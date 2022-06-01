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    Nvidia en güçlü süperbilgisayara hayat verecek

    Nvidia Gace ARM işlemcileri ve Nvidia Hopper grafik mimarileri dünyanın en güçlü süperbilgisayarına hayat veriyor. Venado süperbilgisayarı halen yapım aşamasında. 
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    Nvidia
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    Bu hafta ABD’nin süperbilgisayar yarışında 1.1 Exaflops pik seviyeye ulaşarak liderliği ele geçirmesi haberinin üzerinden çok geçmeden yeni bir rekor geldi. Aslında Çin’in yeni rekoru kırması bekleniyordu ancak rekabet oldukça kızışıyor.

    Venado süperbilgisayarı geliyor

    Los Alamos ulusal laboratuvarı tarafından geliştirilen Venado adındaki süperbilgisayar Nvidia Gace işlemcilerini ve Nvidia Hopper grafik mimarilerini temel alıyor. Toplamda ise 10 Exflops pik değerlere ulaşabiliyor.

    ARM v9 yani şu anki amiral gemisi ARM yonga setlerindeki Cortex X2 ve A-710 gibi çekirdeklerin mimarisini temel alan Grace, iki adet işlemci barındırıyor. Toplamda ise 144 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeği elde ediliyor.

    TSMC tarafından 4nm sürecinde üretilen Hopper tabanlı H100 birimi ise ilk HBM 3 bellek ve PCIe 5.0 kullanan grafik birimi ünvanına sahip.5Tb/s olarak harici bağlantı hızları sunan birim 3TB/s bant genişliğine ulaşıyor.

    Venado aslında diğer rakipleri gibi HPE Cray EX platformunu kullanıyor. HPE firması AMD EPYC işlemciler ve Instinct hızlandıcırılar ile farklı kabin seçenekleri sunarak müşterilere süperbilgisayar inşa etme imkânı veriyor. Yeni dönemde Nvidia Grace ve Hopper yongalarını da seçeneklere dahil edecek. Venado süperbilgisayarı halen geliştirme aşamasında ve önümüzdeki yıllarda tamamlanacak. Yine İsviçre Süperbilgisayar Merkezi de Nvidia yongaları ile yeni bir sistem hazırlamaya başladı.

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    daysleeperxp 12 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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