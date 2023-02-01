AMD, yalpalasa da ana rakibi Intel’e kıyasla güçlü kalmaya devam ediyor

Öncelikle rakamlardan başlayalım. AMD, yılın son çeyreğinde toplamda 5,6 milyar dolar gelir elde etti. AMD, yıldan yıla gelirini yüzde 16 oranında artırmış olsa da net kâr bakımından yüzde 98 düşüş gördü ve sadece 21 milyon dolar kazandı. Bu dev kârlılık düşüşüne rağmen firma yatırımcılarına güven verdi zira sadece 2 gün önce Intel, 661 milyon dolar zarar açıklamıştı.
2022 yılının tamamına baktığımızda AMD’nin gelirlerini yüzde 44 oranında artırdığını ve 23,6 milyar dolar elde ettiğini görüyoruz. Yılın tamamındaki net kâr ise yüzde 58 düşerek 1,3 milyar dolar oldu. Intel, 2022 yılının tamamında 8 milyar dolar net kâr açıklamıştı.
AMD, sunucu tarafında çok güçlü
Bu arada AMD’nin finansal tablolarını incelediğimizde işletme zararında önemli artışlar görüyoruz. Bunun nedeni AMD’nin Xilinx’i satın alması diyebiliriz. Xilinx’in maddi olmayan duran varlıkların amortismanı nedeniyle toplam işletme zararı 117 milyon dolardan 1.4 milyar dolara yükselmiş. Ancak, Xilinx’in olumlu etkisi de oldu. Gömülü segment gelirleri yıldan yılda yüzde 1.868 artarak 1,4 milyar dolar oldu ve buradaki aslan payı Xilinx’e ait.
AMD, güçlü ilerliyor
Son olarak AMD, 2023’ün ilk çeyreğinde de düşüş trendinin devam etmesini bekliyor. İcra Kurulu Başkanı Lisa Su, PC pazarının bu yıl yüzde 10 düşmesini beklediğini ancak AMD olarak ikinci çeyrekten itibaren büyümeyi sürdüreceklerini ifade ediyor.Kaynakça https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1115/amd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2022-financial https://www.reuters.com/technology/amd-forecasts-first-quarter-revenue-below-expectations-2023-01-31/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?