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    Dünyanın en yüksek gözlemevi açıldı: Ne yapacak?

    Dünya üzerindeki en yüksek gözlemevi Şili'nin And Dağları'nın tepesinde kullanıma açıldı. Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi ya da TAO, evrenin gizem perdesini aralayacak.

    Dünyanın en yüksek gözlemevi açıldı: Ne yapacak? Tam Boyutta Gör

    Dünya, insan yaşamı için bildiğimiz en elverişli ortam olsa da aslında her köşesinde insanların yaşaması mümkün değil. Bunlardan birisi de Şili'nin And Dağları'nın tepesi. Ancak bilim insanları son derece zorlu bir çaba sonucunda bu bölgeye dünyanın en yüksek gözlemevini açarak sınırları zorlamaya devam ediyor. Kısa süre önce açılan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi ya da TAO sayesinde bilim dünyası evrenin gizemlerine daha keskin bir bakış atma fırsatı yakalayacak.

    TAO, ilkleri başaracak

    Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi ya da TAO, 5.640 metre yükseklikteki yüksek bir dağın tepesinde konuşlandırılmış durumda. Bu tesisin rakımı, 5.050 metre yükseklikteki Atacama Large Millimeter Array’ı geride bırakıyor. And Dağları’nın bu ücra noktası yüksek rakımı, seyrek atmosferi ve sürekli kurak iklimi nedeniyle insanlar için ölümcül bir yer olsa da TAO gibi kızılötesi teleskoplar için en ideal konumlardan birisi. Çünkü bu seviyede son derece düşük bir nem seviyesi bulunuyor ve bu da kızılötesi gözlemi kolaylaştırıyor.

    Dünyanın en yüksek gözlemevi açıldı: Ne yapacak? Tam Boyutta Gör
    TAO, sadece en yüksekte bulunan gözlemevi değil, aynı zamanda 6,5 metrelik optik-kızılötesi teleskobu ile şu anda dünyanın en byük teleskoplarından birisi olma özelliğini de taşıyor. TAO'nun 6,5 metrelik teleskobu, görünür ışıktan daha uzun ancak mikrodalgalardan daha kısa dalga boyuna sahip elektromanyetik radyasyon olan kızılötesinde evreni gözlemlemek için tasarlanmış iki bilim aracından oluşuyor.

     

    Dünyanın en yüksek gözlemevi açıldı: Ne yapacak? Tam Boyutta Gör
    SWIMS adı verilen araçlardan biri, evrenin çok erken aşamalarında oluşan galaksilere odaklanacak. Onlarca yıllık araştırmalara rağmen bu galaksilerin nasıl oluştuğu gizemini koruyor. MIMIZUKU olarak adlandırılan ikincil araç ise yıldızların ve galaksilerin oluştuğu bilinen ilkel toz disklerini inceleyecek. Bu görev tanımlarından anlaşılacağı üzere TAO, evrenin ilk dönemlerine odaklanacak.

    TAO, başka hiçbir teleskopun bunu yapamadığını yapıyor; orta kızılötesi de dahil olmak üzere neredeyse tüm yakın kızılötesi dalga boyu aralığını gözlemleyebiliyor. Bu tür karasal gözlemevlerinin, daha geniş açıklıkları sayesinde, uzay tabanlı benzerlerine göre uzayın daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekebiliyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/2/24146743/university-of-tokyo-atacama-observatory-telescope-highest-altitude-infrared https://www.space.com/worlds-highest-observatory-tao-university-of-tokyo-atacama-opens https://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/TAO/en/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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