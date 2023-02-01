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    AMD, yalpalasa da ana rakibi Intel’e kıyasla güçlü kalmaya devam ediyor

    Ekonomik koşullar teknoloji şirketleri için oldukça zorlu bir dönemin geçmesine neden oluyor. Ancak buna rağmen AMD, ana rakibi Intel’e kıyasla rüzgâra karşı daha dik durmayı başardı.
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    AMD, ana rakibi Intel’e kıyasla güçlü kalmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    ABD'li çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD) kısa bir süre önce 2022’nin son çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın son döneminde hedeflerini aşan bir gelir elde ederken rakip Intel’e göre daha güçlü bir görünüm sergiledi. Öte yandan Intel son çeyrekte net zarar açıklarken AMD, zarar etmedi.

    Öncelikle rakamlardan başlayalım. AMD, yılın son çeyreğinde toplamda 5,6 milyar dolar gelir elde etti. AMD, yıldan yıla gelirini yüzde 16 oranında artırmış olsa da net kâr bakımından yüzde 98 düşüş gördü ve sadece 21 milyon dolar kazandı. Bu dev kârlılık düşüşüne rağmen firma yatırımcılarına güven verdi zira sadece 2 gün önce Intel, 661 milyon dolar zarar açıklamıştı.

    2022 yılının tamamına baktığımızda AMD’nin gelirlerini yüzde 44 oranında artırdığını ve 23,6 milyar dolar elde ettiğini görüyoruz. Yılın tamamındaki net kâr ise yüzde 58 düşerek 1,3 milyar dolar oldu. Intel, 2022 yılının tamamında 8 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

    AMD, sunucu tarafında çok güçlü

    AMD, ana rakibi Intel’e kıyasla güçlü kalmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Sektördeki diğer firmalar gibi AMD’de mevcut ekonomik durum ve azalan talep ile köklerinden sarsıldı. Buna rağmen firmanın veri merkez iş bölümü EPYC işlemcilerinin güçlü satışlarının etkisiyle son çeyrekte yüzde 42 artarak AMD’ye 1,7 milyar dolar kazandırdı. Öte yandan tüketici tarafındaki gelirler ise piyasa durgunluğu nedeniyle yüzde 51 düşerek 903 milyon dolar oldu. Oyun segmentindeki gelirler ise görece güçlü kaldı ve sadece yüzde 7 düşerek 1,6 milyar dolar kazanç sağladı.

    Bu arada AMD’nin finansal tablolarını incelediğimizde işletme zararında önemli artışlar görüyoruz. Bunun nedeni AMD’nin Xilinx’i satın alması diyebiliriz. Xilinx’in maddi olmayan duran varlıkların amortismanı nedeniyle toplam işletme zararı 117 milyon dolardan 1.4 milyar dolara yükselmiş. Ancak, Xilinx’in olumlu etkisi de oldu. Gömülü segment gelirleri yıldan yılda yüzde 1.868 artarak 1,4 milyar dolar oldu ve buradaki aslan payı Xilinx’e ait.

    AMD, güçlü ilerliyor

    AMD, ana rakibi Intel’e kıyasla güçlü kalmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    AMD, genel olarak Intel’e oranla halen daha çok küçük pazar paylarına sahip ancak piyasa değeri olarak Intel’i geçmiş durumda. Bununla birlikte AMD’nin güçlü ilerleyişi için ise makarayı biraz geriye sarmak gerek. 2017 yılında Intel’in bilgisayar ve sunucu pazarındaki payı yüzde 90’ın üstündeydi. Şimdi ise yüzde 70’ler seviyesinde ve kaybedilen payın tamamı AMD’ye geçti diyebiliriz. Örneğin, sunucu tarafında 2017’de Intel’in payı yüzde 97,5, AMD’nin ise sadece yüzde 1. Günümüzde ise, Intel’in payı yüzde 79, AMD’nin payı ise yüzde 13,6.

    Son olarak AMD, 2023’ün ilk çeyreğinde de düşüş trendinin devam etmesini bekliyor. İcra Kurulu Başkanı Lisa Su, PC pazarının bu yıl yüzde 10 düşmesini beklediğini ancak AMD olarak ikinci çeyrekten itibaren büyümeyi sürdüreceklerini ifade ediyor.

    Kaynakça https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1115/amd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2022-financial https://www.reuters.com/technology/amd-forecasts-first-quarter-revenue-below-expectations-2023-01-31/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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