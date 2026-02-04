Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu Bolt tanıtıldı

Usain Bolt’tan ilham alıyor
MirrorMe’nin açıklamasına göre Bolt, tam boy insansı robotlar arasında bu hız eşiğini geçen ilk model olma özelliğini taşıyor. Robotun adı, atletizm tarihinin en büyük sprinterlerinden biri olarak kabul edilen Jamaikalı Usain Bolt’tan ilham alıyor.
Bolt, 175 santimetre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında. Şirket, bu ölçülerin bir insansı robot için ideal denge, çeviklik ve atletik performans sunduğunu vurguluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, elektrikli otomobil üreticisi Xpeng’in geliştirdiği Iron adlı insansı robot 178 santimetre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında.
Merkezi Şanghay'da bulunan MirrorMe Technology, Mayıs 2024'te resmen kuruldu. Şirketin çekirdek ekibi, Çin'in önde gelen teknik üniversitelerinden Zhejiang Üniversitesi kökenli araştırmacılardan oluşuyor. MirrorMe'nin mevcut ürün portföyünde Baobao, Apollo ve Black Panther II adlı robotlar yer alıyor. Bu modeller arasında özellikle Black Panther II, ağırlıklı olarak bilimsel araştırmalar ve ileri seviye deneyler için kullanılıyor. Şirket, 25 Aralık 2025 tarihinde paylaştığı bir videoda Black Panther II'nin saniyede 13,4 metre gibi dikkat çekici bir azami hıza ulaştığını göstermişti.