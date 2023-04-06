Global suç karaborsası ortak operasyonla çökertildi

Genesis karaborsası çökertildi
Gelen bilgilere göre 4 Nisan günü internet aleminin önemli suç karaborsalarından Genesis çökertildi. Davetiye usulü kullanıcı kabul eden Genesis karaborsasında çalınan kredi kartı bilgileri, telefon numaraları, çerezler ve dijital parmak izleri satışa çıkıyordu.
Operation Cookie Monster adındaki operasyon ABD, Hollanda, Avusturalya, Fransa, Finlandiya, Romanya, Danimarka gibi 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplamda 208 adrese baskın yapıldı ve 119 şüpheli gözaltına alındı. 97 meskende ise kapıyı çalmak suretiyle arama yapıldı.
Kapatılan Genesis karaborsasının sunucularına ve ekipmanlarına el konulurken operasyonun bilgilendirmesi de sitenin ana sayfasına yerleştirildi. Hollanda polisi Genesis sunucularında barındırılan kullanıcı verileri ile ilgili bir kontrol portalı da yayınladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı