Verileri 1000 yıl saklayabilecek UltraRAM teknolojisi geliyor

UltraRAM geliyor
DRAM ve NAND bellek standartlarının avantajlarından yararlanan UltraRAM, geleneksel çözümlere kıyasla 1.000 yıl gibi çok daha uzun bir veri saklama kapasitesi vadediyor. Bunu herhangi bir güç almadan yapabilen yeni bellek bunun yanında 10 milyon yeniden yazma döngüsü sunuyor. UltraRAM aynı zamanda DRAM’e benzer hızlarda yazılıp okunabiliyor.
UltraRAM bellek teknolojisi elektronların kendi içlerinde hapsolmasına izin veren malzemelerden yapılmış üç farklı katman kullanıyor. Elektron akışını kontrol etmek için katmanların etrafında elektrotlar kullanılarak bellek hücresindeki aşınma ve yıpranmayı en aza indiriliyor ve bu da çok daha fazla yazma döngüsüne yol açıyor. Ancak UltraRAM dediğimiz gibi şimdilik sadece bir prototipten fazlası değil. Büyük umutlar vadetse de tasarımın karmaşıklığı nedeniyle henüz seri üretime geçebilmiş değil. Ancak yeni finansman ve destek ile bu konuda ilerlemenin sağlanması isteniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.