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    Uygun fiyatlı oyun sistemlerine yönelik Intel Core i3 13100 ortaya çıktı

    Intel’in 13. nesil Core i3 13100 işlemcisi ortaya çıktı. Giriş seviyesinde iddialı olacak olan işlemci dört çekirdekli bir tasarımla birlikte karşımıza çıkacak.
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    Uygun fiyatlı oyun sistemlerine yönelik Intel Core i3 13100 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Haftalardır söylentileri dolaşan Intel’in 13. nesil Core i3 13100 işlemcisi sonunda gün yüzüne çıktı. CPU-Z’de görüntülenen işlemcinin, önceki bilgileri de doğrulayarak dört çekirdekli bir tasarımla geldiğini görmekteyiz ancak bu işlemcide Intel’in E-Core olarak adlandırdığı çekirdekler bulunmuyor.

    Core i3 13100, toplamda dört çekirdek ve sekiz izlek birimden oluşmakta. Ancak daha da önemlisi bu işlemci de Gracemont olarak da adlandırılan E-Core (verimlilik odaklı çekirdekler) yer almayacak. 12 MB L3 ve 5 MB L2 tasarımıyla Alder Lake Core i3 12100 ile aynı önbellek yapısına sahip olan Core i3 13100, taban frekans olarak 3.41 GHz seviyesinde çalışıyor. Ancak bu değerlerin işlemcinin nihai sürümünde değişebileceğini unutmamak gerek.

    Core i3 13100, yenilenmiş Core i3 12100 olabilir

    Uygun fiyatlı sistemler için Intel Core i3 13100 işlemci göründü Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte Core i3 13100 esasında Intel’in yeni işlemci ailesindeki tek 60W işlemci olacak. Ancak söylentilere göre bu işlemci, 12. nesil Core i3 12100’ün yenilenmiş bir hali olabilir. Zira hem çekirdek tasarımı hem de ön bellek tasarımı noktasında önceki nesilde olan özellikler aynı şekilde korunmuş vaziyette. Şimdilik görünen tek fark ise çekirdek hızı tarafında yaşanan 100 MHz'lik artış.

    Yaklaşık olarak 100 dolar civarına konumlanacak olan Core i3 13100’ün performans noktasında neler sunacağı ise şimdilik merak konusu olmaya devam edecek. Öte yandan giriş seviyesi oyun bilgisayarları için bu işlemci uygun tercihlerden birisi olacaktır. Son olarak Core i3 13100 hakkında henüz bir çıkış tarihi bulunmadığını da belirtelim.

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    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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