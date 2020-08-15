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    Vaka sayısında son 45 günün en yüksek rakamı

    15 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 15 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    2,1b
    1
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Vaka sayısında son 45 günün en yüksek rakamı
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 15 Ağustos Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.256, vefat sayısı 21, ağır hasta sayısı 668 ve iyileşen hasta sayısı da 992

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Apple Music, üniversite öğrencilerine özel 6 ay ücretsiz oldu"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 21.026.758 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 755.786. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 294.237 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 9.985 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    bjkyener 6 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Verileri 50 ile çarpın Bu verilere kimse inanmıyor Yarınki verileri veriyorum Vaka sayısı 126X küsür Ölü sayısı 22 - 26 arasıBanko Maç Gibi
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    m-99 6 gün reodentreomantik
    Siz günlük 2000 vaka da gelse normal diyeceksiniz...
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    STND (Sertan Demirhan) 6 gün (düzenlendi) OzguR1992
    Amerika nüfusunun %20sine test yaptı.Rusya nüfusunun %21ine test yaptı.İngiltere nüfusunun %27sine test yaptı.İspanya nüfusunun %16sına test yaptı.Birleşik Arap Emirlikleri nüfusunun %56sına test yaptıİtalya nüfusunun %12sine test yaptı.Ülkemizde test oranının nüfusa oranı yüzde %6.Sanırım o arkadaşın şeref yoksunu olmadığını ispatladım. seninkinide başkası ispatlasın.
    Amerika nüfusunun %20sine test yaptı.Rusya nüfusunun %21ine test yaptı.İngiltere nüfusunun %27sine test yaptı.İspanya nüfusunun %16sına test yaptı.Birleşik Arap...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 5 gün
    Millete tekrar korku salmayın yeter artık. Bulasmayana da bulaşmıyor. Çevremde kaç vaka oldu aynı evde yaşayan kimseye bulaştırmadı sadece kendisi hasta olarak kaldı. Keza iş yerleri için de benzer durum. Yok ikinci dalga, yok birinci dalganın ikinci tepesi. Hiç hastalık hissetmeyenler kendilerine bulaşmadı mi sanıyor? Kesinlikle bulaştı ve onlara bir şey yapmadan geçti gitti.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    TheDevilInI 5 gün yorumculuklar
    Merak ettim mesleğiniz ne ? Efenksiyon uzmanı mısınız ? O kadar kesin bilgi verdiğinize göre bence öyle ? Uzmanlığınız olmadığı alanda yanıltıcı bilgi vermeyin vebali büyük!
    Yanıtla +2
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    hepsinerede (mahmut yaldız) 5 gün
    son 45 günün en düşük rakamı diye konu açıldımı?maksatlı boş konular.
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    OzguR1992 6 gün
    Test yapılmadığını idda edip isbatlamayan şeref yoksunudur...Bakanlık yapılıyor diyorsa yapılıyordur.
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    STND (Sertan Demirhan) 6 gün OzguR1992
    Amerika nüfusunun %20sine test yaptı.Rusya nüfusunun %21ine test yaptı.İngiltere nüfusunun %27sine test yaptı.İspanya nüfusunun %16sına test yaptı.Birleşik Arap Emirlikleri nüfusunun %56sına test yaptıİtalya nüfusunun %12sine test yaptı.Ülkemizde test oranının nüfusa oranı yüzde %6.Sanırım o arkadaşın şeref yoksunu olmadığını ispatladım. seninkinide başkası ispatlasın.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    _Gmn_ (Berat ) 6 gün
    Emin olun ki gerçek vaka sayılarını açıklasalar sokaklarda bir kişi bile olmaz.
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    z.turk30 6 gün
    Ailemi ekleyin,ben şüpheli..
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    Alqu 6 gün
    Olan öğrencilere olmaz umarım. Tatil zamanları bitince turistler gidince insanları eve tıkmazlar umarım.
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    -SWARTHY (Can ) 5 gün Alqu
    Bence şuan olabildiğince yüksek gösterecekler vakayı, eylül sonuna doğru, yaz ayına girerken ki gibi yavaş yavaş düşürecekler.. Amaç okulları açıp ekonomiyi hareketlendirmek.Ya da bu riski almayıp ilk dönemi komple online yapacaklar
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    İl teber (Tolga ) 6 gün
    Kimse sallamıyor ki. Kışa doğru vakalar artışa geçecek gibi.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 6 gün
    Kimseye test felan yapmıyorlar yalanında bo.. çıkardılar iyice !! Sadece isteyen gidip yapıyor o da parası ile... ve virüs belirtileri gösterip hastaneye gidenlere o da çok az bir kişiye zorunlu yapılıyor..
    3 aydır hergün bilmem kaç bin kişiye test yapılsaydı şimdiye tüm ülkede herkese yapılmış olurdu ama bii bakıyoruz daha nüfusun %10'u na test yapılmış o da en fazla %10
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    edessa2017 (ALİ KARAKURT) 6 gün Normandia_06
    Önüne gelene yapılmıyor , eğer sizde pozitif çıktı ise ,o aile ait herkes taramadan geçiliyor , 14 günlük davranış tipinde mutlaka belirtileri varsa. ( hastalık belirtisini gösterdim mi zaten ayağınla ile hastane gidiyorsunuz) testen geçiyorsunuz.Bu çok tehlikeli bir pandemi hastalığı , inşallah ilaç bulunur , Yoksa kışın kimse evde geçiremez 3 günde hastane ve servis yada yoğun bakım, Normal hastahaneler ile bu iş yürümez ...
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    star scream (eaaa oooo) 6 gün
    Bulunduğum mahalle yüksek riskli alan gözüküyor, bir kaç yere daha gittim yine yüksek riskli bölge gösteriyor
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    bjkyener 6 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Verileri 50 ile çarpın Bu verilere kimse inanmıyor Yarınki verileri veriyorum Vaka sayısı 126X küsür Ölü sayısı 22 - 26 arasıBanko Maç Gibi
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    OzguR1992 6 gün bjkyener
    Doğru tahmin gelirse hesap bilgilerini at 50 tl eft yaparım
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