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    Verileri 1000 yıl saklayabilecek UltraRAM teknolojisi geliyor

    Quinas Technology'nin 10 milyon yeniden yazma ve 1000 yıl veri saklama imkanı sunan UltraRAM teknolojisi İngiltere’den 1,1 milyon sterlinlik destek alarak gerçekleşmeye bir adım daha yaklaşıyor.
    Verileri 1000 yıl saklayabilecek UltraRAM teknolojisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Lancaster ve Warwick üniversitelerinden uzmanlar tarafından geliştirilen bir bellek teknolojisi olan UltraRAM’in daha etkili bir şekilde geliştirilebilmesi için geçtiğimiz yıl Quinas Technology adında yeni bir girişim kurulmuştu. Şimdi ise UltraRAM’in geliştirilmesinde birlikte görev alan Quinas ve İngiliz yarı iletken şirketi IQE, İngiltere tarafından 1,1 milyon sterlinlik finansman desteğiyle ödüllendirildi. Bu destek, teknolojinin hayata geçirilmesi için önemli.

    UltraRAM geliyor

    DRAM ve NAND bellek standartlarının avantajlarından yararlanan UltraRAM, geleneksel çözümlere kıyasla 1.000 yıl gibi çok daha uzun bir veri saklama kapasitesi vadediyor. Bunu herhangi bir güç almadan yapabilen yeni bellek bunun yanında 10 milyon yeniden yazma döngüsü sunuyor. UltraRAM aynı zamanda DRAM’e benzer hızlarda yazılıp okunabiliyor.

    Verileri 1000 yıl saklayabilecek UltraRAM teknolojisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan 1,1 milyon sterlinlik finansman desteği ise İngiliz hükümetinin teknoloji destek ajansı Innovate UK tarafından geliyor. Bu finansman desteğinin esas amacı ise teknolojiyi bir laboratuvar araştırmasından çıkarıp seri üretim aşamasına taşımak. Finansmanın büyük bir kısmı IQE’de katmanlı bileşik yarı iletkenlerin üretimini büyütmek için harcanacak. Burada UltraRAM plakaları (wafer) 3 inç'ten 6 inç'e ölçeklendirilmeye çalışılacak.

    UltraRAM bellek teknolojisi elektronların kendi içlerinde hapsolmasına izin veren malzemelerden yapılmış üç farklı katman kullanıyor. Elektron akışını kontrol etmek için katmanların etrafında elektrotlar kullanılarak bellek hücresindeki aşınma ve yıpranmayı en aza indiriliyor ve bu da çok daha fazla yazma döngüsüne yol açıyor. Ancak UltraRAM dediğimiz gibi şimdilik sadece bir prototipten fazlası değil. Büyük umutlar vadetse de tasarımın karmaşıklığı nedeniyle henüz seri üretime geçebilmiş değil. Ancak yeni finansman ve destek ile bu konuda ilerlemenin sağlanması isteniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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