Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Üniversiteli gençler için Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi kuruldu

    Yerli ve milli yapay zeka uygulamalarını geliştirmek amacıyla üniversitelerde bu alanda faaliyet gösteren öğrenciler "Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi" çatısı altında buluşturulacak.

    Üniversiteli gençler için Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi kuru Tam Boyutta Gör

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden (CBDDO), üniversite öğrencilerinin yapay zeka alanında eğitilmesi ve yapay zeka alanında kariyer yapmayı düşünenlerin yönlendirilmesi için Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi’ni hayata geçirdi.

    Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi, yapay zeka alaya yönelik uygulamalı eğitimler, yarışmalar ve eğitim sonrası kariyer ödülleri düzenlenerek potansiyel nitelikli iş gücünün artırılması hedefiyle kuruldu. Pratiğe dayalı eğitimler, webinarlar, konferanslar ve toplantılar düzenlenecek. Ayrıca sertifikalı tematik eğitimler de yapılacak. Yapay zeka ile ilgili kulüplere üye olan öğrenciler Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi’ne katılabiliyor. Üniversitelerdeki yapay zeka ile ilgili kulüplere katılan öğrencilerin eğitim hayatı, kamu-akademi iş birliğiyle desteklenerek, mezuniyet sonrası süreçte kaliteli bir kariyer yolu çizilmesi konusunda imkan sağlanması amaçlanıyor.

    Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemine nasıl kaydolunur?

    Bölüm kısıtı olmaksızın üniversitenizdeki yapay zeka ile ilgili öğrenci kulüplerine kayıt olarak veya ekosistemin BiP ve Telegram kanallarına katılarak Dijital Genç Yapay Zekâ Ekosistemi’ne katılabilirsiniz. Ekosistem kapsamında düzenlenecek etkinlikleri ve güncel duyuruları aşağıdaki kanallardan takip edebilirsiniz:

    https://t.me/dijitalgencyz

    https://channels.bip.ai/join/dijitalgencyz

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kitap fuarında kitaplar ucuz mu kia sportage yakıt tüketimi kaput keçesi olmazsa ne olur lego marvel super heroes türkçe yama pulsar rs 200 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 5G
    Samsung Galaxy S22 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız