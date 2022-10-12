Uygun fiyatlı oyun sistemlerine yönelik Intel Core i3 13100 ortaya çıktı

Core i3 13100, toplamda dört çekirdek ve sekiz izlek birimden oluşmakta. Ancak daha da önemlisi bu işlemci de Gracemont olarak da adlandırılan E-Core (verimlilik odaklı çekirdekler) yer almayacak. 12 MB L3 ve 5 MB L2 tasarımıyla Alder Lake Core i3 12100 ile aynı önbellek yapısına sahip olan Core i3 13100, taban frekans olarak 3.41 GHz seviyesinde çalışıyor. Ancak bu değerlerin işlemcinin nihai sürümünde değişebileceğini unutmamak gerek.
Core i3 13100, yenilenmiş Core i3 12100 olabilir
Bununla birlikte Core i3 13100 esasında Intel’in yeni işlemci ailesindeki tek 60W işlemci olacak. Ancak söylentilere göre bu işlemci, 12. nesil Core i3 12100’ün yenilenmiş bir hali olabilir. Zira hem çekirdek tasarımı hem de ön bellek tasarımı noktasında önceki nesilde olan özellikler aynı şekilde korunmuş vaziyette. Şimdilik görünen tek fark ise çekirdek hızı tarafında yaşanan 100 MHz'lik artış.
Yaklaşık olarak 100 dolar civarına konumlanacak olan Core i3 13100’ün performans noktasında neler sunacağı ise şimdilik merak konusu olmaya devam edecek. Öte yandan giriş seviyesi oyun bilgisayarları için bu işlemci uygun tercihlerden birisi olacaktır. Son olarak Core i3 13100 hakkında henüz bir çıkış tarihi bulunmadığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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