The Witcher 4 sadece başlangıç; Hedef altı yılda üç Witcher oyunu çıkarmak

Tam Boyutta Gör The Witcher ve Cyberpunk oyunlarının arkasındaki stüdyo olan CD Projekt RED, bir yandan The Witcher 4 için hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan bu seri için daha geniş kapsamlı bir yol haritası çiziyor. Kendi oyun motorunu kullanmayı bırakıp Unreal Engine'a geçen stüdyo, bu geçişin çok daha fazla sayıda oyun çıkarmalarına imkân sağlayacağına inanıyor.

CD Projekt RED'in Hedefi Yeni Witcher Oyunlarını Üçer Yıl Arayla Çıkarmak

CD Projekt RED yönetimi, 2022 yılında yaptığı bir açıklamada altı yılda üç Witcher oyunu çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti. O dönemde bu açıklama epey ses getirmiş olsa da pek çok kişi bunun Unreal Engine'ın stüdyoya sağlayacağı kolaylığı vurgulamak için yapılmış, PR amaçlı bir açıklama olduğunu düşünmüştü. Ancak görünen o ki CD Projekt RED bu hedefinde son derece ciddi. Çünkü şirket yönetimi aynı planı şimdi tekrar gündeme taşıdı. CD Projekt RED, The Witcher 4'ten sonra üçer yıl arayla iki oyun daha çıkarıp, yeni Witcher üçlemesini altı yıl gibi görece kısa bir sürede tamamlamayı planlıyor.

The Witcher 4 için net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen bilgiler 2027'ye işaret ediyor. Bu da CD Projekt RED'in son oyunu olan Cyberpunk 2077 ile The Witcher 4 arasında altı yıllık bir ara anlamına geliyor. The Witcher 4'ü yapmak için altı yıldan uzun bir süreye ihtiyaç duyan stüdyonun, sonraki iki oyunu üç yılda bitirme hedefi fazlasıyla iddialı. Ancak görünen o ki stüdyonun planı tam da bu: 2027'de The Witcher 4'ü çıkardıktan sonra üç yıl sonra The Witcher 5'i, ondan üç yıl sonra da yeni üçlemenin son oyununu çıkarmak.

Üstelik stüdyo bu sırada sadece bu oyunlara da odaklanmayacak. Zira Cyberpunk 2077'nin devam oyunu için şimdiden hazırlıklara başlandığı biliniyor. Buna ek olarak The Witcher evreninde geçen spin-off oyunları üzerinde de çalışılıyor. Hâl böyleyken stüdyonun tüm bunları nasıl yetiştireceği sorusu akılları karıştırıyor. Umalım da nicelik uğruna niteliğin feda edildiği bir senaryo söz konusu olmasın.

