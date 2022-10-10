Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, Alder Lake işlemcilerin kaynak kodu sızıntısını doğruladı!

    Yakın zamanda 4chan ve GitHub platformlarında paylaşılan Intel Alder Lake dosyalarının işlemciler hakkında önemli bilgiler içerdiği doğrulandı. Intel'den sızıntı hakkında yeni açıklama geldi.
    1
    Intel, Alder Lake işlemcilerin kaynak kodu sızıntısını doğruladı! Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yonga üreticisi Intel, geçen hafta 4chan ve GitHub'da platformlarında paylaşılan Alder Lake CPU dosyaları hakkında açıklamada bulundu. Tom's Hardware ile iletişime geçen teknoloji devi, sızıntının 12.Nesil işlemcilerin tescilli kaynak kodlarını içerdiğini doğruladı.

    Intel, herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmayacağını söyledi

    Sızıntının kaynağı da dahil olmak üzere saldırının sebebi ve ayrıntıları henüz bilinmiyor. Söz konusu dosyalar an itibari ile GitHub’dan kaldırılmış olsa da, çeşitli platformlarda erişilebilir olmaya devam ediyor. Tom's Hardware ile paylaşılan bir açıklamada Intel, sızıntının "güvenlik önlemi olarak bilgilerin gizlenmesine güvenmediğimiz için herhangi bir güvenlik açığı" oluşturmayacağını söyledi. 

    Intel'in yeni açıklaması, muhtemelen hassas ve önemli bilgilerin harici satıcılara sunulmadan önce temizlediğine işaret ediyor. Öte yandan 6GB boyutlarındaki dosyanın BIOS/UEFI görüntülerini oluşturmak ve optimize etmek için araçlar ve kodlar içerdiği düşünüldüğünde, potansiyel arka kapılar ve güvenlik açıkları konusunda yine de tehlike oluşturduğunu söyleyebiliriz.

    Intel cephesinden gelen tam açıklama ise şu şekilde: ''Tescilli UEFI kodumuz bir üçüncü taraf tarafından sızdırılmış gibi görünüyor. Güvenlik önlemi olarak bilgilerin gizlendiğine güvenmediğimiz için, bu durumun yeni güvenlik açıklarını açığa çıkardığına inanmıyoruz. Bu kod, Project Circuit Breaker kampanyasındaki hata ödül programımız kapsamında ele alınmaktadır ve potansiyel güvenlik açıklarını tespit edebilecek tüm araştırmacıları bu programla dikkatleri üzerine çekmek için teşvik ediyoruz. Bu durumdan haberdar olmalarını sağlamak için hem müşterilerle hem de güvenlik araştırma topluluğuyla iletişim kuruyoruz.''

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız