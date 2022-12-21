Google Search uygulamasında video içi arama dönemi

Arama motorunu yıllardır geliştirerek daha iyi hale getiren Google, önemli bir özelliğin testlerine başladı. Google Search uygulamasında kullanıcılar video içi aramalar yapabilecekler.

Video içi arama

Hindistan’da testleri başlayan yeni özellik doğrudan uygulama içerisinde videolarda arama yapabilmenizi sağlıyor. Paylaşımlarda kullanıcı uygulamada bir arama gerçekleştirdikten sonra ilk sıradaki YouTube videosuna geçiyor ve burada video içi arama özelliğini kullanıyor.

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Kullandığı terime göre çıkan sonuçlara tıkladığında ise videonun ilgili kısmına atlayabiliyor. Elbette bunun gerçekleşebilmesi için video sahibinin belirli açıklamaları bu bölümlere eklemiş olması gerekiyor. Google bu özelliği ne zaman global kullanıcılara da sağlayacak şimdilik bilinmiyor.

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