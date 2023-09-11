Rafa kaldırılan GeForce RTX 3090 SUPER ortaya çıktı

Rafa kaldırılan RTX 3090 SUPER ortaya çıktı
Bilmeyenler için RTX 3090 SUPER modelini ilk kez duymuyoruz. Öyle ki bu sürümün söylentileri ilk RTX 3090 piyasaya çıktığında başladı ve birçok farklı sızıntı ile karşılaştık. Ancak 1,5 yıl gibi bir aranın ardından Nvidia, sürpriz bir GeForce RTX 3090 Ti duyurusu ile karşımıza çıktı.
Bu detayların ise RTX 3090 Ti ile aynı olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla isim değişikliği, lansmana çok yakın bir zamanda gerçekleşmiş olabilir. Günümüzde ise ''SUPER'' isim şemasının yerini ''Ti'' almış durumda. Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi kartı RTX 4090 olurken, Nvidia, RTX 4080, RTX 4070 Ti ve RTX 4060 Ti modelleri ile karşımıza çıktı. Nvidia RTX 50xx serisinde ise hangi isim şemasını kullanacağı henüz net değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.