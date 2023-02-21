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    Üst seviyeye yönelik AMD Ryzen 7045 serisi mobil işlemciler performansta iddialı

    AMD, Zen 4 ile mobilde güçlü olacak. Kırmızılı takımın üst seviyeye yönelik olan AMD'nin Ryzen 7045 "Dragon Range" serisi işlemcilerin resmi performans sonuçları paylaşıldı.
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    Üst seviye AMD Ryzen mobil işlemciler performansta iddialı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Ryzen 7045 "Dragon Range" serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerinin resmi test sonuçları paylaşıldı. Zen 4 mimarisi üzerinde şekillenen yeni mobil işlemciler Intel 12. Nesil serisine göre oldukça iddialı performans artışları getiriyor.

    AMD'nin Ryzen 7045 "Dragon Range" serisi dört işlemciden oluşacak. Bunlar en üst seviyede başlayarak sırasıyla şöyle: Ryzen 9 7945HX, Ryzen 9 7845HX, Ryzen 7 7745HX ve Ryzen 5 7645HX. AMD tarafından paylaşılan resmi test sonuçları, Intel'in 12. Nesil Alder Lake işlemcilerinin hem HX hem de H-serisine karşı Ryzen 7045 Dragon Range serisinin performansını gösteriyor. Yapılan karşılaştırmaların Cinebench R23 üzerinde yapıldığını da belirtelim.

    Ryzen 7045 Dragon Range serisinin performansı gösterildi

    Üst seviye AMD Ryzen mobil işlemciler performansta iddialı Tam Boyutta Gör
    Testlere göre ailenin en güçlüsü Ryzen 9 7945HX tek çekirdek performansında Intel Core i9-12900HX’ten yüzde 2, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 52 daha performanslı. Paylaşılan sonuçlarda Ryzen 7 7745HX ve Ryzen 5 7645HX işlemcileri de karşılaştırıldıkları rakiplerden daha hızlı olmayı başarıyor. Ancak burada belirtmemiz gereken bir durum var. AMD’nin karşılaştırmada kullandığı işlemciler Intel’in önceki nesline ait ve 13. Nesil Raptor Lake mobil işlemciler firma tarafından piyasaya sürülmüş durumda.
    Üst seviye AMD Ryzen mobil işlemciler performansta iddialı Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemciler söz konusu olduğunda performans kadar termal değerler ve güç tüketimi de son derece önemli. Zen 4 mimarisinin bu alanlarda çok güçlü olduğunu biliyoruz ancak AMD’nin testlerinin ışığında bu konuda bir şeyler söylemek zor. Mobil Ryzen 7045 serisi önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak ve o zaman bağımsız test sonuçlarıyla daha sağlıklı kıyaslama şansına sahip olacağız.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 11 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 17 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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