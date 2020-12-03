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    Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç dakika önce 3 Aralık 2020 Covid-19 tablosunu paylaştı. Günün Covid-19 tablosunu haberimizin devamında bulabilirsiniz.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti
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    Hasta sayısındaki bariz artışın ardından bildiğiniz gibi birkaç hafta önce yeni kısıtlamalar açıklanmıştı. Bu kısıtlamaların yetersiz gelmesi sebebiyle de geçtiğimiz gün, daha kapsamlı olan yeni kısıtlamalar açıklandı. Son günlerde açıklanan tablolara baktığımızda da ilk kısıtlamanın pek de etkili olmadığını görebiliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?"

    İlginizi Çekebilir Avatar Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti

    Dün açıklanan tabloya baktığımızda 31.923 vaka sayısı ile şu ana kadar açıklanan en yüksek vaka sayısını görmüştük. Ayrıca dün açıklanan günlük vefat sayısının 193 gelmesi ile birlikte de ülkemizde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısının 14.000'i geçtiğini görmüştük. 3 Aralık 2020 için paylaşılan günlük koronavirüs tablosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

    Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti
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    Bugün açıklanan tabloya baktığımızda ise 32.518 vaka sayısı ile açıklanan vaka sayısının, şu ana kadar açıklanan en yüksek sayı olduğunu görüyoruz. Vefat sayısında ise düne göre bir düşüş var ancak hâlâ yüksek seviyelerde olduğunu söylemek gerek, dün açıklanan vefat sayısı 193'tü, bugün açıklanan ölüm sayısı ise 187. 

    Hasta sayısında da aynı şekilde düne göre ufak bir düşüş olduğunu görüyoruz ancak elbette kayda değer bir düşüş değil. Dün 6.690 kişi hasta olarak açıklanırken bugünün hasta sayısı 6.511. Hastalardaki zatürre oranında ise yavaş da olsa düşüş devam ediyor. Son olarak bugün iyileşen hasta sayısı ise 4.190.

    Geçtiğimiz saatlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde aşılama planlarından da bahsetmişti. Sağlık Bakanı önce sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlere aşı yapılacağını; sonraki aşamada ise toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacağını açıklamıştı.



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    DH Specialist (Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her gün kaç kişinin virüs sebebiyle öldüğünü paylaşmanın bir mantığı yok.

    Geçen sene bugün Türkiyede toplam kaç kişi ölmüş bunu karşılaştırmak gerek.

    Hatta diğer yılların verileriyle birlikte 7 günlük hareketli ortalama grafiği oluşturulmalı. O zaman bilebiliriz gerçek veriyi.



    Normal şartlarda ortalama 1200 kişi ölüyor Türkiyede
    Her gün kaç kişinin virüs sebebiyle öldüğünü paylaşmanın bir mantığı yok. Geçen sene bugün Türkiyede toplam kaç kişi ölmüş bunu karşılaştırmak gerek.
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    Yirikalische (Eray Yirik) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Specialist
    Neden?



    Bu verilerin önemi ana sebebin bulaşıcı olması, yani araba kazası, kanser, cinayet vb gibi sabit bir şey değil, insanlar ne kadar temasta olursa o kadar artacak. Pandemi ile standart ölümleri karşılaştırmanın hiçbir anlamı yok.
    Neden? Bu verilerin önemi ana sebebin bulaşıcı olması, yani araba kazası, kanser, cinayet vb gibi sabit bir şey değil, insanlar ne kadar temasta o...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Curimo 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir doktor olarak yorumları okudukça vay halimize diyorum. Cehaletin en derinini yaşıyoruz çok üzülüyorum. Aylardır evlerinizde kısıtlı çalışma, home Office çalışma, raporlar alma, esnek mesai diye yatıp totonuz rahatta iken yaşanan çöküşün farkında bile değilsiniz. Hiçbir şeyden haberiniz yok ta ki sizin de kapınızı çalana dek.
    Bir doktor olarak yorumları okudukça vay halimize diyorum. Cehaletin en derinini yaşıyoruz çok üzülüyorum. Aylardır evlerinizde kısıtlı çalışma, home Office çal...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    @KlavYE@ (Kramer Noah) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kadercilik ve atın ölümü arpadan olsun, un sonuclari
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hastalık ve enfeksiyondan ölenleri karşılaştırabilirsin de cinayet bu sene artar bir dahaki sene düşer bunu nasıl karşılaştıracaksın toplam ölüm sayısından?

    Yetersiz ve sağlıksız beslenme, hayat şartları, kirlilik vs yüzünden kanser sayısı da gün geçtikçe artıyor her sene. Bunu nasıl ayırt edeceksin peki?

    Bir de ölüm sayılarını sizden ne sebeple saklasın devlet? Eline ne geçecek bunu yapınca? Saklamıyor dediğiniz İtalya, İspanya, ABD veya İngiltere'nin eline ne geçiyor ya da?
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    tr1990 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2019da türkiyede 450.000 kişi ölmüş. Hiçkimse sokağa çıkmayayım başıma birşey gelmesin demiyordu.
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    mars4891 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu koronaya atıp tutanlar acaba yakalınca ne halde olacaklar biliyorlarmı. Benim bugün 5. Gününüm 2 gündür geçmeyen ateş var ve sanki 3-5 kişi beni ortaya almış bi güzel sopayla dövmüşler gibi hissediyorum. Ben ömrümde böyle hastalığa hiç yakalanmadım. İnşallah kalıcı hasar bırakmadan iyileşirim. Şimdiki durumumda geceleri 10 15 dk uyuyabiliyorum.



    Koronaya bulaşıcı değil diyenler çalıştığım yerde aynı anda 4 kişi sonraki gün 1 kişi daha korona olarak 5 kişi korona oldu. Hepimiz birbirimizle temaslıydık. Temas gerçekten bulaştırıyor.
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Restoranlar kapalı parklara paket servis istemeye devam edin millet.

    Nerede? biri vardı konu açmıştı ev onunmuş, kızlı erkekli takılıyorlarmış, komşusu ayıp demiş. Pandemi her yer kapalı ne yapalım evde normal takılıyoruz diyen kişi. Devam edin gençler.

    Biz ailemizi görmüyoruz. Akraba, arkadaş bunları geçtik. Millet parkta yemek yiyor evlerde sosyalleşiyor.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her ilde 65 yas ustu bir kisi olse 81 kisi zaten olur. ilceleride saysak zaten oluru bu sayi
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Virüsün bulaşmasını (transmission) kesmek lazım. Hepsi bu.
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    Curimo 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir doktor olarak yorumları okudukça vay halimize diyorum. Cehaletin en derinini yaşıyoruz çok üzülüyorum. Aylardır evlerinizde kısıtlı çalışma, home Office çalışma, raporlar alma, esnek mesai diye yatıp totonuz rahatta iken yaşanan çöküşün farkında bile değilsiniz. Hiçbir şeyden haberiniz yok ta ki sizin de kapınızı çalana dek.
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    WarSaw (Savaş T.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Curimo
    nasıl doktorsun sen söylediklerinden tek anlaşılan şey varsa o da insanların evden çalışma, esnek çalışma yaparak pandemide toplumdan izole kurallarına uymalarından rahatsızlık duyduğun.
    belliki mesleğinin yükü ağır gelmiş sana. asker neden bukadar çok düşman var kahrolası siviller siz bukadar rahatken biz ölüyozlan doktor da neden bukadar hasta var hastalanmadan durun ayıp oluyor demesi kadar saçma. hasta olmamak için kendisini izole edenlere home office çalışanlara esnek çalışıyorlar diyede bulaşıyorsun üstelikte bu insanlar sayesinde hastalanacak insan sayısıda belli oranda önüne geçiliyor iş yükünde belli oranda azalıyor derdin ne amacın ne senin
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    TTnetlover 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Testler durdurulmadığı sürece vaka sayıları da durdurulamayacak. 2 hafta kapatsınlar ülkeyi, sonra yine yapsınlar 200bin test, yine çıkar 20-30k vaka. Bu değişmez.
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    WarSaw (Savaş T.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) TTnetlover
    bu aynı arabanın kontağını hiç çevirmezsen hiç yakmaz ama mantığına benzedi
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    kingsix (Murat Arman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yalancinin mumi yatsiya kadar yanar demisler. Dunyada 2. siraya oturduk hayirlisiyla tebrikler.
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