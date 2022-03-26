Poco M4 5G'nin teknik detayları ortaya çıktı

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Poco M4 Pro 5G akıllı telefon başta ülkemiz olmak üzere birkaç pazarda satışa çıkmış olsa da, Poco M4 5G modeli henüz tanıtılmadı bile.

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Bununla birlikte çeşitli düzenleyicilerin sertifikasyonunu geçmeye başlayan akıllı telefonun teknik detayları da su yüzüne çıkmış durumda. Poco M4 5G'nin 22041219G model numarasına sahip olduğu bildiriliyor. Android 11 işletim sistemine dayalı MIUI 13 arayüzü ile gelecek olan cihaz, 4/6 GB RAM, 64/128 GB dahili belleğe sahip olacak.

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Çıkış tarihi açıklanmadı

Poco M4 5G'nin Redmi Note 11E 5G'nin yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. Buna göre akıllı telefon, MediaTek Dimensity 700 yongası, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.58 inç LCD IPS ekran, 50 MP ana sensörlü bir kamera ve 18W şarj destekli 5000 mAh pil ile gelecek.

Poco M4 5G'nin çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.

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