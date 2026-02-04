Giriş
    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu Bolt tanıtıldı

    Çinli MirrorMe Technology, saniyede 10 metre hıza ulaşan Bolt’u tanıttı. Bolt, gerçek dünya testlerinde bu eşiği geçen ilk model olarak dünyanın en hızlı insansı robotu unvanını kazandı.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu Bolt tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli robotik şirketi MirrorMe Technology, insansı robotlar alanında önemli bir kilometre taşına imza atarak dünyanın en hızlı tam boy insansı robotu olarak tanımladığı yeni modeli Bolt’u tanıttı. Şirket tarafından duyurulan Bolt, gerçek dünya testlerinde 10 metre/saniye hıza ulaşarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

    Usain Bolt’tan ilham alıyor

    MirrorMe’nin açıklamasına göre Bolt, tam boy insansı robotlar arasında bu hız eşiğini geçen ilk model olma özelliğini taşıyor. Robotun adı, atletizm tarihinin en büyük sprinterlerinden biri olarak kabul edilen Jamaikalı Usain Bolt’tan ilham alıyor.

    Bolt, 175 santimetre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında. Şirket, bu ölçülerin bir insansı robot için ideal denge, çeviklik ve atletik performans sunduğunu vurguluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, elektrikli otomobil üreticisi Xpeng’in geliştirdiği Iron adlı insansı robot 178 santimetre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu Bolt tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MirrorMe, Bolt’un geliştirilme sürecinde yalnızca “en hızlı robotu” üretmeyi hedeflemediklerinin altını çiziyor. Şirketin vizyonu, insan seviyesinde hatta insanı aşabilecek atletik kabiliyetlere sahip, hareket algısı ve fiziksel performansı gelişmiş üstün robotlar geliştirmek üzerine kurulu.

    Merkezi Şanghay’da bulunan MirrorMe Technology, Mayıs 2024’te resmen kuruldu. Şirketin çekirdek ekibi, Çin’in önde gelen teknik üniversitelerinden Zhejiang Üniversitesi kökenli araştırmacılardan oluşuyor. MirrorMe’nin mevcut ürün portföyünde Baobao, Apollo ve Black Panther II adlı robotlar yer alıyor. Bu modeller arasında özellikle Black Panther II, ağırlıklı olarak bilimsel araştırmalar ve ileri seviye deneyler için kullanılıyor. Şirket, 25 Aralık 2025 tarihinde paylaştığı bir videoda Black Panther II’nin saniyede 13,4 metre gibi dikkat çekici bir azami hıza ulaştığını göstermişti.

