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Ve PCIe 3.0 standardı tamamlandı, ilk ürünler 2011'de

8 yıl
14,8b
1
54
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PCI Express standardından sorumlu olan PCI-SIG organizasyonu, PCIe 3.0 spesifikasyonunun tamamlandığını ve üyelere sunulduğunu açıkladı. Geliştirme çalışmaları uzun süredir devam eden düşük maliyetli yeni PCIe 3.0 mimarisi, sahip olduğu tüm yeniliklerin yanında PCIe 1.x ve 2.x standartları için geriye dönük uyumluluk desteği sunuyor.

PCI-SIG organizsayonundan yapılan açıklamaya göre, yeni 128b/130b şifreleme planına, saniyede 8 Gigatransfer (GT/s) data transfer hızına ve PCIe 2.0 ile spesifikasyonu ile kıyaslandığında iki kat arttırılan iç bağlantı bant genişliğine sahip olan yeni standart, yeni 128b/130b şifreleme planı ile %100'e yakın verimlilik vaad ediyor.

PCIe x16 konfigürasyonunda 32GB/saniye bant genişliği sunan yeni standart, dinamik güç yönetimi, gecikme süresi tolerans raporlama, I/O sayfa hataları, mimari ölçeklenebilirlik ve daha çok sayıda yeniliği beraberinde getiriyor. PCIe 3.0 uyumlu ilk cihazların 2011'de çıkması beklenirken, AMD ve Nvidia'nın ne zaman adapte olacağı henüz bilinmiyor.


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AtiMX4 8 yıl
yav gereksiz artık aldım laptop kurtuldum masaüstünden.Paralarımda cebimde kaldı oh ne güzel oldu.
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Codname47 8 yıl
Şu foruma 18 altı ergenler üye olmasa keşke. Saçma sapan şeyler yazıyolar bide onları okuyarak zaman kaybediyoruz
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ProgreSsive aTTacK 8 yıl
Herşeyin 3'ü çıkıyor bununda çıksın.
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vidoko 8 yıl
daha yüksek hızlar için 3.0 gerekliydi bence ona görede ekran kartı üretilir..ancak eski kullanıcılar iiçin iyi bir gelişme değil tabiki..
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progrock 8 yıl
boş işler bunlar
hikaye
daha fazla nasıl para kazanırız düşüncesi
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peters 8 yıl
bence bunu intelin yapması lazımdı çünkü intel soket yapısını değiştirdiği için bununla beraber pcı ex soketinide değiştirip 16x den 32x e çıkarıp uzun vadede büyük bir iş çıkartabilirdi tabi ekran kartlarında 32x olması durumunda
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Ferrari 8 yıl
AGP,PC-E,PCI-E3.0 Bakalım Daha neler olcak
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Tolgá 8 yıl
herşey 3 ledi pcı express olmasa olmazdı zaten
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_SeRHaT_ 8 yıl
Hızı arttıracaklarına 300W sınırını arttırsalardı ya... Ekran kartlarına x8'in hızı bile yeterken PCIe 3.0'a ne kadar gerek var, tartışılır. Oysa 300W sınırını arttırsalardı gerçekten anlam verebilirdik.
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fatihcanery 8 yıl
güzel gelişme ,otobanın genişlemesi iyidir ;)
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car_26 8 yıl

fatihcanery

güzel gelişme ,otobanın genişlemesi iyidir ;)

otobanı dolduracak kart görürsek tadından yenmez
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showstopper41 8 yıl
fatihcanery

güzel gelişme ,otobanın genişlemesi iyidir ;)

Otobanın genişlemesi iyi de, ekran kartı piyasasının Bugatti Veyron'u yok ortalıkta.

PCIe2.0 x8 hızı GTX480 de sadece %2 civarı kayıp verdiyiyor. x4 bile %8 yavaş. Hadi onu kabul etmedik diyelim.
techpowerup.com/...
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deniz_sea 8 yıl
yol verin bunlara gitsinler
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ozkan_tpc 8 yıl
Şu an olsa da olur olmasa da. İlerde ihtiyaç duyulacağı kesin. Tabi başka bi veriyolu başımıza icat etmezlerse.
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Father Torque 8 yıl
Q15: Does PCIe 3.0 enable greater power delivery to cards?
A15: The PCIe Card Electromechanical (CEM) 3.0 specification consolidates all previous form factor power delivery specifications, including the 150W and the 300W specifications.


PCI-SIG'in bu açıklamasına göre önceki 150w ve 300w standartları dahil tüm enerji standartları tek bir çatı altında toplanacak ve korunacak. 300W sınırı arttırılmayacak gibi görünüyor.
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dellino 8 yıl

ozkan_tpc

Şu an olsa da olur olmasa da. İlerde ihtiyaç duyulacağı kesin. Tabi başka bi veriyolu başımıza icat etmezlerse.

6-7 yılda bir PCI standardı değişiyor sanırım böyle de devam edecektir.

Sanırım: anakartlardaki asıl gelişme I/O ünitelerinin CPU üzerine alınmasılya olacak.
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subzero86 8 yıl
pciex 3.0 ile pciex 2.0 arasında kaç gt/s fark var
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Dovahkiin 8 yıl
PCI-E 8x ve 16x arasında bile uçurum yokken 3.0'ın getirisi olmaz sanırım, en azından şimdiki kartlara...
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