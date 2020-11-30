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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Curiosity'nin Mars'taki 1 yılını gösteren 4K video

    Curiosity uzay aracının Mars'tan bir yıl boyunca gönderdiği fotoğraflar yapay zekayla işlenerek 4K kaliteye getirildi. İşte Kızıl Gezegen'in yüzeyinden etkileyici görüntüler:
    40 dk.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA'nın ünlü gözlem aracı Curiosity,  bu yıl itibarıyla Mars'taki sekizinci yılını geride bırakmış durumda. Kendisinden beklenenlerin üzerine çıkmayı başaran emektar gezgin, Kızıl Gezegen'in engebeli arazilerinde dur durak bilmeden ilerlemeye devam ediyor. Curiosity'nin son bir yıl içerisinde yaptıklarını, yukarıdaki videoda 4K kaliteyle izleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf

    Videoyu hazırlayan Curiosityandbeyond isimli kanal, NASA'nın yayınladığı işlenmemiş fotoğrafları yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak upscale etmiş ve renk düzeltmeleri uygulamış. Yapay zekanın fotoğrafları netleştirme anlamında çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz, renkler ise tam olarak gerçeği yansıtmasa da oldukça iyi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf"

    Curiosity'nin Mars'taki en büyük yardımcısı robotik kolu. Videoda da görüldüğü gibi Curiosity araştırmalarının çoğunu bu robotik kolu kullanarak yapıyor. Kolun üzerinde spektrometre, lens görüntüleyici ve darbeli matkap gibi ekipmanlar yer alıyor. NASA araştırmacıları Curiosity'nin bu ekipmanlarını kullanarak Mars'ın toprağını ve taşlarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı yakalıyor.

    6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

    Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. Ancak şu anda hem NASA'nın hem de Çin'in yeni gezginleri Mars yolunda. Perseverance ve Huoxing-1 (Göklere Sorular-1) isimli uzay araçları Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e iniş yapmayı deneyecek.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    1BilimAdamı

    En havalı şöför yada en "hava"sız?

    2 saat önce
    1BilimAdamı

    xd

    2 saat önce
    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    7 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    8 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    10 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    22 saat önce
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    2 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 6 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vay be 1 yılı 2 dk'ya sığdırmış, bu ne be ; canlı keşif yayını koysunlar izleyelim, olmadı bari kesintisiz bir kaç saat göstersinler
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    irish 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Müthiş.
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