Togg’a D-Smart Go uygulaması geldi: Yolculukta video seyredilebiliyor!

D-Smart Go uygulaması sayesinde Togg T10X kullanıcıları D-Smart Go’daki TV kanalları, dizileri ve filmleri park halindeyken tam ekran, hareket halinde ise sadece en sağdaki yolcu ekranından izlenebiliyor.
12 ay ücretsiz
Tru.Store’dan D-Smart Go uygulamasını indirip aktif hale getiren kullanıcılar 12 ay boyunca bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek. TV yayınları 72 saate kadar geri alınabilecek.
Togg'a geçen hafta Akbank uygulaması eklenmişti. Bu uygulama ile T10X'ten para transferi, kart bilgilerini görüntüleme ve ödeme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca Togg T10X için geçen hafta yayınlanan 1.4.0 güncellemesi ile araca çeşitli yeni özellikler eklendi.
Togg T10X 1.4.0 güncellemesi ile gelen yenilikler
- Yüz tanıma ile hızlı giriş
- Uygulamaları tam ekran gösteren yeni arayüz
- Tema rengini değiştirme
- Trumore üzerinden şarj seviyesi, lastik basıncı, konum gibi bilgilere ulaşma
- Dairesel kumanda için 6 ayara hızlı erişim
- Önceden iklimlendirme planlaması
- Zemin görüntüleme teknolojisi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...