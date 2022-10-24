Tam Boyutta Gör Mobil cihazlara yönelik oyunlar pazarda güçlü bir popülerlik kazanmış durumda. Bu da tüketicilerin bu platformda daha fazla harcama yapmasına yol açıyor. Data.ai mobil oyun pazarının durumunu ortaya koyan üçüncü çeyrek raporunu yayınladı.

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Giderek daha fazla kullanıcı parasını mobil oyunlara harcıyor. Öyle ki ortaya çıkan miktar son derece şaşırtıcı. 2022'nin üçüncü çeyreğinde mobil oyuncular her hafta bu oyunlara yaklaşık 1.5 milyar dolar para harcadı. Bu tablo birkaç yıl öncesine göre önemli bir artışı temsil ediyor.

Tam Boyutta Gör Buna paralel olarak para harcanabilecek oyunların sayısı da günden güne artıyor. Data.ai tarafından açıklanan verilere göre kullanıcılar haftalık olarak 1.1 milyar oyun indirdi. Mobil oyunlara yapılan harcamalar pandemi öncesi seviyelere kıyasla yüzde 25 oranında arttı.

Uygulama mağazalarında gelir dağılımı nasıl?

Araştırma bu harcama düzeyiyle video oyun pazarından elde edilmesi beklenen gelirin 2022'de 222 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. Tahminlere göre söz konusu gelirin yüzde 60 gibi önemli bir kısmı mobil oyunlardan gelecek.

Uygulama mağazalarının gelir analizine baktığımızda Google Play Store'da elde edilen 11.4 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık üçte ikisinin oyunlardan geldiği görülüyor. Buna karşın iOS için harcanan 21 milyar doların neredeyse yarısı oyunlara gitti.

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Mobil oyunlar para basıyor: Haftada 1.5 milyar dolarlık gelir