinde işleyip ve analiz edebilecek. Bu analizlerin sonuçları ve içgörüleri ise yüzeye gönderilecek. Bu sayede indirme boyutlarında 30.000 kat azalış sağlanacak. Kioxia, HPE Spaceborne Computer-2'nin sağlık hizmetleri, doğal afet kurtarma, 3D baskı, 5G iletişim, yapay zeka ve benzeri dahil olmak üzere uzayda çeşitli HPC deney iş yüklerini gerçekleştirmek üzere tasarlandığını açıkladı.

Tam Boyutta Gör HPE Spaceborne Computer-2, sekiz adet 1 TB NVMe sürücü, dört adet 960 GB "değerli" SAS SSD ve dört adet 30,72 terabayt bireysel kapasiteye sahip kurumsal SAS SSD içeriyor. Kioxia, toplam depolama kapasitesinin 130 TB'ı aştığını ve bunun tek bir görevde ISS'ye seyahat eden en fazla veri depolama alanı olduğunu söylüyor.

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Kioxia, görev süresi boyunca Spaceborne Computer-2'deki flaş belleği günlük olarak izleyecek. Günlük log dosyaları ISS'den yüzeye iletilecek, böylece mühendisler flaş bellek tabanlı depolamanın uzayda gerçekte nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için sürücülerin sağlık verilerini takip ve analiz edebilecekler.

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