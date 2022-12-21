Google Search uygulamasında video içi arama dönemi

Video içi arama
Hindistan’da testleri başlayan yeni özellik doğrudan uygulama içerisinde videolarda arama yapabilmenizi sağlıyor. Paylaşımlarda kullanıcı uygulamada bir arama gerçekleştirdikten sonra ilk sıradaki YouTube videosuna geçiyor ve burada video içi arama özelliğini kullanıyor.
Kullandığı terime göre çıkan sonuçlara tıkladığında ise videonun ilgili kısmına atlayabiliyor. Elbette bunun gerçekleşebilmesi için video sahibinin belirli açıklamaları bu bölümlere eklemiş olması gerekiyor. Google bu özelliği ne zaman global kullanıcılara da sağlayacak şimdilik bilinmiyor.
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...