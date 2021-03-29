Üretime ara veriyor: Çip krizi Ford Otosan'a da sıçradı

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Otomotiv dünyasındaki elektronik bileşen (mikroçip) merkezli kriz Türkiye'deki üretimi de etkilemeye devam ediyor. Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan tesislerinde de tedarik sıkıntısı nedeniyle üretime ara verileceği açıklandı.

Bu kapsamda Ford Otomotiv, Kocaeli yerleşkelerinde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan'dan 9 Nisan'a kadar 6 gün süreyle ara verileceğini duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle;

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"2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.

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Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.

Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."

Yetkililer her ne kadar mikroçip krizi yüzünden planların aksamadığını belirtse de bu durum en azından yılın ikinci yarısına kadar sektörün yakasını bırakmayacak gibi görünüyor. Bu kapsamda daha önce üretime ara veren bazı şirketlerin - örneğin Honda - bu kararını uzattığına şahit oluyoruz. Bu da önümüzdeki süreçte stoklara yansıyacak gibi görünüyor.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921303

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