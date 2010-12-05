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Üniversite öğrencilerinden Nokia N8 kontrollü otomatik ev

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üniversite öğrencilerinden Nokia N8 kontrollü otomatik ev
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Bir grup Çinli üniversite öğrenicisi dikkat çekici bir projeye imza attılar. Üç ayda tamamlanan ve 18 bin dolara mal olan proje kapsamında bir konteynır, modern bir insanın günlük tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam otomatik bir eve dönüştürüldü. Sadece 9 metrekarelik konteynırdan yeni bir yaşam alanı yaratmayı başaran öğrenciler, evin kendi elektriğini üretmesi için rüzgar enerjisinden faydalanmayı da ihmal etmediler. Tüm mobilyaların otomatik olarak kontrol edildiği projenin en dikkat çekici detayı ise tercih edilen kontrol ünitesi.

Hem video hem de fotoğraflardan görülebileceği üzere evin tüm otomasyon sistemi, Nokia'nın yeni amiral gemisi N8 üzerinden kontrol ediliyor. Proje için 8600 satır kod içeren özel bir uygulama geliştirilirken, uygulamanın kullanılacağı telefon noktasında tercih Nokia N8'den yana yapılmış. Cep telefonu üzerinden kontrolün, kablosuz ağ kullanılarak yapıldığı otomatik ev projesi için Nokia ile yapılmış bir sponsorluk anlaşması var mı henüz bilinmiyor ancak en büyük pazarlardan birisi olan Çin için bu proje Nokia N8'in pazarlamasına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Üniversite öğrencilerinden Nokia N8 kontrollü otomatik ev
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MxFxOx 8 yıl
bu konteynırda yaşarım valla
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Yilsev 8 yıl
Konu daha çok kontrol/otomasyon ile ilgili. O yüzden birçok mühendis yapabilir diye bir durum sözkonusu değil. Misal akıllı ev uygulamaları daha çok elektrik mühendisleri tarafından uygulanıyor. Bu kadar detaylı olmasa bile makul ölçülerde kontrol gayet de sağlanabilir. Bu kadarı da yapılır çok daha fazlası da ancak bir noktadan sonra gereklilik konuları tartışılır.
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sondakikahaberi 8 yıl
Filmlerde bombalarıda bu sistemle patlatıyolar. amma abarttınız.
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quexstre48 8 yıl
Sıkıysa onu konteynır ın dışına da yapsanıza..
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fatihcanery 8 yıl
ya bunu yapmak çok zor sanki,bluetooth olan orta seğmentte bi telefon olsun yeter,sanki birseymiş gibi buraya koymuşlar..
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OrQuN 8 yıl
İyi güzelde abartılacak bir yönü yokki
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georgia 8 yıl
çok ta şaşılacak birşey değil, türkiye de okuyan bilgisayar ve makine mühendisi öğrenciler de bi araya gelip bu işi yapabilir tabi yeterli kaynak ayrılır ise.
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TsG 8 yıl
Afferim çocuklara...
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deniz_sea 8 yıl
çin taklidi nokla olmasın sakın o
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Zuko 8 yıl
İyi güzel de bu müzik neden her yerde kullanılıyor? O kadar şey yapmışsınız, bi müzik yapamadınız mı yanına.
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maliahmet1 8 yıl
ÜLKEMİZDE EN COK SATAN NOKİADIR HERALDE
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maliahmet1 8 yıl
daha ne olsun ki herşey otomatik yakında insan güçü bitecek bunun göstergesi
hayal ederdik oturduğun yerden iş görecen zengin daha zengin demektir bu
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hasta32 8 yıl
Tabiki sponsor bundan ötesi varmi resmen sponsor (nokia) nokia Apple iPhone
ve htc markaların yanında solda sıfır kaldi buda normal yanı bu gibi girişimler.Nokiyanın işi zor bu satten sonra dikiş tutmaz :)
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Ch4ylak 8 yıl
çinlilere güven olmaz
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