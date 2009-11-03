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VIA Nano 3000 serisi işlemcileriyle Intel Atom'a meydan okuyor

VIA bir kez daha Intel'e meyda okuyor. Nano 3000 serisi yeni işlemciler ile hedef Intel Atom!
9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda Atom işlemci ailesinin 1 milyar dolardan fazla gelir sağladığına dikkat çeken Intel, düşük güç tüketimli işlemcilerin ve ultra-taşınabilir sistemlerin sahip olduğu pazar potansiyeline dikkat çekmişt. Netbook yani maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarında adeta yalnız kalan Intel'e karşı mevcut ürün gamı içerisinde alternatif sunabilen yegane firma VIA. Platform bazında değerlendirildiğinde AMD'nin Atom ile rekabete edebilecek kimi çözümleri gündeme geliyor olsa bile işlemciler baz alındığında firmanın şu an için doğrudan Atom klasmanına girebilecek çözümleri bulunmuyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar Bobcat kod adlı ultra-düşük güç tüketimli işlemci mimarisi ile netbook pazarına giriş yapmayı planladığı söylenen AMD, mevcut pazar koşulları çerçevesinde netbook segmentine en azından şu an için sıcak bakmadığını tepe yöneticisi seviyesinde dile getirmiş ve mevcut notebook platformalarına ek olarak ultra-ince çözümlere ağırlık vereceğini açıklamıştı.

VIA Nano 3000 serisi işlemcileriyle Intel Atom'a meydan okuyor
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AMD'nin yanı sıra özellikle son dönemde ARM'ın da netbook segmentinde varlığını hissettirmeye başladığını görüyoruz. Yüksek işlemci gücü yerine makul bir performansı olabildiğince düşük güç tüketim değerleriyle sunabilmenin öne çıktığı netbook pazarında, ARM mimarisini temel alan yeni oyuncuları görmemiz kuvvetle muhtemel. Nvidia yaptığı açıklamasında Tegra platformunu temel alan çeşitli netbook tasarımlarına sahip olduklarını ve muhtemelen 2010 ile birlikte bu modellerin satışına başlanacağını açıklamıştı. Öte taraftan Qualcomm ve Freescale gibi yine ARM tabanlı platform hazırlayan bazı yarıiletken firmalarının da netbook'lara alternatif olarak Smartbook olarak tanımlanan daha uygun fiyatlı modeller üzerinde çalıştığı hatta Eee PC ile netbook pazarına öncülük eden Asus ve bazı diğer isimlerin Smarbook hazırlığında olduğu da biliniyor. Alternatif sayısının artması açısından oldukça önemli olan ARM tabanlı cihazların önündeki engel ise yazılım uyumluluğu zira bu çözümler Windows* çalıştıramıyorlar.

VIA Nano 3000 serisi işlemcileriyle Intel Atom'a meydan okuyor
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Mevcut durumlarını kısaca özetlemeye çalıştığımız AMD ve ARM en azından şu an için Intel ile doğrudan mücadeleye girebilecek çözümlere sahip değiller. Ancak bu noktada VIA'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Cyrix'i satın alarak işlemci pazarına adım atan firma, pazar payı açısından son dönemde kan kaybediyor gibi görünse de zaman zaman dikkat çekici girişimlerle gündeme gelebiliyor. AMD'den sonra DirectX 10.1 konusunda adım atan ikinci isim olan ve Nvidia'dan aylar önce API'ye destek vermeye başlayan firma, Nano işlemci ailesiyle doğrudan netbook segmenti için işlemci üretebilen iki isimden birisi durumda. Bu arada AMD ile ilgili bir detayı da atlamadan geçmemekte fayda var. Geode serisi ile düşük güç tüketimli özel bir işlemci serisine sahip olan firmanın bazı iş ortakları bu işlemciyi kullanan nazı mini-bilgisayar modelleri hazırlamış olsalar da Geode ailesinin temelde gömülü sistemleri hedef aldığını ve ayrıca uzunca bir süredir mimari değişime tabii tutulmadığını da unutmamak gerekiyor.

VIA Nano 3000 serisi işlemcileriyle Intel Atom'a meydan okuyor
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Nano 3000 serisi mimari diyagramı.

Nano işlemci ailesi, VX8xx serisi çipsetler ve DirectX 10.1 destekli entegre grafik yongalarını bir araya getirdiği Trinity platformuyla yüksek tanımlı video oynatım yeteneğine sahip netbook'lar için üreticilere özellikle de Çin merkezli yerel üreticilere göz kırpan firma, Nano işlemci ailesini yenilediğini duyurdu. Tayvan merkezli firma bugün yaptığı açıklama ile Nano 3000 serisi yeni işlemcilerini detaylandırdı. Ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar ve AIO olarak tanımlanan hepsi bir arada formundaki masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan Nano 3000 serisi, Nano 2000 serisi gibi ilk defa 2008 yılında anons edilen Isaach mimarisini temel alıyor. Tek çekirdekli, 64-bit işlemcilerden oluşan Nano 3000 serisinin tüm modelleri 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanmakta. Modeline göre 1GHz ile 2GHz arasında değişen hızlara sahip olan yeni işlemcilerin, 800MHz FSB desteğine ve VIA VT sanallaştırma teknolojisine sahip oldukları ayrıca SSE4 çoklu ortam komut setlerini destek sundukları açıklandı.

VIA Nano 3000 serisi işlemcileriyle Intel Atom'a meydan okuyor
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VIA Nano 3000 serisi.

VIA'nın uluslararası pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Richard Brown açıklamasında Nano 3000 serisini VIA tarafından şimdiye kadar hazırlanan en hızlı ve en verimli işlemci ailesi olarak tanımladı. Firma tarafından açıklanan bazı test sonuçlarına göre 1.6GHz'de çalışan Nano 3000 işlemcisinin mevcut Nano modellerine göre %20 daha yüksek performansı %20 daha az enerji tüketimiyle sağlayabildiği açıklandı. Yine VIA tarafından sağlanan 3DMark 2006 ve PCMark 2005 sonuçlarına göre 1.6GHz'de çalışan Nano 3000 işlemcisi, aynı saat hızında görev yapan Intel Atom N270'ten ciddi şekilde daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Saat hızları 1GHz ile 2GHz arasında değişen 6 yeni modelin lanse edildiği seri kapsamındaki işlemcilerde güç tüketim değerleri ise bekleme durumunda 100 mW'a kadar düşebiliyor. 1080p video oynatım yeteneğine sahip olan ve Windows 7 de dahil olmak üzere Windows ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu Nano 3000 serisi NanoBGA2 paket yapısını sahip.

VIA Nano 3000 serisi işlemcileriyle Intel Atom'a meydan okuyor
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VIA tarafından yayımlanan performans değerleri.

VIA'nın güncel ürün gamında yer alan Nano 1000, 2000, C7, C7-M ve Eden işlemcileriyle pin uyumluluğuna sahip olan yeni işlemci ailesinin bu sayede üretici bazında kolay adaptasyon olanağı tanıyacağı söyleniyor. Örneklendirme çalışmaları başlayan ve hem OEM hem de anakart üreticilerine yollandığı belirtilen yeni işlemci ailesi için hacimli üretime ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde geçilecek. Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarında kullanılacağı tahmin edilen yeni işlemci ailesi için dünya devi isimlerin girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Chrome 5400E isimli yeni GPU'sunu tanıtan VIA, bugün yaptığı açıklama ile Nano 3000 serisi yeni işlemci ailesini de duyurmuş oldu. Yeni model çalışmalarına devam eden firmanın önümüzdeki aylarda sık sık gündeme gelmesi bekleniyor zira bilindiği üzere Nvidia yıl sona ermeden ION 2 platformunu duyurmayı planlıyor ve bu platformda alternatif seçenek olarak VIA işlemcilerine destek verileceğide söyleniyor.

* ARM tabanlı işlemciler yine bir Microsoft ürünü olan Windows CE ile kullanılabiliyorlar.


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namigencan 9 yıl
intel ne malın gözüki o piyasadada amd yi konuşturmadığı gibi via da fazla ses çıkarmaz eminim. (İntel piyasayı sömürüyor resmen)
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ReBeR 9 yıl
via artık pazara dönse çöok iyi olacak. vakti zamanında en radikal pc kullanıcılarından olarak 486 dx66 dan sonra uıygun fiyatı ile cyrix II 200 almıştım. ve hatırlıyorum intel pentium prolarda bu mimariyi kullandığı için dava edilmişti. çok performanslı ve ucuzdu. ama tutturamadı dikiş. via satın aldı ama bu seviyeye getiremedi. daha siyadesiyle embedded systemlere yöneldi. via anakart piyasasında da çok şeyler yaptı. nerede via apollolar yada severek uzun süre kullandığım amd via kt133 anakartlar. o zamanlar iğrendiğim amd anakartların (amd irongate
), şimdi peşinde koşuyorum


uzun lafın kısası yeni oyuncular şart
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hacı.basat 9 yıl
Via G3100 işlemci AMD karşılığı olarak Athlon 3200+ civarı bir işlemciye denk geliyor, VIA fiyat konusunda masaüstü işlemcileriyle rekabet edebilecek seviyeye geldiği anda yongaseti ve masaüstü işlemcisi satmaya çalışacaktır, bu kaçınılmaz, her ne kadar bu konuda haberler olmasa bile gidişata bakılırsa VIA çekirdek çalışmalarına başlamış olmalı. G3100 çift çekirdek olsaydı şu anda masaüstü VIA bilgisayarlar satın alabilecektik.
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musandia 9 yıl
Isterse 10 kat güçlü olsun, Intel kullandırttırmaz
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atilgan26 9 yıl
VIA isterse quad core 1W işlemci çıkarsın. Yinede %1!i geçmez. Millette marka takıntısı var.
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syler23 9 yıl
umarım nvidia satın alırda( her ne kadarda nvidiayı sevmesemde) yeni bir işlemci çıkar ortaya..
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fx57 9 yıl
deneme
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iscanthere 9 yıl
intel yine amdye yaptığı gibi bir antinlik kuntinlik yapıyordur
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suslu76 9 yıl
bence via açılımı yapması gereken kurumlar, asus, gigabyte, msi gibi yongaseti satın alıp platform oluşturan ve yine asus, acer, hp gibi bu platformların kullanılacağı ürünleri (netbook, nettop) hazırlayan firmalardır. ama sonuçta çeşitliliğin olması onların işine gelmekle birlikte intelin işine gelmez. burda yine akla intelin bir tekel politikası güdüp gütmediği soruları geliyor. (burdan asus msi gibi firmalara sesleniyorum, kendiniz yapamıyorsanız paravan bir şirket üzerinden yapın) oh bee :D
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Confusion 9 yıl
acer ve asus olmak üzere 2 netbook kullandım atom işlemcili:::::::::: ikiside xp üzerinde program çalıştırırken zorlanıyor ki VIA win7 çalıştırmaktan ve aynı mhz de daha yüksek performansdan bahsediyor

bence artık kendi içinde üretip sadece haber olmak yerine bir şekilde piyasada yaygınlaşmanın yollarına bakmalı ve kendini son kullanıcıya kanıtlamalı
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yekoo 9 yıl
via ya destek distrübütörle falan olmaz arkadaşlar. büyük firmaların eğilmesi gerek konuya yani gigabyte-asus-msi-saphire-foxconn-ecs.. daha aklıma gelmeyen onlarcası. ancak bu şekilde yer eder kendine. distrübütör getirip nanomu satıcak?
ayrıca ekran kartlarıda performanslarına bakılırsa alınabilecek seviyede değiller henüz.
ben şahsen vianın nvidia tarafından alınabilme ihtimallerini düşünüyorum o zaman oldukça iyi işler çıkar özellikle işlemci piyasasında ciddi indirimler olur..
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-dehşet- 9 yıl
Via ağzıyla kuş tutsa kar etmez.İlk nesil Nano, Atom'dan bariz bir şekilde üstün olduğu halde satış rakamları İntel'in karşısında karşılaştırılmayacak kadar düşük.Tarihin tekerrür edeceğinden hiç kuşkum yok.
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santanio 9 yıl
ATOM N270 i %40-50 geçmiş ama atom'da serisini yeniliyor...!
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deepestlove 9 yıl
download pc için mükemmel değerler
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jiddi 9 yıl
Halk bilir de bir getiren ve reklamini yapan distiributor olmasi lazim. Ben memlekette via chrome ekran karti da bulsam almayi dusunurum dogrusu. Var ise de nerde satiyolarhic haberim yok. Vatandas isine gelen urunu almak konusunda aslinda cok arastirmacidir. Yeter ki gelsin...
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