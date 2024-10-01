Bakan Kacır: BYD 2026'da üretime başlayacak, Chery ile son basamaktayız

BYD 2026’da üretime başlıyor
Sadece batılı ülkelerden değil, son dönemde yüksek teknoloji alanında atak yapan Çin'den de doğrudan yatırımları artırma gayreti içinde olduklarını ifade eden Kacır, Çin seyahatinin amacının elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde Türkiye'ye yatırım çekmek olduğunu söyledi.
Bakan Kacır, Türkiye’nin Gümrük Birliği üyesi 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşması olduğunu ve 1 milyarlık bir pazar Türkiye’deki üreticilerin erişebildiğinin de altını çizdi. Konum ve lojistik avantajların Türkiye’yi cazip kıldığı da açıklamalara eklendi.
Chery ile son aşamaya gelindiği onaylandı
Bugün geçtiğimiz saatlerde yayına aldığımız Chery’nin Türkiye yatırımı hakkındaki içerikteki bilgiler de Bakan Kacır’ın açıklamalarıyla doğrulanmış oldu. Reuters, Chery’nin Türkiye yatırımı için son aşamada olduğunu bildirmişti. Kacır da aynı şekilde yatırımı için sıkı diyalog halinde olduklarını, yatırım için son basamaklara geldiklerini söyledi. Kacır başka markalar ile de görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu