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    Uzun zamanın ardından günlük vaka sayısı yeniden 1700'ün üzerinde (7 Eylül)

    7 Eylül 2020 tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Düne göre test sayısı ve yeni vaka sayısı arttı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Uzun zamanın ardından günlük vaka sayısı yeniden 1700'ün üzerinde (7 Eylül)
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    T.C. Sağlık Bakanlığı’nın web sitesindeki günlük koronavirüs tablosu güncellendi. 7 Eylül tarihli verilere göre yeni vaka sayısı 1703, yeni vefat sayısı ise 57.

    Yeni rakamlarla birlikte Türkiye’deki toplam vaka sayısı 281 bini, iyileşen sayısı 251 bini aştı.

    06.09.2020 tarihindeki yeni vakaların bölgelere göre dağılımı

    Uzun zamanın ardından günlük vaka sayısı yeniden 1700'ün üzerinde (7 Eylül)
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    6 Eylül tarihindeki (dün) vakaların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde uzun zamandır olduğu gibi Ankara’nın içinde bulunduğu Batı Anadolu bölgesindeki vaka sayısının diğer bölgelerden yüksek olduğu görülüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre geçen hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat olarak açıklandı.



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    MegaWolt38 (dmrtAS dmrtAS) 3 gün en beğenilen
    İstanbuldan o rakama inanan saftirik bir salaktır.
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    FK5896 3 gün
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    Bu şekilde daha çook artar. Burada hem vatandaş hem devlet önemsemiyor bence. Her gün sabahın köründe kalkıp toplu taşıma ile işe gidenlere bir şey diyemem. Üzülüyorum sadece...
    ...
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    goodbyeeverybody 3 gün (düzenlendi)
    Annem dahiliye’de babam göğüs hastalıklarında profesör doktor ve evde corona belası yüzünden yatıyorlar. Çok yıprandılar. Ne ulaşımı çözdük ne de başka bir şeyi. Bir de yüzyüze eğitim başlayacak denilince babam artık beyninden vurulmuşa döndü. Emeklilikte sınırlandırma olmazsa emekli olacaklar. Corona ilk çıktığında çoğu kişi emekli olurken babam savaşır kuruturuz düşüncesindeydi. Ama hükümet politikaları ve sürekli kötüye giden durumlar onları karamsarlığa itti. En büyük taşıyıcı ortaokul çağı çocukları. Özellikle 10-14 yaş arası çok tehlikeli. Liseli çocuklardan tek tük kendini koruyan var ama belirttiğim yaş aralığı dışarıda asla kendini korumuyor. Annesinden uzaklaşır uzaklaşmaz maskeyi cebine koyuyor. Şimdi okullar açılırsa çok kötü olacak. EBA sürekli kapasite dolu sorunu veriyor. Okulları açarlarsa ne SGK dayanır ne de sağlık bakanlığı. Daha az masrafla EBA kapasitesini arttırıp her öğretmene 5 gün uzaktan ders yazabilirler. Ama yapmıyorlar. Seçtikleri yol yol değil. Aile boyu sağlıkçı bir insan olarak bunu söylüyorum. Bu işin SGK’ya ve sağlık bakanlığına maliyeti çok yüksek olacak.
    Annem dahiliye’de babam göğüs hastalıklarında profesör doktor ve evde corona belası yüzünden yatıyorlar. Çok yıprandılar. Ne ulaşımı çözdük ne de başka bir şeyi...
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    Yanıtla +18
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    Trual 2 gün
    İstanbulda yazlık yerlerde millet maskeyi kollarına takıyor, böyle bir halkla bu açıklanan rakamlar, inanmakta zorluk çekiyorum.kimse bahsetmemiş ama pazarcılar tehlikeli, neden derseniz, elinde eldiven var, siz seçemiyorsunuz, diyelimki covid var bende, elimdeki parayada covid bulaştırdım temas ettiğim için, o parayı pazarcıya verdim, benden aldığı parayı elledi sonra cebine attı, eline virus bulaştı, o elle domatesleri poşete koyuyor birisine veriyor, o domatesleri bir aile yiyor, o aile komple covid, az su tutup dilimleip yiyor insan, ne yapacak zaten, üzüm, salatalık, kayısı, muz, erik, karpuz pişmeyen her gıda potansiyel virüs taşıyıcısı.
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    vc1903 3 gün
    Ege bölgesi rakamlarını 10 ile çarp eşittir sadece Manisa.
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    turkishairboy (turkishairboy ) 3 gün
    Kurallara uymayanlara ciddi cezalar gelmedikce bu boyle gider.



    Ciddi cezadan kastim idam vb.



    Biz ortadoguda yasiyoruz. Ona gore cezalar gelmesi lazim. Buna kim uymuyorsa alayina ceza vermek gerekiyor. Hakim,savci, milletvekili,vip vb. gozetmeden.
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    Rindaman ( -) 3 gün (düzenlendi)
    Hatırlıyorum da bu ülkede eğitim sistemi ve bilimum sektörler en son 1999 depreminde hatrı sayılı bir süre darbe yemişti.Artçılar falan da devam ediyordu insanların uzun süre eve giresi kalmamıştı, eğitime 1 yıl ara verilsin deniyordu.Bir zelzelede paldır küldür koş dışarı. Öğrenciler okula odaklanamamıştı. Ne günlerdi ya, bir sürü insan marmara'dan çıkıp çevre illere dağılmış yeniyolculuklara koyulmuştu. Bir sürü sınıfa yeni arkadaşlar katılmıştı, o zaman lisedeydim, o arkadaşlar anlatırlardı hep ölenleri. Sürüsüyle akraba eş dost komşu'danbahsederlerdi 1 dakika içinde birikimler ve insanlar yok olmuştu.Pandemi, deprem vs bu felaketlerde ebeveynlerin de rolü büyük. Umarım gençlerimizin eğitimi sekteye uğramaz, şu günlerde bazı insanlarımız çok hoyrat ve düşüncesiz.Ölmekten niye korkacam ki? zaten cennete giderim! kafasında bazı insanlarımız, hatta bundan öte çoğu insan kayıp hayatlar yaşıyor, pandemi korkusu geçinme korkusundan çok daha küçük.Üstüne de varlıklı tiplerin kuralları ve başkalarını hiçe sayması, şanımız yürüsün minvalindeki egoistlik ve narsistlikleri de her şeyi son tahlilde darma duman ediyor.
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    özgürbarıs 3 gün
    istanbulda bu rakamlara inanan gerçekten var mı
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 3 gün
    Gaziantep'te boş hastane kalmamış çevre il/ilçeye gönderiyorlar çıkan haberlerde Gaziantep yok.. sırf 100bin nüfuslu nizipte bile günlük 2-3 ölüm var nasıl oluyor bu iş ? resmen alay ediyorlar.. teknoloji olmasaydı.. bunlar ülkede virus yok derlerdi
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    Artizt (Mert ) 3 gün
    Kimse önlem almadığı için artması gayet doğal.
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    -MoDeStUs- 3 gün
    Hasan:Mahmutu çağırın bana derhal!!Mahmut gelir.Mahmut:Hasan bey istediğiniz gibi sayıları az az artırarak gösteriyoruz çok dikkat çektik ne zamandır.Hasan:Mahmutçum sana test sayısınıda artır demedimmi.Zannetsinler ki test sayısı arttığı için vakalar artıyor.Mahmut: Evet onu atlamışız.90 binlerden 100 binleride geçelim hafiften.Bu sayılar nasıl oldu?Hasan: Tamam idare eder.Bu şekilde sayıları aşağı yukarı böyle ayarlayın.
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    th9 3 gün yeni yorumcu
    ama okullar açılıyor.açıldıktan 2 hafta eonra kapatılcak ve olan boş yere etkilenen öğrenciler ve aileleri olucak,develet hiç birşeyin sorumluluğunu almıyor
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    Heisenberg_01 3 gün yeni yorumcu
    Yıl sonuna kadar aşı olayı bitse keşke olan gençliğimize oluyor
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