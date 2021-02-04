Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı

Tam Boyutta Gör

Steam platformunun oturma odasında oyun oynatabilen bilgisayar kasaları projesi bir dönem çok konuşulmuş ancak başarılı olamamıştı. SteamOS bilgisayarları için bir kontrolcü geliştiren Valve’ın başı da epey ağrımıştı.

Tazminat kararı çıktı

Linux ve açık kaynak sistemlerin oyun dünyasının geleceği olacağına inanan Gabe Newell, 2013 yılında SteamOS platformunu duyurmuştu. Steam Machines olarak adlandırılan SteamOS tabanlı bilgisayarlar ile bir ekosistem amaçlanmıştı.

İlginizi Çekebilir

Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu

Ayrıca Bkz. "Nokia 3650 küllerinden doğuyor"

Nvidia gibi önemli isimlerin de desteğini alan SteamOS iki yıl sonra piyasaya çıkmış ve bu dönemde Steam kontrolcüsü geliştirilmişti. Newell fare ve klavye olmadan bilgisayarlarda oyun oynatmayı istiyordu.

Ne var ki işler istendiği gibi gitmedi ve SteamOS başarısız oldu. Geriye ise Valve’ın başına bir patent davası kaldı. 2014 yılında SCUF Gaming iştiraki Ironburg Inventions; Steam kontrolcüsünün bazı patentlerini çiğnediği gerekçesiyle Valve firmasını uyarmıştı. Valve uyarılara kulak asmayınca iş mahkemeye gitti.

Tam Boyutta Gör

Uzun süre devam eden duruşmaların ardından Washington Bölge Mahkemesi SCUF Gaming lehine 4 milyon dolarlık tazminata hükmetti. SCUF Gaming hali hazırda Corsair çatısı altında olduğu için haliyle muhatap da Corsair oldu.

Corsair kararın ilk aşama olduğunu belirtiyor. Dava süresince daha fazla zarar oluştuğu için ekstra bir hesaplama daha yapılarak davanın genişletilmesi için başvuruda bulunulacağı kaydedildi.

https://www.techpowerup.com/278098/valve-ordered-to-pay-4-million-usd-in-damages-to-corsair-over-steam-controller-patent-infringement

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.