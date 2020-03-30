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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs teşhisi için köpek eğitilecek

    Covid-19 gibi respiratuar hastalıklarda vücut kokusunun büyük ölçüde değiştiği, bu sayede köpeklerin kokuyu algılayıp algıladıkları kokulara tepki verebileceklerini düşünülüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Koronavirüs teşhisi için köpek eğitilecek

    Köpekler yüzyıllar boyunca insanların en büyük yardımcısı oldu ve köpeklerin koku alma yetenekleri birçok alanda kullanıldı. Şimdi ise Birleşik Krallık araştırmacıları köpekleri coronavirüs tespiti için eğitmeyi hedefliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs hakkında 12 mit

    Daha önceden köpeklerin sıtma hastalığına yakalanmış çocuklar tarafından giyilen çorapların kokusu ile eğitildiği biliniyor. Aynı araştırmayı yapan grup bu sefer coronavirüs teşhisi için köpek eğitmek amacıyla kolları sıvadı. Araştırmanın başındaki isim Profesör James Logan; Covid-19 gibi respiratuar hastalıklarda vücut kokusunun büyük ölçüde değiştiğini, bu sayede köpeklerin kokuyu algılayıp algıladıkları kokulara tepki verebileceklerini düşünüyor.

    Triyaj sayısı saatte 250'ye kadar çıkabilir

    Koronavirüs teşhisi için köpek eğitilecek
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    Araştırmacılara göre tanı yöntemleri köpekler tarafından desteklenebilir ve köpekler sayesinde triyaj sayısı 250 kişiye kadar çıkabilir. Aynı ekip daha önceden köpekleri bakteriyel enfeksiyonlar, kanser ve Parkinson gibi hastalıkların tanısı için başarıyla eğittikleri için Covid-19 konusunda da başarı göstereceklerini düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs hakkında 12 mit"

    Köpekler doğru bir şekilde eğitilirse asemptomatik kişiler de taranabilecek ve invaziv tanı yöntemleri bir nebze de olsa azalabilecek gibi görünüyor.



    https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2020/dogs-could-join-fight-against-covid-19 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuasudba 21 dk.
    Ne gerek var, bizim islam dinimiz, selamız yeter.

    Selanın oluşturduğu titreşimler virüsü öldürmüyor diyebilir misiniz ?

    Allah mümkün kılarsa her şey olur.

    İslam'ı eleştiremeyiz.
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    Adolf Hitler 88 23 dk. yeni yorumcu
    Bu köpek fetişizmi Türkiye'de ciddi bir sorun olmaya başladı gerçekten.. Bunu medya aracılığyla pompalayan baştaki hükümettir.. İktidar fail olduğu için, insanları afyonlaması gerekiyor.. Alt sınıfa din afyonu, orta sınıfa da hayvan afyonu veriyorlar.. Üst sınıf zaten halinden memnun çünkü dümeni AKP ye göre kurmuş.. Herkesin kafası güzelken iktidar da malı götürmeye devam ediyor...
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