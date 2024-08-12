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    Vivo X200 Pro’nun kamera özellikleri oldukça dikkat çekici

    Vivo’nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı X200 serisinin en güçlü modeli olması beklenen Vivo X200 Pro’nun şimdi de kamera özellikleri sızdırıldı. Peki hangi detaylarla gelecek?

    Vivo X200 Pro’nun kamera özellikleri oldukça dikkat çekici Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun yeni akıllı telefon serisi Vivo X200'ün yakında tanıtılması bekleniyor. Özellikle Vivo X200 Pro modelinin kamera özellikleri hakkında son zamanlarda dikkat çekici sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station, bu modelin kamera sisteminin önemli iyileştirmelerle geleceğini iddia ediyor.

    Vivo X200 Pro'nun arka kamera kurulumu, Sony’nin yeni 50 megapiksel ana sensörünü içerecek. Bu sensör, 22nm üretim teknolojisiyle üretilecek ve f/1.57 diyafram açıklığına sahip olacak. Bu sayede, düşük ışık koşullarında bile daha iyi görüntü kalitesi sunulması hedefleniyor. Bu gelişme, önceki model olan Vivo X100 Pro'da kullanılan Sony IMX989 sensörüne kıyasla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Telefoto lens olarak ise 200 megapiksellik bir periskop kamera kullanılacağı söyleniyor. Bu lens, büyük bir 1/1.4 inç sensör ve f/2.67 diyafram açıklığıyla donatılacak. Bu özelliklerin, özellikle uzak mesafedeki nesneleri net bir şekilde yakalamada büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca, sızıntılara göre ultra geniş açılı kamera olarak da 50 megapiksel bir sensör kullanılacak.

    Vivo'nun bu modelde, kendi geliştirdiği görüntü işleme yongalarını da kullanacağı belirtiliyor. Bu yongalar, hem donanım hem de yazılım tarafında önemli iyileştirmeler sunarak, fotoğrafçılık performansını üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Ekran özellikleri olarak, 6.7 inçlik OLED bir panelin kullanılacağı ve bu panelin mikro eğim tasarımına sahip olacağı söylentiler arasında. Ayrıca, cihazın 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı gibi ileri seviye teknolojilerle donatılacağı öngörülüyor.

    Vivo X200 Pro’nun, 6000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya kapasitesine sahip olacağı ve bu sayede uzun pil ömrü sunacağı tahmin ediliyor. Cihazın tanıtımı için ekim ayı işaret edilirken, resmi detaylar için Vivo’nun yapacağı açıklamalar bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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