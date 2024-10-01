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    Anlık Bildirim

    Bakan Kacır: BYD 2026'da üretime başlayacak, Chery ile son basamaktayız

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD’nin 2026’da üretime geçeceğini açıkladı. Kacır ayrıca Chery ile yatırım için son basamaklara geldiklerini aktardı.
    Bakan Kacır’dan önemli BYD ve Chery açıklaması Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji ve sanayideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kacır özellikle otomotiv dünyasının merak ettiği BYD yatırımı ve Chery ile süren görüşmeler hakkında da önemli söylemlerde bulundu. BYD’nin 2026’da üretime başlayacağı ifade edilirken Chery ile de son aşamaya gelindiğinin altı çizildi.

    BYD 2026’da üretime başlıyor

    Sadece batılı ülkelerden değil, son dönemde yüksek teknoloji alanında atak yapan Çin'den de doğrudan yatırımları artırma gayreti içinde olduklarını ifade eden Kacır, Çin seyahatinin amacının elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde Türkiye'ye yatırım çekmek olduğunu söyledi.

    Bakan Kacır’dan önemli BYD ve Chery açıklaması Tam Boyutta Gör
    Bakan Kacır, geçtiğimiz aylarda 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının imzalandığı BYD’ye Manisa'da yer tahsisinin tamamlandığını aktarırken fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının gerçekleştirildiğini ve üretimin 2026'da başlayacağını bildirdi. 160 hektarlık bir alan tahsisi yapılırken bu alanda hem Ar-Ge merkezi hem 150 bin araçlık fabrika hem de tedarikçi parkı olacak.

    Bakan Kacır, Türkiye’nin Gümrük Birliği üyesi 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşması olduğunu ve 1 milyarlık bir pazar Türkiye’deki üreticilerin erişebildiğinin de altını çizdi. Konum ve lojistik avantajların Türkiye’yi cazip kıldığı da açıklamalara eklendi.

    Chery ile son aşamaya gelindiği onaylandı

    Bugün geçtiğimiz saatlerde yayına aldığımız Chery’nin Türkiye yatırımı hakkındaki içerikteki bilgiler de Bakan Kacır’ın açıklamalarıyla doğrulanmış oldu. Reuters, Chery’nin Türkiye yatırımı için son aşamada olduğunu bildirmişti. Kacır da aynı şekilde yatırımı için sıkı diyalog halinde olduklarını, yatırım için son basamaklara geldiklerini söyledi. Kacır başka markalar ile de görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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