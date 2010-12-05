Üniversite öğrencilerinden Nokia N8 kontrollü otomatik ev

Bir grup Çinli üniversite öğrenicisi dikkat çekici bir projeye imza attılar. Üç ayda tamamlanan ve 18 bin dolara mal olan proje kapsamında bir konteynır, modern bir insanın günlük tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam otomatik bir eve dönüştürüldü. Sadece 9 metrekarelik konteynırdan yeni bir yaşam alanı yaratmayı başaran öğrenciler, evin kendi elektriğini üretmesi için rüzgar enerjisinden faydalanmayı da ihmal etmediler. Tüm mobilyaların otomatik olarak kontrol edildiği projenin en dikkat çekici detayı ise tercih edilen kontrol ünitesi.

Hem video hem de fotoğraflardan görülebileceği üzere evin tüm otomasyon sistemi, Nokia'nın yeni amiral gemisi N8 üzerinden kontrol ediliyor. Proje için 8600 satır kod içeren özel bir uygulama geliştirilirken, uygulamanın kullanılacağı telefon noktasında tercih Nokia N8'den yana yapılmış. Cep telefonu üzerinden kontrolün, kablosuz ağ kullanılarak yapıldığı otomatik ev projesi için Nokia ile yapılmış bir sponsorluk anlaşması var mı henüz bilinmiyor ancak en büyük pazarlardan birisi olan Çin için bu proje Nokia N8'in pazarlamasına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.