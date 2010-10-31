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Video: Android 2.1 işletim sistemli yeni iPhone 4 klonu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
86,5b
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63
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin'in Shenzen bölgesindeki elektronik üreticileri iPhone 4 klonlarıyla gündemden düşmüyorlar. Haberimize konuk olan yeni klonu, tasarım olarak iPhone 4'ten ayırmak neredeyse imkansız olsa da en belirgin fark, güç butonuna basıp telefonu açtığınızda karşınıza çıkıyor. Donanım ve tasarımda iPhone 4'ü klonlayan Çin merkezli elektronik üreticileri yazılım tarafında ise tahmin edebileceğiniz üzere Google'ın açık kaynak esasıyla geliştirdiği Android platformuna kayıyor ve bu modelde de Android 2.1 işletim sistemini kullanıyorlar.

3.8-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan yeni iPhone 4 klonunun donanım özellikleri hakkında henüz çok fazla detay bilinmese de, diğer klonlar dikkate alındığında iPhone 4 kadar güçlü olmadığı tahmini yürütülebilir. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi temel özelliklere sahip olan telefonun, Apple logosu da dahil olmak üzere tüm detaylarıyla (hatta Designed by Apple in California, Assembled in China ifadesi dahi duruyor) birebir iPhone 4 klonu olması bu konuda gelinen son noktayı da gözler önüne seriyor.

Android 2.1 işletim sistemli yeni iPhone 4 klonunun fiyatı bilinmiyor ancak tahmin edilebileceği üzere orjinal iPhone 4'e kıyasla çok daha ucuz olması bekleniyor.


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smogy 6 yıl
ben su NDA SHANGHAYDAYIMVE UCADET ALDIM IKI MODELI VAR BIR MODEL ANDROID YUKLU BU GYET IYI DIGERI SYMBIN YUKLU O YAVAS
VE FIYATI BURDA PAZARLIKLA 650 YUAN BUDA BURDA 1DOLAR BANKA KURU 6.15 OLURSA HESAPLAYIN ISTE YAKLASIK 110 YADA 108 DOLAR
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DH Misafiri 7 yıl
Way be tam aradığım şey
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blue55 8 yıl
bedava sirke baldan tatlidir gibi oldu
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Ömer3458 8 yıl
Nokialarda bile multitouch yok adamlar onu bilem yapmış :)
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JohnLord 8 yıl
gg.inpot.mobi/... bu siteyi bulabildim nasıl satın alıcaz bu ürünü?
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01Mrt 8 yıl
DHgate.com da araştır bulursun, bu site alakası yok onu belirteyim, çinin GG si gibi bişey ama genellikle toptancılar var...
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JohnLord 8 yıl
gg.inpot.mobi/...
burasını bulabildim sitesinden bunu satın almak istiyorum nasıl alıcam ?
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wardak 9 yıl
500 lira vereceksem sar degerinin dusuk olmasi gerek. Yoksa kalkip cidden cakma cin telefonuna vermem okadar.
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prototip2 9 yıl
bu konu ile ilgili aksarayda bir iphone 4G klonu reklam var dı fıyatı da 160 tl diyorlar resimler çok benziyor bu bolumr bununla ilgili bir konu başlığı açmıştım sahiden yukarda sizin tartıştıgınız değil ama bu çakmalar çok mu tehlikeli hiç aklı eren birisi elişne radyasyon cihazı alıp ölçemiş bunalrın degerını ???????????
ben o çakmayı gorunce yukarıdakı olabilir mia caba diye çok ümitlenmi,ştim
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bilgehankalkan 9 yıl
500 liraya almam ama 300 felan olursa alabilirim.
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Silent Guardian 9 yıl
Anycoollar ucuz olur.bi tanıdığımda vardı nedense beni hayrete düşürdü sağlamdı.sadece anteni kırıldı.1.5 yıl dayandı valla.şaşırdım.çakmanın kalitelisi gibi.
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bilgehankalkan 9 yıl
Fiyatı kaç olur ki?
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Hououin Kyouma! 9 yıl

bilgehankalkan

Fiyatı kaç olur ki?



Resmi bilgiler ve aradan sızan 1-2 siteye göre 899 Yuan yani bizim paramızla yaklaşık 250 Lira civarı olucaktır.
Compaq.com.tr sitesi bu malları bünyesine alıp , garanti veriyor 2 sene onlara , hem siz hem biz karlı olalım diye uzun bir mesaj attım sitesinide attım.Compaq alıp 2 Sene garanti verirse fiyatı yaklaşık 499 Lira olucaktır.( ben alırım vallahi
)
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Tqrr 9 yıl
vay be :D bende almak istiyorum alabileceğimiz bir site yada oradaki arkadaşlardan yollayabilecek biri varsa çok süper olur yaw :D

türkiyeye evo4 ün gelmesini beklerken hiçde fena olmaz o gelene kadar :D
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1Ceko 9 yıl
Bunlar çok radyasyon yayar beğ.
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