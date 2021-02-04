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    Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı

    Steam kontrolcüsünün patent ihlali yaptığı gerekçesiyle dava açan SCUF Gaming iştiraki Ironburg Inventions; Valve’den 4 milyon dolar tazminat kazandı. Corsair davayı takip edecek.
    04 Şubat 2021, 23:30 (1 hf.)
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı
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    Steam platformunun oturma odasında oyun oynatabilen bilgisayar kasaları projesi bir dönem çok konuşulmuş ancak başarılı olamamıştı. SteamOS bilgisayarları için bir kontrolcü geliştiren Valve’ın başı da epey ağrımıştı.

    Tazminat kararı çıktı

    Linux ve açık kaynak sistemlerin oyun dünyasının geleceği olacağına inanan Gabe Newell, 2013 yılında SteamOS platformunu duyurmuştu. Steam Machines olarak adlandırılan SteamOS tabanlı bilgisayarlar ile bir ekosistem amaçlanmıştı.

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    Nvidia gibi önemli isimlerin de desteğini alan SteamOS iki yıl sonra piyasaya çıkmış ve bu dönemde Steam kontrolcüsü geliştirilmişti. Newell fare ve klavye olmadan bilgisayarlarda oyun oynatmayı istiyordu.

    Ne var ki işler istendiği gibi gitmedi ve SteamOS başarısız oldu. Geriye ise Valve’ın başına bir patent davası kaldı. 2014 yılında SCUF Gaming iştiraki Ironburg Inventions; Steam kontrolcüsünün bazı patentlerini çiğnediği gerekçesiyle Valve firmasını uyarmıştı. Valve uyarılara kulak asmayınca iş mahkemeye gitti.

    Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı
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    Uzun süre devam eden duruşmaların ardından Washington Bölge Mahkemesi SCUF Gaming lehine 4 milyon dolarlık tazminata hükmetti. SCUF Gaming hali hazırda Corsair çatısı altında olduğu için haliyle muhatap da Corsair oldu.

    Corsair kararın ilk aşama olduğunu belirtiyor. Dava süresince daha fazla zarar oluştuğu için ekstra bir hesaplama daha yapılarak davanın genişletilmesi için başvuruda bulunulacağı kaydedildi.



    https://www.techpowerup.com/278098/valve-ordered-to-pay-4-million-usd-in-damages-to-corsair-over-steam-controller-patent-infringement Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    K kankixx123 (Samet Biçer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki hısımların kan davasını anlatan bir içerik gibi içi boş olmuş. Ne diye patent davası açıldı, hükmedilen madde neydi, hiç bir şey anlatılmamış. Bak içerik şöyle de olabilirdi: Valveoğulları corsairoğullarının bahçesine girip erik çalmış iş kan davasına dönüşmüş. Mahkeme 4 milyon kayme tazminata hükmetmiş...
    Sanki hısımların kan davasını anlatan bir içerik gibi içi boş olmuş. Ne diye patent davası açıldı, hükmedilen madde neydi, hiç bir şey anlatılmamış. Bak içerik ...
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    boşuna son dk haberi diye joyistikleri 5$ dan satmamışlar
    asıl mevzu satışa göre kazanımdan % payı vermek olacağı için
    bu böyle olmuş !
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    K kankixx123 (Samet Biçer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki hısımların kan davasını anlatan bir içerik gibi içi boş olmuş. Ne diye patent davası açıldı, hükmedilen madde neydi, hiç bir şey anlatılmamış. Bak içerik şöyle de olabilirdi: Valveoğulları corsairoğullarının bahçesine girip erik çalmış iş kan davasına dönüşmüş. Mahkeme 4 milyon kayme tazminata hükmetmiş...
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    stevan 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kankixx123
    Steam kontrolcüsünün arka yüzündeki kontrol alanına dair bir patent ihlaliymiş.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    iamburak (Burak ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbişey anlamadım
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