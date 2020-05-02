Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor

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Valve, sanal gerçeklik platformu için macOS desteğinden vazgeçtiğini söylüyor. Bir Valve çalışanı, şirketin SteamVR forumlarında bir güncelleme yayınladı. Gönderide; “SteamVR, ekibimizin Windows ve Linux'a odaklanabilmesi için macOS desteğini sonlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

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Az sayıda kullanıcı vardı

Valve, kullanıcıların eski sürümleri kullanarak macOS'ta VR içeriğine erişebileceğini ancak uygulamalar ve SDK için daha fazla destek veya güncelleme olmayacağını söylüyor. Bu, macOS kullanan SteamVR kullanıcıları için kullanışlı bir araçtır ancak geçici bir önlemdir: nihayetinde, SteamVR'nin eski sürümleri de muhtemelen bir şekilde çalışmayı durduracaktır.

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Valve tarafından Mart 2020'de yayınlanan bir anket, Steam kullanıcılarının sadece %4'ünün bir Mac kullandığını ve sadece %1'inin bir VR kulaklığına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şirket muhtemelen az sayıda kullanıcılı bir platforma çaba harcamak zorunda kalmak istemediğinden, Valve'ın macOS için SteamVR desteğini sonladırıyor.

Ayrıca Apple'ın kendi AR/VR gözlüğü üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

https://www.engadget.com/valve-cancels-steamvr-support-macos-162443682.html

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