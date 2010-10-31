Video: Android 2.1 işletim sistemli yeni iPhone 4 klonu

Çin'in Shenzen bölgesindeki elektronik üreticileri iPhone 4 klonlarıyla gündemden düşmüyorlar. Haberimize konuk olan yeni klonu, tasarım olarak iPhone 4'ten ayırmak neredeyse imkansız olsa da en belirgin fark, güç butonuna basıp telefonu açtığınızda karşınıza çıkıyor. Donanım ve tasarımda iPhone 4'ü klonlayan Çin merkezli elektronik üreticileri yazılım tarafında ise tahmin edebileceğiniz üzere Google'ın açık kaynak esasıyla geliştirdiği Android platformuna kayıyor ve bu modelde de Android 2.1 işletim sistemini kullanıyorlar.
3.8-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan yeni iPhone 4 klonunun donanım özellikleri hakkında henüz çok fazla detay bilinmese de, diğer klonlar dikkate alındığında iPhone 4 kadar güçlü olmadığı tahmini yürütülebilir. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi temel özelliklere sahip olan telefonun, Apple logosu da dahil olmak üzere tüm detaylarıyla (hatta Designed by Apple in California, Assembled in China ifadesi dahi duruyor) birebir iPhone 4 klonu olması bu konuda gelinen son noktayı da gözler önüne seriyor.
Android 2.1 işletim sistemli yeni iPhone 4 klonunun fiyatı bilinmiyor ancak tahmin edilebileceği üzere orjinal iPhone 4'e kıyasla çok daha ucuz olması bekleniyor.
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burasını bulabildim sitesinden bunu satın almak istiyorum nasıl alıcam ?
ben o çakmayı gorunce yukarıdakı olabilir mia caba diye çok ümitlenmi,ştim
Resmi bilgiler ve aradan sızan 1-2 siteye göre 899 Yuan yani bizim paramızla yaklaşık 250 Lira civarı olucaktır.
Compaq.com.tr sitesi bu malları bünyesine alıp , garanti veriyor 2 sene onlara , hem siz hem biz karlı olalım diye uzun bir mesaj attım sitesinide attım.Compaq alıp 2 Sene garanti verirse fiyatı yaklaşık 499 Lira olucaktır.( ben alırım vallahi )
türkiyeye evo4 ün gelmesini beklerken hiçde fena olmaz o gelene kadar :D