Nvidia GeForce RTX 4000 serisi için Ağustos ayı işaret ediliyor

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Nvidia’nın performans tarafında yüzde 50 üzerinde artış beklenen ancak enerji tüketimi tarafında da bir o kadar artış haberleri gelen GeForce RTX 4000 serisi için henüz bir çıkış tarihi verilmedi. Kaynaklar yaz sonunu işaret ediyor.

GeForce RTX 4090 ne zaman çıkıyor?

Nvidia her zaman olduğu gibi ilk etapta amiral gemilerini piyasaya sürüyor. GeForce GTX 4000 serisi için Temmuz ortalarında bir tanıtım beklenirken piyasaya çıkacak ilk model de GeForce RTX 4090 olacak.

Nvidia rekor kırmaya devam ediyor 5 gün önce eklendi

GeForce RTX 4090 ekran kartı AD102 çekirdeğini temel alırken 16128adet işlemci bulunuyor. 24GB GDDR6X bellek 21Gbps hızında 1TB/S bant genişliğine çıkabiliyor. 450W TDP değerine sahip olacak kart 16 pinli güç bağlantısı kullanacak. Kartın Ağustos ayında piyasada olacağı ifade ediliyor.

GeForce RTX 4080 ekran kartı 10752 CUDA çekirdeği, 16GB GDDr6X bellek, 672GB/s bant genişliği ve 350W TDP değeri sunuyor. Çıkış tarihi olarak Eylül ayı işaret ediliyor. GeForce RTX 4070 ekran kartı ise 7680 CUDA çekirdeği, 12GB bellek, 432GB/s bant genişliği, 300W TDP değeri sunuyor. Bu kartın çıkışı da Ekim aylarını bulacak.

Kaynaklar yeni ekran kartlarının uzun süre çıkış fiyatını koruyacağını tahmin ediyor. Bu yıl madenci etkisinin azalması ve stokların iyileşmesi ile pek çok ekran kartı çıkış fiyatının da altına inmiş durumda. Bu bakımdan RTX 4000 serisinin de çıkış fiyatından bulunabileceği ifade ediliyor.

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GeForce RTX 4090 ne zaman geliyor?