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    Uygun fiyatlı Realme C63 5G tanıtıldı: 4 sene akıcı çalışma güvenceli

    Realme, Mayıs ayında piyasaya sunduğu C63 modelinin 5G destekli versiyonu C63 5G'yi tanıttı. Uygun fiyatı ve 4 sene akıcı çalışma garantisiyle dikkatı çeken telefon neler sunuyor?
    Uygun fiyatlı Realme C63 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme, Mayıs ayında piyasaya sunduğu C63 modelinin 5G destekli versiyonu C63 5G'yi tanıttı. Daha güçlü bir işlemciyle gelen telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Realme C63 5G, HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Arka tarafta 32 MP ana kamera, önde ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

    Uygun fiyatlı Realme C63 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Mediatek'in Dimensity 6300 çipsetinden güç alan telefonda, 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh pil ile donatılan cihaz, C63'teki 45W'ın aksine yalnızca 10W ile şarj olabiliyor. IP64 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olan telefon, 48 ay boyunca akıcı bir biçimde çalışma güvencesi de sunuyor.

    Realme C63 5G fiyatı

    Altın ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Realme C63 5G, 4/128GB modeli için 130 dolardan başlayarak, 8/128GB sürümü için 155 dolara kadar çıkan fiyatlarla 20 Ağustos'ta Hindistan'da satışa sunulacak.

    Realme C63 5G özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, IPS LCD, 720 x 1604 piksel, 120 Hz, 625 nit parlaklık
    • İşlemci: Dimensity 6300
    • RAM: 4/6/8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 32 MP, f/1.9 ana kamera, süs kamerası
    • Ön Kamera: 8 MP f/2.0
    • Pil: 5.000 mAh, 10W şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
    • İşletim sistemi: Android 14, Realme UI 5.0
    • Boyutlar: 165,6 x 76,1 x 7,9 mm
    • Ağırlık: 192 gram
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_c63_5g_brings_dimensity_6300_and_120hz_lcd-news-64078.php https://buy.realme.com/in/goods/720
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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