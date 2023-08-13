Intel Core i7-14700K’nin test sonuçları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük işlemci markalarından olan Intel, yeni nesil ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Core i7-13700K’nın yerine geçmesi beklenen Core i7-14700K için yeni test sonuçları paylaşıldı. Testler, 14700K’nın önceki nesile göre önemli iyileştirmeler sunacağını gösteriyor.

Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler netleşmeye başladı! 5 sa. önce eklendi

14700K 20 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak

Bilibili üzerinden paylaşılan gönderi, Intel’in yeni işlemcisini tüm detayları ile gözler önüne seriyor. Site üzerinde paylaşılan video, yasal problemlerle uğraşmamak için işlemciyi BIOS üzerinden “Core i7-13700KS” olarak adlandırmış ancak CPU-z üzerinden gördüğümüz teknik detaylar, ürünün Core i7-14700K olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör CPU-z sayfasına göre 14700K; 8 performans çekirdeğine ve 12 verimlilik çekirdeğine sahip olacak, böylece ürün 20 çekirdek ve 28 izlek yapılandırmasına sahip olacak. 33MB ön belleğe sahip olacak işlemcinin temel saat hızı 3.4GHz olacak ancak TBMT3 ile bu saatler 5.6GHz’e kadar çıkabilecek. Hatırlarsanız Core i7-13700K ise 8 performans ve 8 verimlilik çekirdeğine sahipti.

%20’ye kadar performans artışı sunacak

CPU-z benchmark testlerinde 14700K tek çekirdek testinde 909.7 puan alırken çoklu çekirdek testinde 14992.8 puan alıyor. Bu puanlar ile 14700K, önceki nesile göre %20 çoklu çekirdek performans artışı ve %4 tek çekirdek performans artışı sağlıyor. Cinebench R32 testinde ise çoklu performans artışı %15’e iniyor ancak tek çekirdek performans artışı aynı seviyede kalmayı başarıyor. Ürün performans çekirdeklerinde 5.5GHz, verimlilik çekirdeklerinde ise 4.3GHz saat hızlarını görebiliyor. Cihazın güç tüketimi ise 30W artarak 260W seviyesine çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun testlerinde ise Intel’in yeni işlemcisi ufak geliştirmeler gösteriyor. RTX 4090 ile eşleştirilen işlemci, 8000Mhz bir RAM ile eşleştirildiğinde 1080p testlerinde 13700K’ye göre neredeyse fark edilemez kazanımlar elde ederken 5600MHz bir RAM ile eşleştirildiğinde performans artışı daha yüksek seviyelere çıkıyor. Dikkat çekici performans artışlarına rağmen Core i7 14700K, çoklu çekirdek testlerinde Core i9-13900K’nin gerisinde kalıyor. Intel’in 14. nesil işlemcilerinin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Core i7 14700K için test sonuçları paylaşıldı