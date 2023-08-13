Intel Core i7-14700K’nin test sonuçları ortaya çıktı

14700K 20 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak
Bilibili üzerinden paylaşılan gönderi, Intel’in yeni işlemcisini tüm detayları ile gözler önüne seriyor. Site üzerinde paylaşılan video, yasal problemlerle uğraşmamak için işlemciyi BIOS üzerinden “Core i7-13700KS” olarak adlandırmış ancak CPU-z üzerinden gördüğümüz teknik detaylar, ürünün Core i7-14700K olduğunu gösteriyor.
%20’ye kadar performans artışı sunacak
CPU-z benchmark testlerinde 14700K tek çekirdek testinde 909.7 puan alırken çoklu çekirdek testinde 14992.8 puan alıyor. Bu puanlar ile 14700K, önceki nesile göre %20 çoklu çekirdek performans artışı ve %4 tek çekirdek performans artışı sağlıyor. Cinebench R32 testinde ise çoklu performans artışı %15’e iniyor ancak tek çekirdek performans artışı aynı seviyede kalmayı başarıyor. Ürün performans çekirdeklerinde 5.5GHz, verimlilik çekirdeklerinde ise 4.3GHz saat hızlarını görebiliyor. Cihazın güç tüketimi ise 30W artarak 260W seviyesine çıkıyor.