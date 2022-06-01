Nvidia en güçlü süperbilgisayara hayat verecek

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Bu hafta ABD’nin süperbilgisayar yarışında 1.1 Exaflops pik seviyeye ulaşarak liderliği ele geçirmesi haberinin üzerinden çok geçmeden yeni bir rekor geldi. Aslında Çin’in yeni rekoru kırması bekleniyordu ancak rekabet oldukça kızışıyor.

Venado süperbilgisayarı geliyor

Los Alamos ulusal laboratuvarı tarafından geliştirilen Venado adındaki süperbilgisayar Nvidia Gace işlemcilerini ve Nvidia Hopper grafik mimarilerini temel alıyor. Toplamda ise 10 Exflops pik değerlere ulaşabiliyor.

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ARM v9 yani şu anki amiral gemisi ARM yonga setlerindeki Cortex X2 ve A-710 gibi çekirdeklerin mimarisini temel alan Grace, iki adet işlemci barındırıyor. Toplamda ise 144 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeği elde ediliyor.

TSMC tarafından 4nm sürecinde üretilen Hopper tabanlı H100 birimi ise ilk HBM 3 bellek ve PCIe 5.0 kullanan grafik birimi ünvanına sahip.5Tb/s olarak harici bağlantı hızları sunan birim 3TB/s bant genişliğine ulaşıyor.

Venado aslında diğer rakipleri gibi HPE Cray EX platformunu kullanıyor. HPE firması AMD EPYC işlemciler ve Instinct hızlandıcırılar ile farklı kabin seçenekleri sunarak müşterilere süperbilgisayar inşa etme imkânı veriyor. Yeni dönemde Nvidia Grace ve Hopper yongalarını da seçeneklere dahil edecek. Venado süperbilgisayarı halen geliştirme aşamasında ve önümüzdeki yıllarda tamamlanacak. Yine İsviçre Süperbilgisayar Merkezi de Nvidia yongaları ile yeni bir sistem hazırlamaya başladı.

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Venoda süperbilgisayarı rekorları alt üst ediyor