Bakan Kacır: BYD 2026'da üretime başlayacak, Chery ile son basamaktayız

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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji ve sanayideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kacır özellikle otomotiv dünyasının merak ettiği BYD yatırımı ve Chery ile süren görüşmeler hakkında da önemli söylemlerde bulundu. BYD’nin 2026’da üretime başlayacağı ifade edilirken Chery ile de son aşamaya gelindiğinin altı çizildi.

BYD 2026’da üretime başlıyor

Sadece batılı ülkelerden değil, son dönemde yüksek teknoloji alanında atak yapan Çin'den de doğrudan yatırımları artırma gayreti içinde olduklarını ifade eden Kacır, Çin seyahatinin amacının elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde Türkiye'ye yatırım çekmek olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör Bakan Kacır, geçtiğimiz aylarda 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının imzalandığı BYD’ye Manisa'da yer tahsisinin tamamlandığını aktarırken fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının gerçekleştirildiğini ve üretimin 2026'da başlayacağını bildirdi. 160 hektarlık bir alan tahsisi yapılırken bu alanda hem Ar-Ge merkezi hem 150 bin araçlık fabrika hem de tedarikçi parkı olacak.

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Bakan Kacır, Türkiye’nin Gümrük Birliği üyesi 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşması olduğunu ve 1 milyarlık bir pazar Türkiye’deki üreticilerin erişebildiğinin de altını çizdi. Konum ve lojistik avantajların Türkiye’yi cazip kıldığı da açıklamalara eklendi.

Chery ile son aşamaya gelindiği onaylandı

Bugün geçtiğimiz saatlerde yayına aldığımız Chery’nin Türkiye yatırımı hakkındaki içerikteki bilgiler de Bakan Kacır’ın açıklamalarıyla doğrulanmış oldu. Reuters, Chery’nin Türkiye yatırımı için son aşamada olduğunu bildirmişti. Kacır da aynı şekilde yatırımı için sıkı diyalog halinde olduklarını, yatırım için son basamaklara geldiklerini söyledi. Kacır başka markalar ile de görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekti.

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Bakan Kacır’dan önemli BYD ve Chery açıklaması