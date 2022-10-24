Mobil oyunlar para basıyor: Haftada 1.5 milyar dolarlık gelir

Giderek daha fazla kullanıcı parasını mobil oyunlara harcıyor. Öyle ki ortaya çıkan miktar son derece şaşırtıcı. 2022'nin üçüncü çeyreğinde mobil oyuncular her hafta bu oyunlara yaklaşık 1.5 milyar dolar para harcadı. Bu tablo birkaç yıl öncesine göre önemli bir artışı temsil ediyor.
Uygulama mağazalarında gelir dağılımı nasıl?
Araştırma bu harcama düzeyiyle video oyun pazarından elde edilmesi beklenen gelirin 2022'de 222 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. Tahminlere göre söz konusu gelirin yüzde 60 gibi önemli bir kısmı mobil oyunlardan gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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