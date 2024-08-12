Uygun fiyatlı Realme C63 5G tanıtıldı: 4 sene akıcı çalışma güvenceli

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Tam Boyutta Gör Realme, Mayıs ayında piyasaya sunduğu C63 modelinin 5G destekli versiyonu C63 5G'yi tanıttı. Daha güçlü bir işlemciyle gelen telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Realme C63 5G, HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Arka tarafta 32 MP ana kamera, önde ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

Mediatek'in Dimensity 6300 çipsetinden güç alan telefonda, 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh pil ile donatılan cihaz, C63'teki 45W'ın aksine yalnızca 10W ile şarj olabiliyor. IP64 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olan telefon, 48 ay boyunca akıcı bir biçimde çalışma güvencesi de sunuyor.

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Realme C63 5G fiyatı

Altın ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Realme C63 5G, 4/128GB modeli için 130 dolardan başlayarak, 8/128GB sürümü için 155 dolara kadar çıkan fiyatlarla 20 Ağustos'ta Hindistan'da satışa sunulacak.

Realme C63 5G özellikleri

Ekran: 6.67 inç, IPS LCD, 720 x 1604 piksel, 120 Hz, 625 nit parlaklık

6.67 inç, IPS LCD, 720 x 1604 piksel, 120 Hz, 625 nit parlaklık İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4/6/8 GB

4/6/8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 32 MP, f/1.9 ana kamera, süs kamerası

32 MP, f/1.9 ana kamera, süs kamerası Ön Kamera: 8 MP f/2.0

8 MP f/2.0 Pil: 5.000 mAh, 10W şarj

5.000 mAh, 10W şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 İşletim sistemi: Android 14, Realme UI 5.0

Android 14, Realme UI 5.0 Boyutlar: 165,6 x 76,1 x 7,9 mm

165,6 x 76,1 x 7,9 mm Ağırlık: 192 gram

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Uygun fiyatlı Realme C63 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı