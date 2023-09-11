Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Ada Lovelace mimarisinin orta ve orta üst seviye modellerini kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, özellikle RTX 20XX serisinde karşımıza çıkan ''SUPER'' markasına uzun süredir veda etmiş durumda. Son olarak rafa kaldırılan bir GeForce RTX 3090 SUPER modeline ait görüntüler internete sızdırıldı.

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Bilmeyenler için RTX 3090 SUPER modelini ilk kez duymuyoruz. Öyle ki bu sürümün söylentileri ilk RTX 3090 piyasaya çıktığında başladı ve birçok farklı sızıntı ile karşılaştık. Ancak 1,5 yıl gibi bir aranın ardından Nvidia, sürpriz bir GeForce RTX 3090 Ti duyurusu ile karşımıza çıktı.

Tam Boyutta Gör Şimdi GeForce RTX 3090 SUPER'in tamamen mat ve metalik siyah tasarımını gösteren yeni resimleri ortaya çıktı. Bu kart, RTX 3090 Ti Founders Edition ile benzer üç fanlı soğutucuyu kullanıyor. Ayrıca söz konusu kartın, 10752 CUDA çekirdeği, 1860 MHz yükseltme hızı ve 384 bit veriyolu, 21 Gbps hızında çalışan 24 GB GDDR6X VRAM ile toplam 1008,4 GB/s bant genişliğine sahip olduğu belirtildi.

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Bu detayların ise RTX 3090 Ti ile aynı olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla isim değişikliği, lansmana çok yakın bir zamanda gerçekleşmiş olabilir. Günümüzde ise ''SUPER'' isim şemasının yerini ''Ti'' almış durumda. Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi kartı RTX 4090 olurken, Nvidia, RTX 4080, RTX 4070 Ti ve RTX 4060 Ti modelleri ile karşımıza çıktı. Nvidia RTX 50xx serisinde ise hangi isim şemasını kullanacağı henüz net değil.

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Rafa kaldırılan GeForce RTX 3090 SUPER ortaya çıktı