Uygun fiyatlı Realme C63 5G tanıtıldı: 4 sene akıcı çalışma güvenceli

Realme C63 5G, HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Arka tarafta 32 MP ana kamera, önde ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.
Realme C63 5G fiyatı
Altın ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Realme C63 5G, 4/128GB modeli için 130 dolardan başlayarak, 8/128GB sürümü için 155 dolara kadar çıkan fiyatlarla 20 Ağustos'ta Hindistan'da satışa sunulacak.
Realme C63 5G özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, IPS LCD, 720 x 1604 piksel, 120 Hz, 625 nit parlaklık
- İşlemci: Dimensity 6300
- RAM: 4/6/8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 32 MP, f/1.9 ana kamera, süs kamerası
- Ön Kamera: 8 MP f/2.0
- Pil: 5.000 mAh, 10W şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
- İşletim sistemi: Android 14, Realme UI 5.0
- Boyutlar: 165,6 x 76,1 x 7,9 mm
- Ağırlık: 192 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.