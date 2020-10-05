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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VAVA taşınabilir SSD Samsung’a rakip oluyor

    VAVA Portable SSD modeli oldukça ince bir tasarımı olmasına rağmen parmak izi okuyucusu ile güvenliği sağlayabiliyor ve rakibi Samsung’a göre biraz daha uygun fiyatlı.
    2 hf.
    2,7b
    1
    6
    HDD / SSD
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    VAVA taşınabilir SSD Samsung’a rakip oluyor
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    Son dönemde taşınabilir SSD istasyonlarının da güvenliği ön plana çıkmaya başladı. Mevcut şifreleme teknikleri ile güvenlik sağlanırken artık biyometrik çözümler de işin içerisine giriyor.

    VAVA Portable SSD özellikleri ve fiyatı

    Samsung’un taşınabilir SSD segmentindeki son oyuncusu Portable SSD T7 Touch modelinde bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. VAVA girişimi de benzer bir modelle Samsung’a rakip olmayı amaçlıyor.

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    VAVA Portable SSD projesi oldukça ince bir kasa içerisine sığdırılmış SSD sürücülerden oluşuyor. Sürücüler AES 256-bit ile şifrelenirken üst kısımda bir parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Okuyucu 10 kullanıcıya kadar parmak izi depolayabiliyor. Ayrıca sürekli kulanıcıyı tanıyarak daha hızlı giriş yapmasını sağlıyor.

    VAVA taşınabilir SSD Samsung’a rakip oluyor
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    Biraz daha maliyete odaklanan VAVA Portable SSD modeli 480MB/s yazma hızlarına, 540MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Dış gövde şoklara karşı dayanıklı ike USB 3.1 Tip-C üzerinden pek çok cihaza bağlanabiliyor.

    VAVA Portable SSD modeli 500GB için 89$, 1TB için 139$, 2TB için 259$ bağış miktarı belirlemiş. Samsung Portable SSD T7 Touch modelinin 500GB için 130$ başlangıç fiyatına göre hız farkı göz ardı edilebilir. İhtiyacı olan miktarın 20 kat üzerine çıkan VAVA ay içerisinde sevkiyata başlayacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Türkiye'ye gönderim yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hksdejavu (Kaan ) 2 hf.
    T7 Kullanıyorum ve 1GB/s veri aktarım hızı çok güzel. MacBook'a harici disk olarak sürekli bağlı. Üzerinde sanal makine ve docker container'ları koşuyor. Direk üzerinden geliştirme yapmama rağmen dahili SSD'den pek bir farkını görmedim daha. T5'in parmak izi okuyuculusu gibi olmuş SSD'de Samsung güven veriyor bana nedense. Yine de rekabet iyidir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 hf. hksdejavu
    Hocam "dd" ile sıralı okuma yazma testi yapıp paylaşabilir misin?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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