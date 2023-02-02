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    AMD’nin uygun fiyatlı A620 anakartlarının özellikleri detaylandı

    AMD’nin uygun fiyatlı A62 yonga setli anakartlarının özellikleri detaylanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler giriş seviyesinde önemli özelliklerin kırpıldığını gösteriyor.
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    Uygun fiyatlı AMD A620 anakart özellikleri detaylandı Tam Boyutta Gör
    AMD, halihazırda AM5 platformu için X670 ve B650 çipsetli anakartları ile üst ve orta seviyeye hitap ediyor. Öte yandan daha uygun fiyatlı A620 çipsetli anakartlar için ise bekleyiş sürüyor. Bir süre önce ise A620 yonga setinin teknik özellikleri ortaya çıkartıldı ve bazı önemli eksiklikler göze çarpıyor.

    AMD A620 anakartlar PCIe 5 olmayacak

    Sızdırılan AMD A620 özelliklerine göre giriş seviyesi kartlarda PCI Express Gen5 desteği bulunmayacak. Gen5 desteği sadece X670 ve opsiyonel olarak B650 yongalı anakartlarda yer alıyor. AMD A620 serisi anakartlarda ise 28 CPU PCIe hattı mevcut olacak ve sadece Gen4 desteği sunacak. Çipsetin kendisi için de 8 adet Gen3 hattı kullanılacak.

    Uygun fiyatlı AMD A620 anakart özellikleri detaylandı Tam Boyutta Gör
    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, A620 anakartları CPU için hız aşırtmaya izin vermeyecek. Öte yandan belleklerde hız aşırtma desteği bulunacak. Dolayısıyla el ile hız aşırtma veya AMD Expo profilleri için destekleri göreceğiz. AMD A620 yonga setinde ayrıca USB 3.2 Gen 2x2 bağlantı noktası bulunmayacak ve USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktaları, B650 serisindeki 6'ya kıyasla yalnızca 2’ye düşürülecek. Ayrıca, 2 adet USB 3.1 Gen 2 ve 6 adet USB 2.0 bağlantı noktasını sunulacak.

    B650 ve X670 serilerinde Crossfire veya XDMA desteklenirken, A620 anakartlar herhangi bir çift GPU uyumluluğu da olmayacak. AMD A620 yonga setli AM5 anakartlarının bu ay piyasaya çıkması bekleniyor. AMD A620 anakartların fiyatlarının ise 125 dolardan başlaması beklenmekte.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 17 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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