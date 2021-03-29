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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üretime ara veriyor: Çip krizi Ford Otosan'a da sıçradı

    Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime ara verilecek.
    29 Mart 2021, 15:00 (3 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Üretime ara veriyor: Çip krizi Ford Otosan'a da sıçradı
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    Otomotiv dünyasındaki elektronik bileşen (mikroçip) merkezli kriz Türkiye'deki üretimi de etkilemeye devam ediyor. Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan tesislerinde de tedarik sıkıntısı nedeniyle üretime ara verileceği açıklandı.

    Bu kapsamda Ford Otomotiv, Kocaeli yerleşkelerinde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan'dan 9 Nisan'a kadar 6 gün süreyle ara verileceğini duyurdu.

    Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle;

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    "2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

    Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.

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    Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar  nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.

    Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."

    Yetkililer her ne kadar mikroçip krizi yüzünden planların aksamadığını belirtse de bu durum en azından yılın ikinci yarısına kadar sektörün yakasını bırakmayacak gibi görünüyor. Bu kapsamda  daha önce üretime ara veren bazı şirketlerin - örneğin Honda - bu kararını uzattığına şahit oluyoruz. Bu da önümüzdeki süreçte stoklara yansıyacak gibi görünüyor.



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921303
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 23 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    VS18 (Osman Cengeri) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BalkanGöçmeniBirBey
    Yani olan 10 kötü şeyin 9u hazretlerinin suçu olunca çok da şaşırmamak lazım
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Issızbiradam (yok ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    Ne alaka?
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    minetugayaşk (bebek bebek) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    test3
    Yanıtla
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    buradan anladığım kadarıyla donanımsal parçalarda ciddi sorunlarımız var
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    A AtiMX4 (Ati ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cips marketlerde satılıyor. Baharatlı, peynirli, acılı falan...
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    khytr89 (Hakan ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Otomobilden elektroniğe ciddi bir zam daha gelecek gibi görünüyor.

    Samsung'un çip döküm üretim tesisinin videosunu izledim hep makineler çalışıyor, demek ki korona bahane, şu bitcoincilerin ümüğünü sıkmaları lazım, playstation 5 leri bile mining için stokluyorlar.

    Misal şu an nvidia firması elindeki çiplerle drive agx pegasus (otomobil parçası) mu üretsin yoksa rtx 3080 mi ?

    Bir ton kullanılan enerji de cabası, dünyanın sonunu hızlıca getiriyoruz........
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    tefennili (mehmet maltepe) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne ÇİP miş arkadaş yaaa???
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    WeDneS (Ercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önümüzde daha kötü günler bekliyor gibi
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    M mustafaaydemirr (deneme ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Global olarak fiyatları artırıyorlar hadi bakalım gene olan bize oluyor garibanın yüzü gülür mü
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    P palamutix 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu kadar is olan bir sektorde neden butun olayi 4 tane firmaya biraktilar anlamak zor .onlarda hep ayni bolgeye sikismis durumda
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bunun suçlusunu Erdoğan'a atacak muhalifler seçmen var bu ülkede.
    4 Yanıt Yanıtla +3
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    Issızbiradam (yok ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    Ne alaka?
    Yanıtla +7
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    VS18 (Osman Cengeri) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    Yani olan 10 kötü şeyin 9u hazretlerinin suçu olunca çok da şaşırmamak lazım
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    D derfgt (serkan mutlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    Aman korkma bu konuda laf atmayız sevdalı olduğun cumhurbaşkanına.
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