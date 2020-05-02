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    Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor

    Başlattıktan üç yıl sonra, geliştirici ve Steam platform yöneticisi Valve, MacOS SteamVR desteğini durdurduğunu açıkladı. Valve artık Windows ve Linux'a odaklanacak.
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    Çevre Birimleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor
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    Valve, sanal gerçeklik platformu için macOS desteğinden vazgeçtiğini söylüyor. Bir Valve çalışanı, şirketin SteamVR forumlarında bir güncelleme yayınladı. Gönderide; “SteamVR, ekibimizin Windows ve Linux'a odaklanabilmesi için macOS desteğini sonlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

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    Az sayıda kullanıcı vardı

    Valve, kullanıcıların eski sürümleri kullanarak macOS'ta VR içeriğine erişebileceğini ancak uygulamalar ve SDK için daha fazla destek veya güncelleme olmayacağını söylüyor. Bu, macOS kullanan SteamVR kullanıcıları için kullanışlı bir araçtır ancak geçici bir önlemdir: nihayetinde, SteamVR'nin eski sürümleri de muhtemelen bir şekilde çalışmayı durduracaktır.

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    Valve tarafından Mart 2020'de yayınlanan bir anket, Steam kullanıcılarının sadece %4'ünün bir Mac kullandığını ve sadece %1'inin bir VR kulaklığına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şirket muhtemelen az sayıda kullanıcılı bir platforma çaba harcamak zorunda kalmak istemediğinden, Valve'ın macOS için SteamVR desteğini sonladırıyor.

    Ayrıca Apple'ın kendi AR/VR  gözlüğü üzerinde çalıştığı bildiriliyor.



    https://www.engadget.com/valve-cancels-steamvr-support-macos-162443682.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kampaku 1 hf. yeni yorumcu
    Bence kötü haber olmuş. SteamVR gelecek vaat ediyor.
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    Gatullah2k 1 hf. yeni yorumcu
    Yerinde bir karar olmuş
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf.
    Apple oyun konsolu hazırlıyor zaten, steame gerek kalmayacak.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Apple Oyun İşine Girer Yakında
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    yorumculuklar 2 hf.
    AR ve VR doğru düzgün ve rahat bir uygulama ortamı sunmadan teknoloji olarak hızlı ilerledi ve rafa kalktı aynı 3d de olduğu gibi. Ne zaman ki rahat kullanım imkanı olur gelişir. Apple zaten mevcut fan tasarımları ile vs. oyunu unutsun. Ama bir oyunce PS+Mac setup i kurabilir ki güzel bir setup.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. yorumculuklar
    Mac'ler oyun oynamak için gayet uygun makineler. Sorun oyun geliştiricilerinin Metal'e optimizasyon yapmaması, Fortnite örneği gibi.
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    aschil (Tuncay Şahin) 2 hf.
    Apple oyun işine ciddi anlamda yatırım yapsa keşke.
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    celik44 (hmt çlk) 2 hf.
    AR teknolojisinin geleceği yok. Bitmeye mahkum
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 2 hf.
    Apple AR teknolojisine en sağlam desteği yapan firmalardandır, yeni iPad Pro ile bunun önünü daha da açtı mevcut bulunan AR geliştirme uygulamalarını söylemiyorum bile.
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