VIA, Nano E serisi yeni işlemcilerini duyurdu

VIA bugün yaptığı bir açıklama ile Nano E serisi yeni işlemcilerini duyurdu. Enerji verimli platform ihtiyaçları için geliştirilen ve gömülü sistem uygulamalarını hedef alan Nano E serisi yeni işlemciler için üzerinde durulan en önemli özellik, doğal 64-bit desteği. 800MHz ile 1800MHz aralığında farklı saat hızlarına sahip beş modeli bulunan Nano E serisindeki işlemciler, DDR2 ve DDR3 bellek desteği ile geliyorlar.

800MHz FSB hızını destekleyen yeni işlemcilerin, gelişmiş güç ve termal yönetim fonksiyonlarına sahip olduğu bu sayede, bekleme durumundag güç tüketiminin 10mW'a kadar düşebildiği belirtiliyor. VIA VT sanallaştırma teknolojisine de sahip olan Nano E serisi yeni işlemciler, PadLock Security Engine adı verilen donanım tabanlı veri şifreleme özelliğine yer verildiği de açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

VIA Nano E serisi işlemcilerin tamamı, VVX800 ve VX855 serisi yonga seti ailesinin tamamıyla uyumlu. Aynı zamanda VX900 ve VN1000 gibi henüz çıkmayan ancak yakında tanıtılması beklenen yeni nesil VIA yonga setleriyle de uyumlu olan işlemciler, bu sayede HD video oynatabilen, 3D hızlandırma yeteneklerine sahip gömülü sistem platformlarına da olanak tanıyor.

VIA Nano E serisi işlemciler için açıklanan karakteristik özellikler şu şekilde;



Enerji verimliliği en yüksek x86 mimarisi.

64-bit işletim sistemlerine tam destek.

Yüksek performanslı Süperskalar işlem.

En verimli spekülatif kayar nokta algoritması.

Tam işlemci sanallaştırma desteği.

Gelişmiş güç ve termal yönetim özellikleri.

Modern donanımsal güvenlik özellikleri.

VIA Nano, VIA C7 ve VIA Eden işlemcileriyle pin uyumu.

DDR2 ve DDR3 bellek desteği.

VIA Nano E işlemci örneklerinin, proje ortaklarına yollanmaya başladığı bildirildi.