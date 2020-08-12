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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı

    Kurumsal zeka ve yönetim firması olan MicroStrategy; enflasyon riskinden korunmak için potansiyeline inandığı Bitcoin birimine 250 milyon dolar yatırım yaptı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı
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    2017 sonlarında adeta patlama yapan kripto para dünyası; blok zinciri teknolojilerinin de tanınmasını sağlamıştı. Bugün kripto paralar ve blok zinciri teknolojileri oldukça yaygınlaştı. Bazı platformlar ise Bitcoin’i güvenli bir liman olarak görüyor.

    Riskten koruyabilir

    ABD’li ünlü kurumsal zeka firmalarından MicroStrategy; enflasyon riskinden korunmak için planladığı 250 milyon dolarlık yeni risk fonunu 21454 Bitcoin satın almakta kullandı. Firma alternatif yatırımlarla dolar bazlı varlıklarını korumayı amaçlıyor.

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    1.2 milyar dolar pazar değerine sahip olan MicroStrategy; geçtiğimiz aylarda hissedarlarına 250 milyon dolarlık bir temettü dağıtımı ve ayrıca altın veya Bitcoin birimine 250 milyon dolarlık yatırım sözü vermişti. Böylece firmanın ana yatırım aracı Bitcoin haline geldi.

    Firmanın patronu Michael J. Saylor; dünyadaki para birimlerinin Covid-19, ekonomik daralma, siyasi karışıklıklar gibi sebeplerle zayıfladığını belirtiyor. Bu bakımdan yaygın bir kullanım alanına sahip ve uzun dönemde güvenilirliği olan Bitcoin birimi tercih edilmiş.

    MicroStrategy bu konuda ilk değil. Pek çok işletme artık kripto paralar ile ticareti, kredi vermeyi veya fon oluşturmayı artık zaruri görmeye başladı. Gelecek dönemde de kripto paralara olan ilgi giderek artacak gibi.



    https://www.coindesk.com/microstrategy-bitcoin-buy-protects-against-fiat-inflation Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Niye altın, gümüş gibi güçlü madenlere veya sağlam bir hisse senedine yönelmek yerine bitcoin gibi riskli bir sermaye yaratmışlar kendilerine. Kesin bitcoine değer verdirmek için ortaya sürülen bir haber, kim bilecek alıp almadıklarını, yapılan reklam geliri cebe, bitcoine suni değer kazandırılıp keklenecek enayilerden gani gani çıkar o para nasılsa.
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    Halilowich (H Y) 1 hf.
    Bitcoin'e hala ponzi veya dolandırıcılık diyenler bekleyedursun. Son 1 yıldır birçok kurumsal firma varlık portföyüne Bitcoin eklemeye başladı. Biraz araştırma yapanlar artık Bitcoin'in dijital bir altın olduğunu, yeni nesilin altın ile Bitcoin'i bir tuttuğunu, 20-28 yaş arasındaki gençlerin birikimlerinde artık Bitcoin barındırdığını fark edebilir.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. Halilowich
    esas mesele çok oynak olmaya müsait olması. kimse 1 günde 100 lirası 20 lira olsun istemez. ki bitcoinin %52 gibi miktarı çinli bir şirkette olduğu 2-3 yıl önce söylendi. çinli şirket yok bende %52 yok %45 var gibi bir açıklama yaptı. neticede bir ürünün %50 den fazlası sende ise o ürünün fiyatını belirleyebilirsin. ki başından beridir satoşi diye biri çıkardı bitcoini palavrasına inanmamak gerekirdi. ve bitcoini çıkaran babasının hayrına çıkarmadı seni beni zarar ettirip kendisini kar ettirmek için çıkardı. sen altın yerine bitcoine ciğeri yükleyeceksen buyur. altın ile hiçbirşey kıyaslanamaz. metal altından bahsediyorum bankada dijital olarak duran altından değil.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    zenmate (süleyman btc) 6 gün Halilowich
    Bitcoinin çok ciddi sorunları var bunların en başında anonimlik geliyor. Bugün devletler kara para ile ciddi şekilde mücadele ediyor en basitinden Türkiye'de yasa dışı kumar sitelerine yılda milyarlarca TL para gidiyor. Bugün hangi yasa dışı bahis sitesine baksanız bitcoin ile ödeme kabul ediyor. Neden? Çünkü devlet bu para trafiğine müdahale edemiyor. Bunun gibi vergi kaçırmak isteyen, uyuşturucu, kumar vs vs gibi yasa dışı işlerdeki bitcoin kullanım oranı artıkça devletlerden yasaklamalar gelecektir. Şimdi Bitcoin merkeziyetsiz kimse yasaklayamaz filan demeyin. Bugün Amerika tüm bitcoin borsalarını yasaklasa ve üstüne kripto paralardan elde edilen gelirleri yasa dışı olarak tanımlasa bitcoinin değeri hem dibi görür hemde bir daha yeni yatırımcı filan hayatta gelmez. Özet olarak bitcoine yatırım yaparken gerçekleri de göz önünde bulundurun mükemmel, geleceğin para birimi vs. gibi şeylere fazla itibar etmeyin bence.
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    435 1 hf.
    12 bin doları bulacak öyleyse. Vay arkadaş ya kim tahmin edebilirdi böyle bir şeyi.
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