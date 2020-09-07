Uzun zamanın ardından günlük vaka sayısı yeniden 1700'ün üzerinde (7 Eylül)

Tam Boyutta Gör

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın web sitesindeki günlük koronavirüs tablosu güncellendi. 7 Eylül tarihli verilere göre yeni vaka sayısı 1703, yeni vefat sayısı ise 57.

Yeni rakamlarla birlikte Türkiye’deki toplam vaka sayısı 281 bini, iyileşen sayısı 251 bini aştı.

06.09.2020 tarihindeki yeni vakaların bölgelere göre dağılımı

Tam Boyutta Gör

6 Eylül tarihindeki (dün) vakaların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde uzun zamandır olduğu gibi Ankara’nın içinde bulunduğu Batı Anadolu bölgesindeki vaka sayısının diğer bölgelerden yüksek olduğu görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre geçen hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.