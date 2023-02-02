AMD’nin uygun fiyatlı A620 anakartlarının özellikleri detaylandı

AMD A620 anakartlar PCIe 5 olmayacak
Sızdırılan AMD A620 özelliklerine göre giriş seviyesi kartlarda PCI Express Gen5 desteği bulunmayacak. Gen5 desteği sadece X670 ve opsiyonel olarak B650 yongalı anakartlarda yer alıyor. AMD A620 serisi anakartlarda ise 28 CPU PCIe hattı mevcut olacak ve sadece Gen4 desteği sunacak. Çipsetin kendisi için de 8 adet Gen3 hattı kullanılacak.
B650 ve X670 serilerinde Crossfire veya XDMA desteklenirken, A620 anakartlar herhangi bir çift GPU uyumluluğu da olmayacak. AMD A620 yonga setli AM5 anakartlarının bu ay piyasaya çıkması bekleniyor. AMD A620 anakartların fiyatlarının ise 125 dolardan başlaması beklenmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?