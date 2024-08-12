Vivo X200 Pro’nun kamera özellikleri oldukça dikkat çekici

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Vivo'nun yeni akıllı telefon serisi Vivo X200'ün yakında tanıtılması bekleniyor. Özellikle Vivo X200 Pro modelinin kamera özellikleri hakkında son zamanlarda dikkat çekici sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station, bu modelin kamera sisteminin önemli iyileştirmelerle geleceğini iddia ediyor.

Vivo X200 Pro'nun arka kamera kurulumu, Sony’nin yeni 50 megapiksel ana sensörünü içerecek. Bu sensör, 22nm üretim teknolojisiyle üretilecek ve f/1.57 diyafram açıklığına sahip olacak. Bu sayede, düşük ışık koşullarında bile daha iyi görüntü kalitesi sunulması hedefleniyor. Bu gelişme, önceki model olan Vivo X100 Pro'da kullanılan Sony IMX989 sensörüne kıyasla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Telefoto lens olarak ise 200 megapiksellik bir periskop kamera kullanılacağı söyleniyor. Bu lens, büyük bir 1/1.4 inç sensör ve f/2.67 diyafram açıklığıyla donatılacak. Bu özelliklerin, özellikle uzak mesafedeki nesneleri net bir şekilde yakalamada büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca, sızıntılara göre ultra geniş açılı kamera olarak da 50 megapiksel bir sensör kullanılacak.

Vivo'nun bu modelde, kendi geliştirdiği görüntü işleme yongalarını da kullanacağı belirtiliyor. Bu yongalar, hem donanım hem de yazılım tarafında önemli iyileştirmeler sunarak, fotoğrafçılık performansını üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Ekran özellikleri olarak, 6.7 inçlik OLED bir panelin kullanılacağı ve bu panelin mikro eğim tasarımına sahip olacağı söylentiler arasında. Ayrıca, cihazın 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı gibi ileri seviye teknolojilerle donatılacağı öngörülüyor.

Vivo X200 Pro’nun, 6000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı ve bu sayede uzun pil ömrü sunacağı tahmin ediliyor. Cihazın tanıtımı için ekim ayı işaret edilirken, resmi detaylar için Vivo’nun yapacağı açıklamalar bekleniyor.

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Vivo X200 Pro’nun kamera özellikleri oldukça dikkat çekici