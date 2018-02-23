Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi "Voltrun"

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Sürdürülebilirlik kapsamında yeşil binalar hakkında danışmanlık hizmeti veren Altensis’in Yönetim Kurulu Üyesi ve kurucu ortağı Emre Ilıcalı, Voltrun markasıyla elektrikli araçlar için yerli şarj ünitesi ürettiklerini ve şimdiye kadar 100’den fazla kurulum gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye’de yeşil bina kavramının yavaş yavaş yayılmaya başladığını söyleyen Ilıcalı, bu binaların elektrikli araç hareketinin de öncüsü durumunda olduğunu belirtti. “Yeşil binaların kriterlerinden birisi de otopark adedinin %2’si kadar elektrikli araç şarj istasyonu bulundurması.” İfadelerini kullanan Ilıcalı, elektrikli araç kullanımı ve yeşil binalar arttıkça şarj ünitelerine olan ihtiyacın da giderek büyüyeceğini belirtti.

"Voltrun tamamen yerli"

Emre Ilıcalı, Voltrun markasıyla ürettikleri ve bugüne kadar 100’den fazla kurulum gerçekleştirdikleri şarj ünitesinin tasarımından yazılımına, ekipmanlarına ve dış cephesine kadar tamamen yerli olduğunun altını çizdi. Voltrun’un maliyetinin gücüne göre değiştiğini belirten Ilıcalı, yaptığı açıklamada Türkiye genelinde en fazla 300 şarj istasyonu bulunduğunu, ama 2019-2020 yıllarında ihtiyacın çok daha fazla artacağını dile getirdi.

Bir yapının yeşil ve verimli bina sertifikası alabilmesi için ayrıca elektrik, su, peyzaj, bulunduğu bölge, toplu taşımaya yakınlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimini karşılaması gibi birçok kriter dikkate alınıyor.

http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/elektrikli-araclara-yerli-sarj-unitesi-voltrun/1070525