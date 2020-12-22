Uzayda çekilen ilk film olma konusunda Tom Cruise'a rakip çıktı: Rusya

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Aksiyon filmi deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Tom Cruise'un uzayda çekilecek olan ilk film için geçtiğimiz aylarda çalışmalara başladığı onaylanmıştı. Ancak SpaceX programı ile birlikte çalışan Tom Cruise'a rakip çıktı.

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Space Shuttle Almanac'ın resmi Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamaya göre uzaydaki film projesine herkes yeşil ışık yakmıştı ve Komutan Michael Lopez-Alegria, Tom Cruise ve filmin yönetmeni Doug Liman'ın, Ekim 2021'de Axiom Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa çıkacağı açıklanmıştı.

Ancak Rusya bu durumu seyretmek yerine hamle yapmayı tercih etti ve yine Ekim 2021 tarihinde uzaya göndermek için göğüs çevresi 112 cm olan, sabıkası olmayan ve elbette Rus olan bir oyuncu arıyor. Bulunan oyuncu bir kozmonot araştırmacı olması için eğitilecek.

Rusya'nın yapacağı filmin bir bilim kurgu filmi olmayacağı, yakın gelecekte gerçekten yaşanabilecek bir şeyin çok gerçekçi bir uyarlaması olacağı açıklandı. Uzay savaşları yeniden başlamışken şimdi de farklı bir yoldan bir uzay savaşı daha başlamış oldu.

https://screenrant.com/tom-cruise-space-movie-russia-competition/

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