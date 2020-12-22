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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzayda çekilen ilk film olma konusunda Tom Cruise'a rakip çıktı: Rusya

    Geçtiğimiz aylarda uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı film için Doug Liman ve Tom Cruise çalışmalar abaşlamıştı ancak bir rakip çıktı. Tahmin edebileceğiniz gibi rakip Rusya.
    12 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Uzayda çekilen ilk film olma konusunda Tom Cruise'a rakip çıktı: Rusya
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    Aksiyon filmi deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Tom Cruise'un uzayda çekilecek olan ilk film için geçtiğimiz aylarda çalışmalara başladığı onaylanmıştı. Ancak SpaceX programı ile birlikte çalışan Tom Cruise'a rakip çıktı.

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    Space Shuttle Almanac'ın resmi Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamaya göre uzaydaki film projesine herkes yeşil ışık yakmıştı ve Komutan Michael Lopez-Alegria, Tom Cruise ve filmin yönetmeni Doug Liman'ın, Ekim 2021'de Axiom Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa çıkacağı açıklanmıştı.

    Ancak Rusya bu durumu seyretmek yerine hamle yapmayı tercih etti ve yine Ekim 2021 tarihinde uzaya göndermek için göğüs çevresi 112 cm olan, sabıkası olmayan ve elbette Rus olan bir oyuncu arıyor. Bulunan oyuncu bir kozmonot araştırmacı olması için eğitilecek. 

    Rusya'nın yapacağı filmin bir bilim kurgu filmi olmayacağı, yakın gelecekte gerçekten yaşanabilecek bir şeyin çok gerçekçi bir uyarlaması olacağı açıklandı. Uzay savaşları yeniden başlamışken şimdi de farklı bir yoldan bir uzay savaşı daha başlamış oldu.



    https://screenrant.com/tom-cruise-space-movie-russia-competition/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    haydaaa 1969a geri döndük film yarışı tekrar başlıyor astronotlarla çevirmeli telefonla konuşan bir kral bırakıyorum buraya o zamanlar uydular yok ama 6g var kral teknoloji vardı ama artık yokmuş
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