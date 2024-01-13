Üniversiteli gençler için Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden (CBDDO), üniversite öğrencilerinin yapay zeka alanında eğitilmesi ve yapay zeka alanında kariyer yapmayı düşünenlerin yönlendirilmesi için Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi’ni hayata geçirdi.
Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi, yapay zeka alaya yönelik uygulamalı eğitimler, yarışmalar ve eğitim sonrası kariyer ödülleri düzenlenerek potansiyel nitelikli iş gücünün artırılması hedefiyle kuruldu. Pratiğe dayalı eğitimler, webinarlar, konferanslar ve toplantılar düzenlenecek. Ayrıca sertifikalı tematik eğitimler de yapılacak. Yapay zeka ile ilgili kulüplere üye olan öğrenciler Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi’ne katılabiliyor. Üniversitelerdeki yapay zeka ile ilgili kulüplere katılan öğrencilerin eğitim hayatı, kamu-akademi iş birliğiyle desteklenerek, mezuniyet sonrası süreçte kaliteli bir kariyer yolu çizilmesi konusunda imkan sağlanması amaçlanıyor.
Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemine nasıl kaydolunur?
Bölüm kısıtı olmaksızın üniversitenizdeki yapay zeka ile ilgili öğrenci kulüplerine kayıt olarak veya ekosistemin BiP ve Telegram kanallarına katılarak Dijital Genç Yapay Zekâ Ekosistemi’ne katılabilirsiniz. Ekosistem kapsamında düzenlenecek etkinlikleri ve güncel duyuruları aşağıdaki kanallardan takip edebilirsiniz:
https://channels.bip.ai/join/dijitalgencyzBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.