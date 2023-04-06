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    Global suç karaborsası ortak operasyonla çökertildi

    İnternetin en tehlikeli suç karaborsalarından birisi olarak gösterilen Genesis, 17 ülkenin ortak operasyonuyla çökertildi. Operasyonda toplam 119 kişi gözaltına alındı.
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    İnternetin yaygın hale gelmesi ile birlikte Dark Web tanımı yapılan ve suç konusu alışverişlerin gerçekleştirildiği karaborsa siteleri ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri de ağırlığını bu karaborsalara vermeye başladı.

    Genesis karaborsası çökertildi

    Gelen bilgilere göre 4 Nisan günü internet aleminin önemli suç karaborsalarından Genesis çökertildi. Davetiye usulü kullanıcı kabul eden Genesis karaborsasında çalınan kredi kartı bilgileri, telefon numaraları, çerezler ve dijital parmak izleri satışa çıkıyordu.

    Operation Cookie Monster adındaki operasyon ABD, Hollanda, Avusturalya, Fransa, Finlandiya, Romanya, Danimarka gibi 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplamda 208 adrese baskın yapıldı ve 119 şüpheli gözaltına alındı. 97 meskende ise kapıyı çalmak suretiyle arama yapıldı.

    Kapatılan Genesis karaborsasının sunucularına ve ekipmanlarına el konulurken operasyonun bilgilendirmesi de sitenin ana sayfasına yerleştirildi. Hollanda polisi Genesis sunucularında barındırılan kullanıcı verileri ile ilgili bir kontrol portalı da yayınladı.

    Kontrol portalı

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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