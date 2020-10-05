VAVA taşınabilir SSD Samsung’a rakip oluyor

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Son dönemde taşınabilir SSD istasyonlarının da güvenliği ön plana çıkmaya başladı. Mevcut şifreleme teknikleri ile güvenlik sağlanırken artık biyometrik çözümler de işin içerisine giriyor.

VAVA Portable SSD özellikleri ve fiyatı

Samsung’un taşınabilir SSD segmentindeki son oyuncusu Portable SSD T7 Touch modelinde bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. VAVA girişimi de benzer bir modelle Samsung’a rakip olmayı amaçlıyor.

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VAVA Portable SSD projesi oldukça ince bir kasa içerisine sığdırılmış SSD sürücülerden oluşuyor. Sürücüler AES 256-bit ile şifrelenirken üst kısımda bir parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Okuyucu 10 kullanıcıya kadar parmak izi depolayabiliyor. Ayrıca sürekli kulanıcıyı tanıyarak daha hızlı giriş yapmasını sağlıyor.

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Biraz daha maliyete odaklanan VAVA Portable SSD modeli 480MB/s yazma hızlarına, 540MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Dış gövde şoklara karşı dayanıklı ike USB 3.1 Tip-C üzerinden pek çok cihaza bağlanabiliyor.

VAVA Portable SSD modeli 500GB için 89$, 1TB için 139$, 2TB için 259$ bağış miktarı belirlemiş. Samsung Portable SSD T7 Touch modelinin 500GB için 130$ başlangıç fiyatına göre hız farkı göz ardı edilebilir. İhtiyacı olan miktarın 20 kat üzerine çıkan VAVA ay içerisinde sevkiyata başlayacak.

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