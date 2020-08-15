Vaka sayısında son 45 günün en yüksek rakamı

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 15 Ağustos Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.256, vefat sayısı 21, ağır hasta sayısı 668 ve iyileşen hasta sayısı da 992.

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım." dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 21.026.758 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 755.786. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 294.237 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 9.985 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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