Koronavirüs teşhisi için köpek eğitilecek

Köpekler yüzyıllar boyunca insanların en büyük yardımcısı oldu ve köpeklerin koku alma yetenekleri birçok alanda kullanıldı. Şimdi ise Birleşik Krallık araştırmacıları köpekleri coronavirüs tespiti için eğitmeyi hedefliyor.

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Daha önceden köpeklerin sıtma hastalığına yakalanmış çocuklar tarafından giyilen çorapların kokusu ile eğitildiği biliniyor. Aynı araştırmayı yapan grup bu sefer coronavirüs teşhisi için köpek eğitmek amacıyla kolları sıvadı. Araştırmanın başındaki isim Profesör James Logan; Covid-19 gibi respiratuar hastalıklarda vücut kokusunun büyük ölçüde değiştiğini, bu sayede köpeklerin kokuyu algılayıp algıladıkları kokulara tepki verebileceklerini düşünüyor.

Triyaj sayısı saatte 250'ye kadar çıkabilir

Araştırmacılara göre tanı yöntemleri köpekler tarafından desteklenebilir ve köpekler sayesinde triyaj sayısı 250 kişiye kadar çıkabilir. Aynı ekip daha önceden köpekleri bakteriyel enfeksiyonlar, kanser ve Parkinson gibi hastalıkların tanısı için başarıyla eğittikleri için Covid-19 konusunda da başarı göstereceklerini düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs hakkında 12 mit"

Köpekler doğru bir şekilde eğitilirse asemptomatik kişiler de taranabilecek ve invaziv tanı yöntemleri bir nebze de olsa azalabilecek gibi görünüyor.

https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2020/dogs-could-join-fight-against-covid-19

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