Togg’a D-Smart Go uygulaması geldi: Yolculukta video seyredilebiliyor!

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg’un uygulama marketi Tru.Store’a D-Smart Go uygulaması eklendi. Togg’un ekranlarından TV, dizi ve film seyredilebiliyor.

Togg T10X için 1.4 güncellemesi çıktı: Yenilikler neler? 5 gün önce eklendi

D-Smart Go uygulaması sayesinde Togg T10X kullanıcıları D-Smart Go’daki TV kanalları, dizileri ve filmleri park halindeyken tam ekran, hareket halinde ise sadece en sağdaki yolcu ekranından izlenebiliyor.

12 ay ücretsiz

Tru.Store’dan D-Smart Go uygulamasını indirip aktif hale getiren kullanıcılar 12 ay boyunca bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek. TV yayınları 72 saate kadar geri alınabilecek.

Togg'a geçen hafta Akbank uygulaması eklenmişti. Bu uygulama ile T10X'ten para transferi, kart bilgilerini görüntüleme ve ödeme işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca Togg T10X için geçen hafta yayınlanan 1.4.0 güncellemesi ile araca çeşitli yeni özellikler eklendi.

Togg T10X 1.4.0 güncellemesi ile gelen yenilikler

Yüz tanıma ile hızlı giriş

Uygulamaları tam ekran gösteren yeni arayüz

Tema rengini değiştirme

Trumore üzerinden şarj seviyesi, lastik basıncı, konum gibi bilgilere ulaşma

Dairesel kumanda için 6 ayara hızlı erişim

Önceden iklimlendirme planlaması

Zemin görüntüleme teknolojisi

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