Dünyanın en yüksek gözlemevi açıldı: Ne yapacak?

Dünya, insan yaşamı için bildiğimiz en elverişli ortam olsa da aslında her köşesinde insanların yaşaması mümkün değil. Bunlardan birisi de Şili'nin And Dağları'nın tepesi. Ancak bilim insanları son derece zorlu bir çaba sonucunda bu bölgeye dünyanın en yüksek gözlemevini açarak sınırları zorlamaya devam ediyor. Kısa süre önce açılan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi ya da TAO sayesinde bilim dünyası evrenin gizemlerine daha keskin bir bakış atma fırsatı yakalayacak.
TAO, ilkleri başaracak
Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi ya da TAO, 5.640 metre yükseklikteki yüksek bir dağın tepesinde konuşlandırılmış durumda. Bu tesisin rakımı, 5.050 metre yükseklikteki Atacama Large Millimeter Array’ı geride bırakıyor. And Dağları’nın bu ücra noktası yüksek rakımı, seyrek atmosferi ve sürekli kurak iklimi nedeniyle insanlar için ölümcül bir yer olsa da TAO gibi kızılötesi teleskoplar için en ideal konumlardan birisi. Çünkü bu seviyede son derece düşük bir nem seviyesi bulunuyor ve bu da kızılötesi gözlemi kolaylaştırıyor.
TAO, başka hiçbir teleskopun bunu yapamadığını yapıyor; orta kızılötesi de dahil olmak üzere neredeyse tüm yakın kızılötesi dalga boyu aralığını gözlemleyebiliyor. Bu tür karasal gözlemevlerinin, daha geniş açıklıkları sayesinde, uzay tabanlı benzerlerine göre uzayın daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekebiliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/2/24146743/university-of-tokyo-atacama-observatory-telescope-highest-altitude-infrared https://www.space.com/worlds-highest-observatory-tao-university-of-tokyo-atacama-opens https://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/TAO/en/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.