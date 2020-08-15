Vaka sayısında son 45 günün en yüksek rakamı

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 15 Ağustos Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.256, vefat sayısı 21, ağır hasta sayısı 668 ve iyileşen hasta sayısı da 992.İlginizi Çekebilir Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos)
Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım." dedi.
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Dünyada son durum
Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 21.026.758 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 755.786. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 294.237 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 9.985 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
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3 aydır hergün bilmem kaç bin kişiye test yapılsaydı şimdiye tüm ülkede herkese yapılmış olurdu ama bii bakıyoruz daha nüfusun %10'u na test yapılmış o da en fazla %10
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