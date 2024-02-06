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    Uluslararası Uzay İstasyonu'na 130 TB kapasiteli SSD gönderildi

    Kioxia, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 130 TB katı hal depolama alanı (SSD) gönderdi. SSD'lerin uzayla ilgili bilgisayar görevleri için manyetik sabit disklerden çok daha iyi çalıştığı biliniyor.
    Uluslararası Uzay İstasyonu'na 130 TB kapasiteli SSD gönderildi Tam Boyutta Gör
    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ile ortak çalışan Kioxia, kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 130 terabayttan fazla SSD tabanlı depolama kapasitesi gönderdi. Japon bellek üreticisi, güncellenmiş bir HPE Spaceborne Computer-2'yi birden fazla katı hal depolama sürücüsü ile donatarak ISS'deki astronotlara sağlam flash depolama ve benzeri görülmemiş bilgi işlem yetenekleri sağladığını duyurdu.

    HPE Spaceborne Computer-2'nin çoğunlukla ticari, kullanıma hazır teknolojiye dayandığını belirten Kioxia, bunun uzayda yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) yetenekleri sağlayacağını söylüyor. ISS kendi "yerel" süper bilgisayarını kullanmadan önce, astronotlar tüm deneysel verileri işlenmek üzere Dünya'ya göndermek zorundaydı.

    ISS'in kabiliyeti büyük ölçüde arttı

    Uluslararası Uzay İstasyonu'na 130 TB kapasiteli SSD gönderildi Tam Boyutta Gör
    Kioxia-HPE ortaklığı sayesinde, ISS sakinleri artık verileri doğrudan yerinde işleyip ve analiz edebilecek. Bu analizlerin sonuçları ve içgörüleri ise yüzeye gönderilecek. Bu sayede indirme boyutlarında 30.000 kat azalış sağlanacak. Kioxia, HPE Spaceborne Computer-2'nin sağlık hizmetleri, doğal afet kurtarma, 3D baskı, 5G iletişim, yapay zeka ve benzeri dahil olmak üzere uzayda çeşitli HPC deney iş yüklerini gerçekleştirmek üzere tasarlandığını açıkladı.
    Uluslararası Uzay İstasyonu'na 130 TB kapasiteli SSD gönderildi Tam Boyutta Gör
    HPE Spaceborne Computer-2, sekiz adet 1 TB NVMe sürücü, dört adet 960 GB "değerli" SAS SSD ve dört adet 30,72 terabayt bireysel kapasiteye sahip kurumsal SAS SSD içeriyor. Kioxia, toplam depolama kapasitesinin 130 TB'ı aştığını ve bunun tek bir görevde ISS'ye seyahat eden en fazla veri depolama alanı olduğunu söylüyor.

    Kioxia, görev süresi boyunca Spaceborne Computer-2'deki flaş belleği günlük olarak izleyecek. Günlük log dosyaları ISS'den yüzeye iletilecek, böylece mühendisler flaş bellek tabanlı depolamanın uzayda gerçekte nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için sürücülerin sağlık verilerini takip ve analiz edebilecekler.

    Kaynakça https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2024/01/hpe-spaceborne-computer-2-returns-to-the-international-space-station.html https://www.techspot.com/news/101760-kioxia-sent-130-tb-solid-state-storage-international.html https://www.kioxia.com/en-jp/business/news/2024/20240131-1.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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