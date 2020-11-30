Curiosity'nin Mars'taki 1 yılını gösteren 4K video

NASA'nın ünlü gözlem aracı Curiosity, bu yıl itibarıyla Mars'taki sekizinci yılını geride bırakmış durumda. Kendisinden beklenenlerin üzerine çıkmayı başaran emektar gezgin, Kızıl Gezegen'in engebeli arazilerinde dur durak bilmeden ilerlemeye devam ediyor. Curiosity'nin son bir yıl içerisinde yaptıklarını, yukarıdaki videoda 4K kaliteyle izleyebilirsiniz.

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Videoyu hazırlayan Curiosityandbeyond isimli kanal, NASA'nın yayınladığı işlenmemiş fotoğrafları yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak upscale etmiş ve renk düzeltmeleri uygulamış. Yapay zekanın fotoğrafları netleştirme anlamında çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz, renkler ise tam olarak gerçeği yansıtmasa da oldukça iyi görünüyor.

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Curiosity'nin Mars'taki en büyük yardımcısı robotik kolu. Videoda da görüldüğü gibi Curiosity araştırmalarının çoğunu bu robotik kolu kullanarak yapıyor. Kolun üzerinde spektrometre, lens görüntüleyici ve darbeli matkap gibi ekipmanlar yer alıyor. NASA araştırmacıları Curiosity'nin bu ekipmanlarını kullanarak Mars'ın toprağını ve taşlarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı yakalıyor.

6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. Ancak şu anda hem NASA'nın hem de Çin'in yeni gezginleri Mars yolunda. Perseverance ve Huoxing-1 (Göklere Sorular-1) isimli uzay araçları Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e iniş yapmayı deneyecek.

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