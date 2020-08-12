Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı

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2017 sonlarında adeta patlama yapan kripto para dünyası; blok zinciri teknolojilerinin de tanınmasını sağlamıştı. Bugün kripto paralar ve blok zinciri teknolojileri oldukça yaygınlaştı. Bazı platformlar ise Bitcoin’i güvenli bir liman olarak görüyor.

Riskten koruyabilir

ABD’li ünlü kurumsal zeka firmalarından MicroStrategy; enflasyon riskinden korunmak için planladığı 250 milyon dolarlık yeni risk fonunu 21454 Bitcoin satın almakta kullandı. Firma alternatif yatırımlarla dolar bazlı varlıklarını korumayı amaçlıyor.

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1.2 milyar dolar pazar değerine sahip olan MicroStrategy; geçtiğimiz aylarda hissedarlarına 250 milyon dolarlık bir temettü dağıtımı ve ayrıca altın veya Bitcoin birimine 250 milyon dolarlık yatırım sözü vermişti. Böylece firmanın ana yatırım aracı Bitcoin haline geldi.

Firmanın patronu Michael J. Saylor; dünyadaki para birimlerinin Covid-19, ekonomik daralma, siyasi karışıklıklar gibi sebeplerle zayıfladığını belirtiyor. Bu bakımdan yaygın bir kullanım alanına sahip ve uzun dönemde güvenilirliği olan Bitcoin birimi tercih edilmiş.

MicroStrategy bu konuda ilk değil. Pek çok işletme artık kripto paralar ile ticareti, kredi vermeyi veya fon oluşturmayı artık zaruri görmeye başladı. Gelecek dönemde de kripto paralara olan ilgi giderek artacak gibi.

https://www.coindesk.com/microstrategy-bitcoin-buy-protects-against-fiat-inflation

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