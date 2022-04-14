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    Poco F4 GT, Snapdragon 8 Gen 1 ile Geekbench'te gözüktü

    Akıllı telefon sektörünün iddialı isimlerinden Poco, yakında yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Şirketin F4 GT modeli, Snapdragon 8 Gen 1 ile Geekbench'te gün yüzüne çıktı.
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    Uygun fiyatlı oyuncu telefonu Poco F4 GT Geekbench'te gözüktü
    Tam Boyutta Gör

    Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Poco, yeni amiral gemisi F4 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Telefonların tanıtılmasına az bir süre kala Poco F4 GT modelinden yeni detaylar ortaya çıktı.

    Geekbench'te gözüktü

    Geekbench’te Xiaomi 21121210G kod adıyla listelenen yeni amiral gemisi, Redmi K50 Gaming modelinin yeniden markalaşan bir versiyonu olacak gibi gözüküyor. Redmi K50 Gaming’e benzer şekilde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alan cihaz, Geekbench’in tek çekirdek testinde 1235, çoklu çekirdek testinde ise 3555 puana imza attı.

    Paylaşılan görselde 12 GB belleğe sahip olduğu görülen Poco F4 GT'nin 8+128 GB ve 12+256 GB olmak üzere iki bellek konfigürasyonunda satışa sunulması bekleniyor. Bununla birlikte 4700 mAh batarya120W hızlı şarj desteği, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran ve üçlü bir kamera tasarımına sahip olacak cihaz hakkındabilinmeyen tüm detaylar, Poco tarafından 26 Nisan'da açıklanacak.

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    ahmet1905_47 6 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 18 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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