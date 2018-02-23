UPS, filosuna 50 elektrikli kamyon daha ekleyecek

Sektöründe 100 yılı aşkın deneyime sahip olan UPS kargo şirketi, oldukça kalabalık olan filosunu elektrikli hale getirmek için uzun zamandır çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Şirket bugün de bu çalışmaların yeni adımı olarak 50 elektrikli dağıtım kamyonu üretmek için Workhorse şirketiyle işbirliği yapacağını duyurdu.

Amerika merkezli üretici Workhorse, son zamanlarda ilgisinin çoğunu elektrikli pickup ve dağıtım araçlarına vermiş durumda. Yakın bir zamanda yeni elektrikli van modelini duyuran şirket, şuan ise plug-in elektrikli bir pickup modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda UPS’in filosunu elektriklendirmesine de yardımcı olacak şirket, edinim maliyeti dizel ve benzinli kamyonlarla karşılaştırılabilir olacağı iddia edilen 50 adet plug-in elektrikli dağıtım kamyonu geliştirecek.

UPS’in Global Filo Bakım ve Mühendislik Başkanı Carlton Rose, konuyla ilgili şu yorumda bulundu; “Elektrikli araçlarda pil, şarj, ve akıllı şebeke teknolojileri hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu da filomuzun emisyon, gürültü, dizel ve benzin bağımlılığı gibi kavramlardan kurtulmasına imkan sağlıyor.”

%400'e varan yakıt tasarrufu

Üretilen kamyonların menzili yaklaşık 160km olacak ve araçlar yalnızca şehir içi yollarda kullanılacak. Workhorse’un iddiasına göre bu araçlar UPS’e %400’e varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlayacak.

Şirket yeni elektrikli kamyonlarını bu yıl içerisinde ilk olarak Atlanta, Dallas ve Los Angeles’da test edecek. Bu testlerin ardından da 2019 ve sonrası için anlaşma daha büyük hale getirilecek ve iki şirket tamamı yaklaşık 35,000 araçtan oluşan filoyu elektriklendirmek için kolları sıvayacak.

UPS’in Workhorse şirketi dışında da elektrikli kamyon alımları bulunuyor. Daha önce Daimler’in yeni elektrikli kamyonlarından satın alan şirket, Tesla Semi tırlarından da 125 adet sipariş etti.

https://electrek.co/2018/02/22/ups-electric-delivery-trucks-workhorse/