AMD’nin uygun fiyatlı A620 anakartlarının özellikleri detaylandı

Tam Boyutta Gör AMD, halihazırda AM5 platformu için X670 ve B650 çipsetli anakartları ile üst ve orta seviyeye hitap ediyor. Öte yandan daha uygun fiyatlı A620 çipsetli anakartlar için ise bekleyiş sürüyor. Bir süre önce ise A620 yonga setinin teknik özellikleri ortaya çıkartıldı ve bazı önemli eksiklikler göze çarpıyor.

AMD A620 anakartlar PCIe 5 olmayacak

Sızdırılan AMD A620 özelliklerine göre giriş seviyesi kartlarda PCI Express Gen5 desteği bulunmayacak. Gen5 desteği sadece X670 ve opsiyonel olarak B650 yongalı anakartlarda yer alıyor. AMD A620 serisi anakartlarda ise 28 CPU PCIe hattı mevcut olacak ve sadece Gen4 desteği sunacak. Çipsetin kendisi için de 8 adet Gen3 hattı kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, A620 anakartları CPU için hız aşırtmaya izin vermeyecek. Öte yandan belleklerde hız aşırtma desteği bulunacak. Dolayısıyla el ile hız aşırtma veya AMD Expo profilleri için destekleri göreceğiz. AMD A620 yonga setinde ayrıca USB 3.2 Gen 2x2 bağlantı noktası bulunmayacak ve USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktaları, B650 serisindeki 6'ya kıyasla yalnızca 2’ye düşürülecek. Ayrıca, 2 adet USB 3.1 Gen 2 ve 6 adet USB 2.0 bağlantı noktasını sunulacak.

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B650 ve X670 serilerinde Crossfire veya XDMA desteklenirken, A620 anakartlar herhangi bir çift GPU uyumluluğu da olmayacak. AMD A620 yonga setli AM5 anakartlarının bu ay piyasaya çıkması bekleniyor. AMD A620 anakartların fiyatlarının ise 125 dolardan başlaması beklenmekte.

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Uygun fiyatlı AMD A620 anakart özellikleri detaylandı