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    Üst seviye AMD Radeon RX 8800 veya RX 8900 olmayabilir

    AMD’nin gelecek nesil ekran kartları hakkında bazı belirsizlik bulunuyor. Üst seviye ekran kartlarından uzaklaşacağı söylenen AMD’nin Radeon RX 8800 veya RX 8900 kartlarını çıkarmayacağı belirtiliyor.
    Üst seviye AMD Radeon RX 8800 veya RX 8900 olmayabilir Tam Boyutta Gör
    AMD, RDNA 3 ekran kartlarıyla üst düzey performans savaşını bir kez daha Nvidia’ya kaybetmiş oldu ve RTX 4090’ı eşleyecek bir kart piyasaya sürmedi. Yeni bilgilere AMD, gelecek nesil ekran kartlarında da zirveyi Nvidia’ya bırakabileceğini gösteriyor. Ancak bu karar oyun GPU'larıyla giderek daha fazla rekabet eden yapay zeka donanımı ve talepleriyle bağlantılı olabilir.

    Radeon RX 8800 veya RX 8900 hiç çıkmayabilir

    Geçtiğimiz günlerde AMD'nin yakında çıkacak Navi 41 ve Navi 42 GPU'larını iptal ettiği iddia edildi. Bu söylentiler doğru çıkarsa, AMD'nin RDNA 4 mimarili ekran kartlarında üst seviye bir model bulunmayacak. Bunun yerine firma daha ana akım segmentine odaklanacak.

    Önceki sızıntılarda Navi 4 (veya RDNA 4) tabanlı kartların RDNA 1 ve Polaris ailesiyle benzerlik göstereceği iddia edildi. Hatırlarsanız en güçlü tüketici RDNA 1 GPU'su Radeon RX 5700 XT iken, takip eden iki nesil 6800, 6900, 6950, 7800 ve 7900 gibi daha yüksek katmanlarda ürünler içeriyordu. AMD’nin gelecek nesilde de benzer bir yola gireceği ve en üst seviyede RX 8700 kartını sunacağı belirtiliyor. Ancak bunların şimdilik sadece söylenti olduğunun altını çizmek gerek.

    Bunun nedenine gelince, AMD'nin sınırlı TSMC kapasite tahsisini daha fazla FPGA ve GPGPU yongası oluşturmaya odakladığı, dolayısıyla da şirketin yapay zeka için oyun ürünlerini feda ettiği iddia ediliyor. Yapay zeka patlaması Nvidia'ya geçtiğimiz çeyrekte 10 milyar doların üzerinde gelir getirdi. Sonuç olarak şirket, TSMC’nin üretim bantlarında şekillenen RTX 4090’dan son derece kârlı H100 AI GPU'lara yönlendirdi. Tüketici sınıfı amiral gemisinin üretiminde ise daralmaya gidildi.

    Radeon RX 8000 serisi, Nvidia'nın RTX 5000 serisine rakip olacak. Her ikisinin de 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak Nvidia'nın kartlarının piyasaya sürülmesi 2025 yılına kadar ertelenebilir. Performansla ilgili bilgiler sınırlı, ancak TSMC'nin 3nm işlem düğümünü kullanan GeForce RTX 5000, mevcut Ada Lovelace GPU'larına göre önemli geliştirmeler sunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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