Samsung, CES 2024'te yapay zekalı teknolojilerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2024 fuarında bağlantılı cihaz deneyimini daha güvenli, daha kapsayıcı ve enerji açısından daha verimli hale getiren yapay zeka teknolojileri hakkında lansman düzenledi. Bu konu için geliştirilen yeni teknolojiler ve stratejiler tanıtıldı. Yapay zeka teknolojisinden nasıl faydalanıldığı anlatıldı.

Samsung CEO'su Jong-Hee (JH) Han, şirketin yapay zeka vizyonu hakkında yaptığı konuşmasında, yapay zekânın bağlantılı teknolojiler konusunda insanların günlük yaşamını iyileştirirken her zaman kontrollü ve "arka planda" çalışmaya devam edeceğini aktardı. JH Han ile birlikte şirketin önde gelen yöneticilerinin özetlediği strateji, yapay zekanın hem kolay hem de kullanışlı bir şekilde bağlantılı deneyimleri geliştirmedeki rolüne odaklandı. Basın toplantısında Samsung, şirketin bu hedeflere ulaşılmasını destekleyen bir dizi ürün ve hizmet tanıttı.

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise basın toplantısıyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı:

‘‘Yapay zeka çağı hiper hızla ilerliyor, dünyamızı dönüştürürken iletişim ve bağlantılı yaşamı yeni bir noktaya taşıyor. Samsung olarak, yıllardır yapay zekaya stratejik olarak yatırım yapıyoruz. Bunu da AI vizyonumuzu 3 ana başlıkta ele alarak gerçekleştiriyoruz; toplum için AI, ürün için AI, deneyim için AI. İşte bu üçlü yapı, bu yıl CES 2024 sloganımız olan ‘Herkes için AI’ yaklaşımını özetliyor diyebiliriz. Gen AI işlemciyle görüntü ve ses kalitesinin gerçeğe çok yakın hale getiren Neo QLED 8K ve Micro LED TV’lerimiz, dünyanın ilk 8K projektörü The Premiere 8K bu yıl CES’te ön plana çıkan ürünler arasında. Beyaz eşya tarafında da AI for Bespoke yaklaşımını ürünlere taşıyan AI Vision Inside özellikli buzdolaplarımız, indüksiyon ocaklarımız ve AI Hub özellikli kurutma makinelerimiz, Jet AI süpürgelerimizle tüketicilerimize kişiselleştirilmiş ve bağlantılı yaşamın konforunu sunuyoruz.”

Samsung'un Türkiye'deki TV satışları arttı

Samsung Türkiye’nin 2023 yılında TV satışlarında büyüme kaydettiğini vurgulayan Gürsoy, şunları söyledi:

“2023 yılını pazar performansı açısından çok başarılı bir şekilde kapattık. TV pazarı Türkiye’de 2023 yılında %10’luk adetsel büyüme performansı gösterirken global pazarda adetsel olarak %4 daralma gerçekleşti. Biz de Samsung Electronics Türkiye olarak büyüyen pazardaki payımızı bir önceki yıla göre artırarak %30’a ulaştırdık. Toplam satışlar içerisinde 8K performansında diğer ülkelerle kıyaslandığında en yüksek paya ulaşan ülkeler içerisindeyiz. 75 inch ve üstünde yüzde 68’lik pazar payımızla premium TV pazarını domine ediyoruz. OLED segmentinde ekim ayında yakaladığımız pazar liderliğini, kasım ayında yüzde 43’e ulaştırarak devam ettirdik. Beyaz eşya tarafında da benzer bir tablo var. Sürekli geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimiz ve inovatif modellerimiz sayesinde, gardırop tipi buzdolabı kategorisindeki pazar payımız yüzde 60’a ulaştı. Kurutma özellikli çamaşır makineleri segmentinde %35’lik pazar payına sahip olup 2016’dan bu yana pazar liderliğimizi sürdürüyoruz.”

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Samsung’un yapay zekalı yeni teknolojileri neler?

CES basın toplantısında konuşan Samsung Electronics Amerika Bağlantılı Deneyim Merkezi Başkanı Jonathan Gabrio, yapay zeka teknolojisinin Görsel Ekran ürünlerinin ve Dijital Cihazların kullanımını nasıl dönüştürdüğünü katılımcılara aktardı. Örneğin, Samsung Neo QLED 8K QN900D, önceki modele göre 8 kat daha büyük bir yapay zeka sinir ağıyla ve iki kat daha hızlı bir NPU ile donatılmış yerleşik bir yapay zeka işlemcisi olan NQ8 AI Gen 3'e sahip. Bu işlemci sayesinde Samsung Neo QLED 8K, kullanıcılara 8K’ya kadar yüksek çözünürlük kalitesinde izleme deneyimi sunmak için düşük çözünürlüklü içerikleri otomatik olarak yükseltiyor ve AI Motion Enhancer Pro özelliğiyle hızlı hareket eden sahneleri netleştiriyor.

Samsung Neo QLED 8K ayrıca, TV’lerdeki ses deneyimini optimize etmek için yapay zekayı kullanarak insan seslerini ve arka plan gürültüsünü analiz eden Aktif Ses Yükseltici Pro ile donatıldı. Bu özellik sayesinde, çeşitli içeriklerin bir stadyumun veya sinema salonunun ön sırasındaymış gibi keyfini çıkarmak mümkün oluyor. Bunların yanında Samsung Neo QLED 8K, eğlence deneyimini geliştirmek için en yeni uygulamaları, hizmetleri, kişiselleştirilmiş içerikleri ve hizmet önerileri sunan Tizen OS Home özelliğine de sahip. Samsung'un kullanıcı verilerini güvende tutan Knox Vault’un teknolojisi ise Samsung Neo QLED 8K TV'ler gibi SmartThings’e bağlanan daha fazla cihazı kapsayacak şekilde genişletildi. Bunlara ek olarak, Samsung'un büyük teknoloji şirketleriyle yaptığı iş birlikleri, kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir şekilde deneyimlemesine imkan tanıyor.

Samsung, farklı ihtiyaçları olan izleyiciler için de yenilikçi erişilebilirlik özellikleri sunuyor. Samsung Neo QLED'deki işaret dili özelliği, işitme engellilerin hareketleriyle kolayca kontrol edilebiliyor. Sesli Altyazı özelliği ise görme engelliler için altyazıları gerçek zamanlı olarak seslendiriyor.

Ayrıca Samsung, 150 inçlik bir görüntüleme alanına sahip olmasının yanında, aynı zamanda dünyanın ilk kablosuz 8K iletimine sahip projektörü yeni The Premiere 8K'yı da tanıttı. The Premiere 8K ile kullanıcılar kendi evlerinin konforunda sinemadaki gibi tam genişlikte bir izleme deneyimi yaşayabilecek.

Ses konusunda ise Samsung, kullanıcıların evlerine kolayca entegre olan özelleştirilebilir kapak tasarımına sahip bir hoparlör olan Music Frame'i tanıttı. Music Frame, Q-Symphony özelliği sayesinde Samsung TV'ler ve soundbar'larla senkronize oluyor; dahili çift woofer ile sunduğu güçlendirilmiş bas ve surround sesi zahmetsizce evlere getiriyor.

Karşınızda Samsung’un yapay zekalı akıllı ev robotu: Ballie 1 gün önce eklendi

Samsung, ilk olarak CES 2020'de tanıtıldıktan sonra bu yıl, yuvarlak formu ve yapay zeka özellikli robotu Ballie için de önemli geliştirmeler sundu. Ballie artık, kullanıcıların hava durumu veya diğer ilgili içerikler gibi günlük yaşam için önemli bilgileri her yerden görüntüleyebilmesini sağlıyor. Böylece Ballie, istenmeyen işlerle ilgilenmenin yanında, duvarlara görüntü ya da video yansıtmak gibi özelleştirilmiş hizmetler sunmak için diğer akıllı cihazlarla etkileşime girebilen bir yapay zeka arkadaşa dönüşüyor.

Mutfağa ve yemeğe yönelik deneyimleri geliştirmek için Samsung, AI Family Hub™+ özellikli 4 Kapılı Bespoke Flex™ Buzdolabını tanıttı. Buzdolabı, yeni AI Vision Inside özelliği sunan 32 inçlik bir ekrana sahip. Bu özellik, buzdolabına konan ve çıkarılan 33 farklı gıda maddesini tanıyan dahili bir kamera kullanıyor ve bu malzemeler üzerinden tarifler öneriyor. Kullanıcılar ayrıca AI Family Hub™ ekranına sahip 4 Kapılı Bespoke Flex™ Buzdolabında sakladıkları gıda maddelerinin "son kullanım tarihlerini" de belirleyebiliyor. Bu özellik etkinleştirildikten sonra buzdolabı, belirlenen tarihler yaklaşınca kullanıcıya bildirim gönderiyor. Gıda israfını azaltarak tasarruf etmeye yardımcı olan yapay zeka destekli bu özellikler, çevreye daha duyarlı yaşam tarzlarını mümkün kılıyor. Anyplace Induction serisi ise yapay zeka bağlantısını bir adım öteye taşıyor. Samsung Food uygulamasına kaydedilen tarifler, fırının 7 inç genişliğindeki ekranından paylaşılabiliyor, böylece kullanıcılar, yemeklerini hazırlarken içerikleri takip edebiliyor.

Samsung'un yapay zeka teknolojileri mutfağın dışındaki cihazlarda da yer alıyor. Yeni BESPOKE AI™ Combo Kurutmalı Çamaşır Makinesi, AI Hub özelliğine sahip. Çamaşır yıkama işlemini yöneten sezgisel bir kontrol merkezi görevi gören 7 inç LCD ekran, kullanıcılara kolay ve keyifli bir yıkama ve kurutma deneyimi sunuyor. Özellik, kullanıcıların alışkanlıklarını hatırlıyor ve yıkama programları önermek için makine öğrenimi teknolojisi kullanarak yıkama ve kurutma işlevlerini kişiselleştiriyor. Samsung'un yakında piyasaya sunacağı vakumlu ve paspaslı robot süpürge Bespoke Jet Bot Combo™, daha kullanışlı ve etkili bir temizlik deneyimi için yapay zekadan yararlanıyor. Önceki nesil robot süpürge serisinin devamı niteliğindeki üründe yer alan AI Object Recognition/Yapay Zeka Nesne Tanıma özelliği, daha fazla nesneyi ayırt edebilecek, lekeleri tespit edip etrafını daha iyi algılayacak. Bespoke Jet Bot Combo™ ayrıca, halının uzunluğunun yanı sıra karşılaştığı zemin türlerini de algılıyor ve ayarlarını buna göre değiştiriyor.

SmartThings, dijital kat planları oluşturulması konusunda robot süpürgeler gibi bağlı cihazlarda LiDAR teknolojisini kullanıyor. SmartThings Mart ayında, Samsung akıllı telefon ve TV'lerde daha ayrıntılı bir deneyim yaşatmak için geliştirilen 3 Boyutlu Harita Görünümü özelliğini kullanıma sunacak . Ayrıca, yalnızca bir QR koduyla, kullanıcıların kendi SmartThings ekosistemlerine aile ve arkadaşlarını eklemesine olanak tanınacak, böylece evdeki her kullanıcı kendi rutinini oluşturabilecek.

Akıllı sensörler ve yapay zeka kullanan SmartThings platformu, düşme gibi olağandışı durumları tespit edebiliyor ve belirlenen aile üyelerine ve çalışanlara uyarılar gönderebiliyor. Bunların yanında, Galaxy SmartTag2 sayesinde kullanıcılar, evcil hayvanlarının aktivitelerini takip edebiliyor ve ürünü bir tasmaya veya gezdirme aksesuarına takarak evcil hayvanlarının bilgilerini dijital olarak saklayabiliyor.

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Samsung, CES 2024'te yapay zekalı teknolojilerini tanıttı