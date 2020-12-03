Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti

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Hasta sayısındaki bariz artışın ardından bildiğiniz gibi birkaç hafta önce yeni kısıtlamalar açıklanmıştı. Bu kısıtlamaların yetersiz gelmesi sebebiyle de geçtiğimiz gün, daha kapsamlı olan yeni kısıtlamalar açıklandı. Son günlerde açıklanan tablolara baktığımızda da ilk kısıtlamanın pek de etkili olmadığını görebiliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?"

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Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti

Dün açıklanan tabloya baktığımızda 31.923 vaka sayısı ile şu ana kadar açıklanan en yüksek vaka sayısını görmüştük. Ayrıca dün açıklanan günlük vefat sayısının 193 gelmesi ile birlikte de ülkemizde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısının 14.000'i geçtiğini görmüştük. 3 Aralık 2020 için paylaşılan günlük koronavirüs tablosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

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Bugün açıklanan tabloya baktığımızda ise 32.518 vaka sayısı ile açıklanan vaka sayısının, şu ana kadar açıklanan en yüksek sayı olduğunu görüyoruz. Vefat sayısında ise düne göre bir düşüş var ancak hâlâ yüksek seviyelerde olduğunu söylemek gerek, dün açıklanan vefat sayısı 193'tü, bugün açıklanan ölüm sayısı ise 187.

Hasta sayısında da aynı şekilde düne göre ufak bir düşüş olduğunu görüyoruz ancak elbette kayda değer bir düşüş değil. Dün 6.690 kişi hasta olarak açıklanırken bugünün hasta sayısı 6.511. Hastalardaki zatürre oranında ise yavaş da olsa düşüş devam ediyor. Son olarak bugün iyileşen hasta sayısı ise 4.190.

Geçtiğimiz saatlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde aşılama planlarından da bahsetmişti. Sağlık Bakanı önce sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlere aşı yapılacağını; sonraki aşamada ise toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacağını açıklamıştı.

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