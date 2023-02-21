Üst seviyeye yönelik AMD Ryzen 7045 serisi mobil işlemciler performansta iddialı

AMD'nin Ryzen 7045 "Dragon Range" serisi dört işlemciden oluşacak. Bunlar en üst seviyede başlayarak sırasıyla şöyle: Ryzen 9 7945HX, Ryzen 9 7845HX, Ryzen 7 7745HX ve Ryzen 5 7645HX. AMD tarafından paylaşılan resmi test sonuçları, Intel'in 12. Nesil Alder Lake işlemcilerinin hem HX hem de H-serisine karşı Ryzen 7045 Dragon Range serisinin performansını gösteriyor. Yapılan karşılaştırmaların Cinebench R23 üzerinde yapıldığını da belirtelim.
Ryzen 7045 Dragon Range serisinin performansı gösterildiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.