Ve PCIe 3.0 standardı tamamlandı, ilk ürünler 2011'de

PCI Express standardından sorumlu olan PCI-SIG organizasyonu, PCIe 3.0 spesifikasyonunun tamamlandığını ve üyelere sunulduğunu açıkladı. Geliştirme çalışmaları uzun süredir devam eden düşük maliyetli yeni PCIe 3.0 mimarisi, sahip olduğu tüm yeniliklerin yanında PCIe 1.x ve 2.x standartları için geriye dönük uyumluluk desteği sunuyor.

PCI-SIG organizsayonundan yapılan açıklamaya göre, yeni 128b/130b şifreleme planına, saniyede 8 Gigatransfer (GT/s) data transfer hızına ve PCIe 2.0 ile spesifikasyonu ile kıyaslandığında iki kat arttırılan iç bağlantı bant genişliğine sahip olan yeni standart, yeni 128b/130b şifreleme planı ile %100'e yakın verimlilik vaad ediyor.

PCIe x16 konfigürasyonunda 32GB/saniye bant genişliği sunan yeni standart, dinamik güç yönetimi, gecikme süresi tolerans raporlama, I/O sayfa hataları, mimari ölçeklenebilirlik ve daha çok sayıda yeniliği beraberinde getiriyor. PCIe 3.0 uyumlu ilk cihazların 2011'de çıkması beklenirken, AMD ve Nvidia'nın ne zaman adapte olacağı henüz bilinmiyor.