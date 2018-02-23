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Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi "Voltrun"

Danışmanlık şirketi Altensis, elektrikli araçlar için Voltrun markası altında yerli şarj ünitesi ürettiklerini ve şimdiye kadar 100'den fazla kurulum gerçekleştirdiklerini açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi
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Sürdürülebilirlik kapsamında yeşil binalar hakkında danışmanlık hizmeti veren Altensis’in Yönetim Kurulu Üyesi ve kurucu ortağı Emre Ilıcalı, Voltrun markasıyla elektrikli araçlar için yerli şarj ünitesi ürettiklerini ve şimdiye kadar 100’den fazla kurulum gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye’de yeşil bina kavramının yavaş yavaş yayılmaya başladığını söyleyen Ilıcalı, bu binaların elektrikli araç hareketinin de öncüsü durumunda olduğunu belirtti. “Yeşil binaların kriterlerinden birisi de otopark adedinin %2’si kadar elektrikli araç şarj istasyonu bulundurması.” İfadelerini kullanan Ilıcalı, elektrikli araç kullanımı ve yeşil binalar arttıkça şarj ünitelerine olan ihtiyacın da giderek büyüyeceğini belirtti.

"Voltrun tamamen yerli" 

Emre Ilıcalı, Voltrun markasıyla ürettikleri ve bugüne kadar 100’den fazla kurulum gerçekleştirdikleri şarj ünitesinin tasarımından yazılımına, ekipmanlarına ve dış cephesine kadar tamamen yerli olduğunun altını çizdi. Voltrun’un maliyetinin gücüne göre değiştiğini belirten Ilıcalı, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde en fazla 300 şarj istasyonu bulunduğunu, ama 2019-2020 yıllarında ihtiyacın çok daha fazla artacağını dile getirdi.

Bir yapının yeşil ve verimli bina sertifikası alabilmesi için ayrıca elektrik, su, peyzaj, bulunduğu bölge, toplu taşımaya yakınlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimini karşılaması gibi birçok kriter dikkate alınıyor.


http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/elektrikli-araclara-yerli-sarj-unitesi-voltrun/1070525 Yorum Yaz
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simbolmina 1 yıl en beğenilen
isim çok orijinalmiş yalnız. bayıldım.
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DH Misafiri 1 yıl
haber güzelde ancak ürünün teknik özellikleri nedir, birim fiyattı nedir ? evimde bulunan elektrik prizinden farkı nedir ?
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xamaximax 1 yıl
Elektirkli araçların yaygınlaşması hayal yeni bir pil bulunmadıkça zira dünyadaki lityum baya sınırlı
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simbolmina 1 yıl en beğenilen
isim çok orijinalmiş yalnız. bayıldım.
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khytr89 1 yıl
şarjın kablosuz olması lazım
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TIGERSHARK 1 yıl khytr89
khytr89
şarjın kablosuz olması lazım


Zaten gelecekte büyük ihtimal öyle olacak bu ilk versiyonlar herşey de olduğu gibi analog
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fuckulteli 1 yıl
Yerli üretim ve elektrikli araçlara yönelik yapılan yatırımlar olarak değerlendirildiğinde güzel gelişmeler, dışarıdan gelip biri kondurmamış en azından.
Bu yatırımları yapan birileri tabi ki çıkar.(Geç kalmamaları takdir edilesi, gerçi geç kalanlar şu an farkında değillerdir.) Elektrikli araçlar yavaş yavaş arttıkça millet pilini dolduracak. Hızlı pil dolumu hizmetinin karşılığını alacaklarda. Boşa veya geleceği olmayan bir yatırım değil, elinde patlamaz.
Riskli yatırım/karlı yatırım farkı.
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