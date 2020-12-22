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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    James Bond stüdyosu MGM yakında satılabilir

    James Bond, Robocop ve Rocky gibi serilerin sahibi olan MGM yakın bir zamanda satılabilir. Stüdyonun Netflix gibi dijital servislere satılabileceği söyleniyor.
    18 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    James Bond stüdyosu MGM yakında satılabilir

    James Bond gibi bazı önemli markaları elinde bulunduran MGM Stüdyoları, yakında bir dijital servise satılabilir. Deadline ve Variety gibi kaynaklardan gelen bilgilere göre stüdyo, sinema ve televizyon sektöründeki tüm haklarını satmak için yatırım bankalarıyla iletişime geçmiş durumda. MGM, zengin film ve dizi kataloğunun özellikle de Netflix gibi streaming servislerinin ilgisini çekeceğini düşünüyor

    İçerik avında olan dijital servisler MGM'yi satın alabilir.

    MGM'nin zaten uzun süredir satış planları yaptığı ancak pandemi dönemi dolayısıyla sürecin hızlandığı belirtiliyor. Pandemi dönemi özellikle de MGM gibi görece mütevazı boyutlara sahip olan stüdyoları derinden etkiledi. Diğer taraftan Netflix ve Disney Plus gibi dijital servisler ise en iyi dönemlerini yaşıyor. MGM, yeni içerik avında olan bu tür streaming servislerinin James Bond gibi değerli markalara ilgi göstereceğini düşünüyor.

    MGM satılırsa kime satılacak şu an için belli değil. Netflix elbette adaylar arasında ancak Disney Plus/Hulu veya Warner Bros/HBO Max'ın da MGM markalarına ilgi gösterme ihtimali yüksek. Burada özellikle de Türkiye'de hizmet veren servislerin MGM'yi satın alması bizim için elbette çok daha iyi olur.

    MGM satışının şu an için bir süre daha tamamlanması beklenmiyor. 4 binden fazla yapıma ve 17 bin saat televizyon içeriğine sahip olan MGM'nin bazı içerikleri şöyle:

    • James Bond
    • Robocop
    • Rocky
    • Stargate
    • Bill and Ted
    • The Pink Panther
    • Legally Blonde
    • Silence of the Lambs


    Kaynakça https://deadline.com/2020/12/mgm-two-investment-banks-to-explore-sale-report-1234660337/ https://variety.com/2020/film/news/mgm-holdings-sale-james-bond-1234868114/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    10 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    isosonsuz (İsmail Can Karacaoğlu) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stargate serisine devam etsinler. Amazon prime alır da inşallah......,
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    monacomen 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım artık her şey dijitale dönüyor. Stüdyolar dijital içerik avcıları ile baş edemiyor ise sinemalar hiç edemeyecek. Bu basılı yayınlara da yansıyacak ki gazeteler artık internete döndü. Eski usül her şey klasik ve retro olarak anılacak. Sinema salonları da bir dönem sonra Tiyatrolar gibi geleneksel sanat olarak bazı semtlerde bazı azınlık meraklı kişilere hizmet edecek. Artık herkes evindeki sinema sisteminde, dev TV ekranları ve ses sistemleri ile film ve oyunlarını, tüm yayınları internetten izleyecek. Güzel olan ise sanat ölmeyecek, sadece platform değişecek. Robotların film çekmesine daha var en azından.
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