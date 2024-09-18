Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi, 400 bin km'yi devirdi: İşte istatistikler

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın futuristik tasarımlı elektrikli kamyonu Semi, sınırlı sayıda da olsa 2 yıldır üretimde. Üretilen kamyonlardan biri 1,5 sene içerisinde 400.000 km yol kat etmiş durumda. Bu kamyona ait istatistikler Semi'nin performansını gözler önüne seriyor.

Tesla'nın bugüne kadar yaklaşık 100 adet Semi kamyonu ürettiği ve bunları çoğunlukla şirket içinde ve müşterisi PepsiCo ile birlikte kullandığı düşünülüyor.

Tesla Semi programının başkanı Dan Priestley, bugün Almanya'daki IAA konferansında programın nasıl gittiğine dair bir bir sunum yaptı ve elektrikli kamyona dair bazı istatistikler yayınladı.

Bu istatistiklere göre, Tesla Semi filosu halihazırda 12 milyon km yol katetmiş durumda. Priestley, Semi'nin tek bir günde 1600 km mesafe gidebilme potansiyeline sahip olduğunu ve bu rakamın dizel bir kamyonla neredeyse aynı olduğunu söylüyor. Priestley ayrıca kamyonun %95 çalışma süresine sahip olduğunu iddia ediyor. Bu rakam önemli çünkü, kamyonun çalışmaması nakliye şirketleri için para kaybı anlamına geliyor.

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Enerji tüketimi tahmin edilenden düşük

Sunumdaki en önemli bilgi ise, mevcut Tesla Semi filosunun 100 kWh/100 km enerji tüketimini tutturması. Mil başına 1,6 kWh eşdeğeri olan bu rakam, Tesla'nın daha önce tahmin ettiği mil başına 1,7 kWh'den dahi iyi. Dizel kamyonların ise üçte biri kadar.

Priestley, Tesla'nın bu yıl daha fazla müşteriye Semi teslim etmeyi planladığını, ancak hacimli üretiminin gelecek yıl Nevada'daki fabrikanın hizmete girmesiyle başlayacağını söyledi. Şirket, 2026'da yıllık 50.000 kamyon üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

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Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi, 400 bin km'yi devirdi