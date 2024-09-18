Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi, 400 bin km'yi devirdi: İşte istatistikler

Tesla'nın bugüne kadar yaklaşık 100 adet Semi kamyonu ürettiği ve bunları çoğunlukla şirket içinde ve müşterisi PepsiCo ile birlikte kullandığı düşünülüyor.
Tesla Semi programının başkanı Dan Priestley, bugün Almanya'daki IAA konferansında programın nasıl gittiğine dair bir bir sunum yaptı ve elektrikli kamyona dair bazı istatistikler yayınladı.
Bu istatistiklere göre, Tesla Semi filosu halihazırda 12 milyon km yol katetmiş durumda. Priestley, Semi'nin tek bir günde 1600 km mesafe gidebilme potansiyeline sahip olduğunu ve bu rakamın dizel bir kamyonla neredeyse aynı olduğunu söylüyor. Priestley ayrıca kamyonun %95 çalışma süresine sahip olduğunu iddia ediyor. Bu rakam önemli çünkü, kamyonun çalışmaması nakliye şirketleri için para kaybı anlamına geliyor.
Enerji tüketimi tahmin edilenden düşük
Priestley, Tesla'nın bu yıl daha fazla müşteriye Semi teslim etmeyi planladığını, ancak hacimli üretiminin gelecek yıl Nevada'daki fabrikanın hizmete girmesiyle başlayacağını söyledi. Şirket, 2026'da yıllık 50.000 kamyon üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...